Ad ogni SUV la sua versione Sportback. Sembra essere questa la regola in Audi che, dopo aver lanciato Q3, Q5, e-tron e Q4 e-tron con la “coda”, sta preparando anche la Q6 e-tron Sportback.

Così, anche il grande SUV elettrico in arrivo nei prossimi mesi avrà una variante più aerodinamica, ma dotata delle stesse caratteristiche a livello di powertrain e tecnologia.

È nascosta, ma pare già pronta

Le nostre spie sono riuscite a “pizzicare” la Q6 e-tron Sportback per la prima volta durante i test. A giudicare dalle foto spia, l’Audi sembra avere già la carrozzeria definitiva, ma appare completamente coperta da teli e nastri. Guardando la forma del posteriore con lunotto inclinato si può facilmente intuire che si tratti a tutti gli effetti di una Sportback.

Oltre alla coda, comunque, questa variante condividerà in toto il design della Q6 e-tron, a partire dal frontale, dove si può riconoscere la calandra singleframe con logo Audi al centro. I due modelli avranno in comune anche i pacchetti estetici e gli stili dei cerchi in lega, mentre nell’abitacolo potremmo trovare un nuovo sistema d’infotainment e un nuovo quadro strumenti digitale.

Nuova piattaforma al debutto

Al di là delle differenze estetiche, la versione Sportback condividerà la piattaforma PPE (Premium Platform Electric) che darà vita sia all’A6 e-tron che alla Porsche Macan elettrica.

Al momento non ci sono informazioni precise su autonomia (che dovrebbe essere maggiore di qualche decina di km nella Sportback) e prestazioni, ma è lecito attendersi versioni a motore singolo e doppio con trazione posteriore e integrale. Inoltre, non è escluso l’arrivo di una variante RS con un look e un powertrain orientati alla sportività.

Intanto, la Q6 e-tron dovrebbe farsi vedere in forma definitiva entro fine 2022, mentre arriverà nelle concessionarie nel corso del 2023. La versione Sportback potrebbe essere svelata qualche mese dopo e avere una tabella di marcia leggermente diversa dalla “sorella” con carrozzeria tradizionale.