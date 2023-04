Hyundai si prepara a mettere piede sulla Luna. Proprio così, un giorno non troppo lontano (la Casa confida di farcela entro il 2027) vedremo un rover lunare col logo del brand coreano.

Nella sua “missione”, Hyundai è supportata da una serie di istituti scientifici, coi primi prototipi che stanno prendendo forma nei laboratori del marchio. Ecco come saranno.

Alla conquista della Luna

Il rover “prenderà in prestito” diverse componenti già impiegate sulle auto del Gruppo, come motori elettrici, ruote, batterie, parti di sospensioni, sensori, telecamere e tanto altro. Naturalmente, tanti altri pezzi saranno sviluppati a parte, dato che il veicolo dovrà resistere alle condizioni estreme dell’ambiente lunare ed essere dotato di una particolare strumentazione per le indagini scientifiche.

Infatti, la parte superiore del rover sarà concepita per ospitare attrezzature, per scavare e per ospitare gli astronauti. La Hyundai sarà dotata di un sistema di gestione termica e di uno scudo anti radiazioni per proteggere le parti sensibili dai raggi solari e sarà interamente alimentato da pannelli fotovoltaici. Nel complesso, dovrebbe pesare circa 70 kg ed essere capace di percorrere lunghi tratti in modo completamente autonomo.

Il modello dovrebbe essere pronto entro la seconda metà del 2024, mentre una versione definitiva “pronta al decollo” è prevista nel 2027.

Il robot sviluppato da Hyundai e BostonDynamics presentato al CES 2022

Come detto, Hyundai è supportata da una serie di enti, come l’Istituto di Astronomia ed Esplorazione Spaziale coreano, l’Istituto di Ricerca Aerospaziale coreano e l’Istituto di Ricerca sull’Energia Atomica del Paese asiatico.

Ma la Casa non è interessata solo alla Luna. Come visto al CES 2022, Hyundai vuole espandere la sua presenza anche nella vita di tutti i giorni, con numerosi robot che un domani potrebbero assistere le persone nella loro quotidianità.