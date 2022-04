Il ventaglio di auto elettriche col marchio Audi si arricchirà presto della nuova Q6 e-tron, un modello dedicato al mercato europeo che dovrebbe porsi al debutto come vera alternativa alla Q5 termica.

L'auto, che abbiamo provato a immaginare in questo nostro rendering esclusivo, avrà un design figlio del family feeling della famiglia e-tron e, più in particolare, derivare dalla Q4 e-tron che già conosciamo e dalla Q5 e-tron dedicata esclusivamente al mercato cinese.

Protagonista di foto spia

Alcuni muletti dell'Audi Q6 e-tron sono stati già sorpresi diverse volte dai nostri fotografi in giro per il mondo. Come visto dalle ultime foto spia, l'auto definitiva sembra dotata di una griglia anteriore completamente chiusa, da fari anteriori molto sottili e con luci diurne dal design tipicamente Audi e da prese d'aria anteriori quasi del tutto finte e di grandi dimensioni.

Come visto nelle recenti foto spia, il modello non dovrebbe essere dotato di maniglie a scomparsa, bensì di una più tradizionale soluzione con maniglie esterne. Stesso discorso per quanto riguarda gli specchietti, che restano tradizionali per lasciare le due telecamere un'esclusiva dotazione della top di gamma della famiglia e-tron.

Design elegante

La nuova Audi Q6 e-tron si prepara a diventare uno dei modelli più tecnologici della gamma delle elettriche di Ingolstadt, realizzata sulla nuova piattaforma elettrica PPE sviluppata con Porsche e destinata anche alla nuova Macan, ma anche ad Audi A6 e-tron.

In particolare il nuovo SUV con dimensioni simili alla Q5 dovrebbe essere dotato di un sistema di infotainment completamente nuovo, ispirato a quello già visto sulle e-tron GT e Q4 e-tron, ma con un'interfaccia di utilizzo in stile tablet.

Il debutto della Q6 e-tron è atteso nel corso del 2023 in diverse versioni, tra queste non dovrebbe mancare nemmeno quella sportiva brandizzata RS, il cui powertrain dovrebbe produrre almeno 600 CV.