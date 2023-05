A luglio 2022 abbiamo assistito alla presentazione di una concept Hyundai che rendeva omaggio alla Pony Coupé. Di recente il sito sudcoreano Money Today ha pubblicato un articolo in cui ne ha ipotizzato una versione di produzione, ma non sarà così.

La testata locale Wikitree è riuscita a parlare con i vertici di Hyundai in Corea del Sud e la casa ha smentito l'indiscrezione, affermando che non è prevista la messa in produzione della N Vision 74. Non solo, Hyundai ha anche smentito l'intenzione di organizzare un evento "Pony Day" durante il quale si vociferava il debutto della versione stradale.

Qualcosa di unico

Il portavoce Derek Joyce ha dichiarato a Carscoops che la concept dello scorso anno rimarrà qualcosa di unico. Tuttavia ricordiamo che Hyundai intende presentare un'interpretazione moderna della Pony Coupé originale del 1974.

Non sarà la prima auto d'epoca ad essere riportata in vita: la Pony stradale degli anni '70, la prima auto prodotta in serie in Corea del Sud, è stata sottoposta a un restyling EV nell'aprile del 2021.

La Hyundai N Vision 74

Alcuni mesi dopo, nell'ambito della stessa Heritage Series, la Grandeur di prima generazione ha ricevuto un reboot elettrico. Proprio come questi due concept, la Pony Coupé di quest'anno sarà un esemplare più unico che raro.

La divisione N è al lavoro

Le concept Veloster N a motore centrale purtroppo non si sono mai concretizzate e cominciamo a chiederci se quel progetto sia ancora fattibile con un motore a combustione.

Nel frattempo però la divisione N si sta preparando a presentare la Ioniq 5 N: il crossover elettrico ad alte prestazioni sarà presentato al Goodwood Festival of Speed a metà luglio. Quindi occhi aperti alle novità in arrivo.