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La supercar di Hyundai non si farà
Inizialmente prevista come modello di serie, la N Vision 74 è stata cancellata (per ora)
Foto di: Hyundai
Alberto Carmone
Di: Alberto Carmone
24 nov alle 12:00
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La Hyundai N Vision 74 sembrava destinata a trasformarsi da laboratorio tecnologico a sportiva di serie. Le forme ispirate alla Pony Coupé del 1974 e la particolare meccanica elettrica a idrogeno avevano acceso la curiosità degli appassionati. Ora, però, il progetto pare essersi fermato.
Secondo quanto dichiarato a The Drive da Simon Loasby - responsabile dello Hyundai Design Center -, la N Vision non diventerà un modello di serie.
Tutto sospeso
La risposta di Loasby alla possibilità di vedere la N Vision 74 in produzione è breve: "Al momento, no". Una precisazione importante, perché descrive lo stato attuale del programma senza escludere definitivamente un ripensamento.
Stando al designer, Hyundai aveva già realizzato un modello in argilla della versione di produzione, sviluppando esterni e interni.
A fermare il progetto sono i conti. Loasby spiega che giustificare l’investimento considerando soltanto i volumi e i risultati economici della sportiva è molto difficile. Il suo contributo all’immagine del marchio potrebbe rendere l’operazione più convincente, ma finora non è bastato.
Una sportiva diversa dalle altre
Presentata nel 2022, la N Vision 74 era nata come una sorta di laboratorio su ruote per sperimentare tecnologie ad alte prestazioni. Sotto la carrozzeria trova posto una soluzione insolita: due motori elettrici posteriori, una batteria da 62,4 kWh e un sistema a celle a combustibile alimentato a idrogeno.
Hyundai dichiara oltre 680 CV e oltre 900 Nm, con una velocità massima superiore a 250 km/h. I serbatoi contengono complessivamente 4,2 kg di idrogeno e l’autonomia indicata supera i 600 km.
Una parte del progetto ha trovato comunque un seguito. Sempre parlando con The Drive, Loasby ha spiegato che alcuni elementi della N Vision 74 si ritrovano sulla nuova Elantra, non prevista in Europa.
Il collegamento riguarda soprattutto il trattamento dei parafanghi, dei montanti e del tetto. La sportiva rimane dunque ferma, ma il suo stile ha comunque contribuito allo sviluppo di un modello destinato a una diffusione ben maggiore in determinati mercati.
Le Hyundai attese nel 2027
Nel frattempo, le novità non mancano per la Casa coreana. All’inizio del 2027 sono attese le nuove generazioni di Tucson e Bayon, entrambe presentate al Salone di Parigi.
Hyundai Tucson N Line 2027
Foto di: Hyundai
La Tucson è cambiata profondamente nel design e nell'abitacolo, mantenendo un’offerta che comprende motori a benzina, mild hybrid, full hybrid e plug-in. La Bayon, invece, è cresciuta affiancato al motore a benzina una nuova motorizzazione full hybrid.
A proposito di Hyundai
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Hyundai Tucson, nuova e vecchia a confronto
Fotogallery: Hyundai N Vision 74
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Fonte: Hyundai
Fonte: The Drive
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