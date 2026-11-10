Hyundai 2027, tutte le novità in arrivo
Arriveranno nelle concessionarie nel nuove Tucson e Bayon, mentre non ci sono ancora conferme per le nuove Kona, Santa Fe e i20
Hyundai continua a correre su due binari: da una parte l'elettrico della sempre più numerose famiglia Ioniq, dall'altra unità termiche (specialmente elettrificate). Strategia che verrà confermata anche nel 2027, con i lanci commerciali delle nuove Tucson e Bayon, gli unici modelli per ora confermati.
Non mancano naturalmente indiscrezioni sulle altre novità di Hyundai per il 2027, come il restyling di Santa Fe, i20 e Kona.
- Hyundai Tucson 2027
- Hyundai Bayon 2027
- Hyundai Santa Fe 2027
- Hyundai i20 2027
- Hyundai Kona 2027
Hyundai Tucson 2027
La nuova generazione della Hyundai Tucson si è mostrata dal vivo al Salone di Parigi 2026 e a inizio 2027 arriverà nelle concessionarie, con il suo stile completamente stravolto e l'abitacolo che nulla ha in comune con quello della generazione attuale. Un completo rinnovamento che porta in dote forme ben più squadrate e muscolose, assieme a illuminazione anteriore e posteriore a luce indiretta, a creare un effetto molto particolare. Dentro domina un grosso monitor touch messo al centro, che non fa però scomparire i pulsanti fisici.
Hyundai Tucson 2026
Disponibile con motorizzazioni benzina, mild hybrid, full hybrid e plug-in la Hyundai Tucson 2027 è disponibile con trazione anteriore o integrale.
|Modello
|Hyundai Tucson 2027
|Carrozzeria
|SUV medio
|Motori
|Benzina, mid hybrid, full hybrid, plug-in
|Arrivo
|Inizio 2027
|Prezzo
|n.d.
Hyundai Bayon 2027
Anche la nuova Hyundai Bayon ha debuttato a Parigi e come la Tucson ha stupito per l'aspetto estremamente diverso da quello attuale: più lunga, più muscolosa e (finalmente) più matura sotto tanti punti di vista. Una rivoluzione che ha trasformato il brutto anatroccolo della Casa in un modello che non ha nulla da invidiare alle concorrenti.
Hyundai Bayon 2027
Il 1.0 benzina rimane protagonista sotto il cofano, in versione da 90 o 115 CV abbinato alla trazione anteriore. Una scelta conservativa che si evolve con l'ingresso del 1.6 full hybrid, novità assoluta per la Bayon, con potenza di 1138 CV.
|Modello
|Hyundai Bayon 2027
|Carrozzeria
|SUV compatto
|Motori
|Benzina, full hybrid
|Arrivo
|Inizio 2027
|Prezzo
|n.d.
Hyundai Santa Fe 2027
Presentata nel 2024 la Hyundai Santa Fe nel 2027 potrebbe ricevere un classico restyling di metà carriera, della quale però non ci sono ancora né dettagli né conferme. Sappiamo solo che negli Stati Uniti il prossimo anno arriverà una motorizzazione EREV (elettrico ad autonomia estesa) con 935 km di percorrenza, due motori elettrici (uno per asse) e il motore benzina a ricaricare le batterie.
Le EREV di Hyundai e Genesis
Una novità importante che non sappiamo se arriverà anche in Europa (la Santa Fe EREV verrà prodotta nello stabilimento statunitense di Hyundai, in Alabama).
|Modello
|Hyundai Santa Fe 2027
|Carrozzeria
|SUV medio
|Motori
|Benzina, mild hybrid, full hybrid, plug-in, EREV
|Arrivo
|Metà 2027 (EREV)
|Prezzo
|n.d.
Hyundai i20 2027
In realtà il restyling della Hyundai i20 è già stato svelato in Brasile a giugno, ma per vederlo in Europa dovremmo poter attendere ancora qualche mese. E con ogni probabilità non sarà come quello visto in Sud America. La "nostra" i20 2027 infatti dovrebbe essere differente dal punto di vista estetico e tecnco, mantenendo comunque quell'aspetto da piccolo crossover che contraddistingue la i20 brasiliana.
Hyundai i20 Ultimate 2027
Ancora da confermare la nuova Hyundai i20 dovrebbe comunque rimanere una piccola di segmento B, con lunghezza intorno ai 4 metri e motorizzazioni basate sul 1.0 benzina (anche GPL).
|Modello
|Hyundai i20 2027
|Carrozzeria
|Piccola
|Motori
|Benzina, GPL
|Arrivo
|Metà 2027
|Prezzo
|n.d.
Hyundai Kona 2027
Uno dei modelli di maggior successo della Casa, la Hyundai Kona nel 2027 potrebbe debuttare con la nuova generazione, per la quale ci si aspetta un netto cambio di stile, sulla scia di quanto visto su Tucson e Bayon, ma non simile. La strategia della Casa infatti è quella di differenziare i vari modelli, lasciando solo alcuni elementi stilistici a fare da punto di unione per l'intera gamma.
Ai motori puramente benzina potrebbero affiancarsi anche unità mild hybrid, lasciando naturalmente al loro posto il full hybrid. Possibile anche il mantenimento della versione elettrica.
|Modello
|Hyundai Kona 2027
|Carrozzeria
|SUV compatto
|Motori
|Benzina, mild hybrid, full hybrid, elettrico
|Arrivo
|Fine 2027
|Prezzo
|n.d.
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