Ogni tanto riceviamo una serie di foto spia che ci fanno riflettere. Sebbene questa possa sembrare una Veloster N, in realtà potrebbe essere qualcosa di completamente diverso. Notate gli elementi aerodinamici sui cerchi in lega? Non sono presenti sul modello di serie, al quale manca anche quel piccolo adesivo sul finestrino posteriore che recita: "Fahrzeug mit hochvolttechnik", che in tedesco significa "Veicolo con tecnologia ad alto voltaggio".

Guardando bene si nota che il nastro nero che corre lungo le minigonne laterali nasconde i cavi che passano all'interno. Lo stesso vale per il tetto: altro nastro è stato utilizzato per nascondere i cavi che entrano nell'abitacolo. La presa d'aria anteriore sul lato del guidatore, poi, sembra avere uno scopo ben preciso.

Foto spia - Hyundai Veloster N Plug-In Hybrid

11 Foto

Molti dettagli meritano attenzione

I doppi terminali di scarico e la marmitta visibile sotto l'auto confermano la presenza sotto il cofano di un motore a combustione interna, ma c'è un dettaglio molto significativo: il secondo tappo accanto al serbatoio del carburante. E' quadrato e non rotondo, probabilmente serve a proteggere la porta di ricarica. Per questo è probabile che Hyundai stia testando un veicolo con un sistema di propulsione ibrido plug-in.

Un design di questo tipo, con i due tappi del carburante posti uno accanto all'altro, non sarebbe mai stato adottato su un'auto di serie, il che ci porta a credere che si tratti di un muletto di prova per un veicolo diverso. Dopotutto, secondo le notizie provenienti dalla Corea del Sud, Hyundai terminerà la produzione della Veloster e della Veloster N questo mese a causa della scarsa domanda, quindi non avrebbe senso progettare una terza generazione.

Se non una Veloster N, cos'altro potrebbe essere?

Forse Hyundai sta già testando un powertrain ibrido plug-in per la Kona N di prossima generazione. L'aggiunta del motore elettrico potrebbe dare al crossover ad alte prestazioni la trazione integrale, con il motore a combustione che aziona l'asse anteriore e il motore elettrico che alimenta le ruote posteriori.

Naturalmente, si tratta di mere speculazioni da parte nostra, dal momento che non ci sono dettagli su questo misterioso esemplare di prova della Veloster N. Se la nuova Kona N sceglierà effettivamente la strada del PHEV, è probabile che avrà più di 300 CV. Di seguito potete vederla nella nostra prova.