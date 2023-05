Le Venue e la Bayon sono, rispettivamente i due crossover entry level di Hyundai, o almeno lo erano fino a oggi. In India, infatti, è stata presentata poche ore fa un'auto ancora più piccola.

Si chiama Exter ed è un minuscolo crossover a guida alta, dalle forme squadrate e dalla meccanica apparentemente robusta. Ecco tutto quello che sappiamo.

Solida e pratica

La Hyundai Exter va a inserirsi alla base della gamma globale della casa coreana. Non è chiaro se arriverà mai in Europa ma sicuramente è interessante analizzarla dal punto di vista estetico e pratico, per farsi un'idea di cosa potrebbe accogliere il nostro mercato nei prossimi anni.

Se il design vi è familiare è perché è simile a diverse auto progettate per quella parte del mondo. Con forme molto squadrate e rivestimenti protettivi in plastica rigida argentata, è stata presentata nel colore Ranger Khaki, con finiture nere a contrasto e barre sul tetto.

La foto di presentazione della Hyundai Exter 2023

Questo minuscolo crossover di Hyundai dovrebbe essere lungo meno di quattro metri e dotato, secondo le prime immagini ufficiali rilasciate finora, di tutta una serie di dispositivi tecnologici utili alla vita quotidiana. Per esempio non dovrebbero mancare dei potenti fari full LED, in abbinamento a un sistema di infotainment di ultima generazione.

Posteriore ignoto

Nonostante le prime foto rilasciate, Hyundai ha tenuto per se le immagini della parte posteriore di questa nuova auto, che tuttavia sembrerebbe avere un montante C di generose dimensioni.

A livello meccanico, la casa ha dichiarato che il nuovo crossover sarà equipaggiato con un motore a benzina da 1,2 litri compatibili anche con l'alimentazione a metano e abbinato a un cambio manuale a cinque marce. Non è chiaro se arriverà mai in Italia, ma in India il suo prezzo dovrebbe partire da 600.000 rupie, pari a soli 6.650 euro al cambio attuale.