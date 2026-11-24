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L’accisa sul diesel sale di 4,88 centesimi, ma il gasolio scende di prezzo

Il ripristino dell’aliquota sul gasolio si scontra con il calo del petrolio, che mantiene stabili i prezzi per gli automobilisti

Foto di: Shutterstock

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

24 nov alle 13:30

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Dal 24 novembre l'accisa sul gasolio è tornata al livello ordinario di 672,90 euro per mille litri, contro i 632,90 euro in vigore dal 10 al 23 novembre scorsi. Sulla carta significa 4,88 centesimi in più al litro, Iva compresa, per chi fa rifornimento. Ma i listini alla pompa non si sono mossi.

Il motivo è semplice: le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo sono scese proprio mentre scadeva lo sconto fiscale introdotto dal decreto interministeriale del 9 novembre. Il calo della componente industriale ha assorbito l'aumento della componente fiscale. Il risultato netto per gli automobilisti è stato quasi impercettibile.

Il taglio delle accise è scaduto

Lo sconto era stato deciso con un decreto interministeriale MEF-MASE del 9 novembre 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261. Aveva ridotto temporaneamente l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante tramite il meccanismo delle cosiddette accise mobili, previsto dalla legge 244 del 2007. La misura valeva solo per i prodotti immessi in consumo tra il 10 e il 23 novembre, e si inseriva nel quadro più ampio del decreto-legge 162 del 17 settembre 2026, che aveva già previsto riduzioni temporanee analoghe nei mesi precedenti.

Pompa di rifornimento diesel

Con la mezzanotte del 23 novembre il beneficio è decaduto automaticamente, senza bisogno di un nuovo provvedimento. Non è la prima volta quest'anno: ad aprile e a luglio il governo aveva già fatto ricorso allo stesso meccanismo mobile, alternando tagli e ripristini in base all'andamento delle entrate IVA sui prodotti energetici. Stavolta lo stop allo sconto non ha prodotto l'aumento temuto dagli automobilisti, a differenza delle occasioni precedenti. Il mercato ha giocato d'anticipo sul fronte dei prezzi internazionali.

Perché il gasolio non è rincarato

Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, il prezzo medio nazionale del gasolio in modalità self service è sceso lievemente a 2,196 euro al litro, contro i 2,197 euro del giorno precedente. Anche la benzina è calata, da 1,941 a 1,939 euro al litro. Sulla rete autostradale il gasolio self è passato a 2,252 euro al litro e la benzina a 1,973 euro, entrambe in lieve flessione rispetto al giorno prima, secondo i dati dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La stabilità dei listini arriva però in un contesto di pressione fiscale accumulata nell'ultimo anno. Secondo Eurostat, a ottobre i prezzi di carburanti e lubrificanti per il trasporto privato sono saliti del 29,5% nell'Unione europea rispetto allo stesso mese del 2025, con l'Italia al 27,2%, in accelerazione rispetto al 26,7% di settembre.

L'equilibrio raggiunto oggi resta legato alle quotazioni internazionali: se il prezzo del greggio tornasse a salire, il ripristino dell'accisa piena potrebbe trasferirsi più rapidamente sui listini alla pompa, come già successo dopo lo stop al precedente taglio delle accise di novembre.

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