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Salvini su guida autonoma e nuovo codice della strada: la sfida è il livello 4

Al Ministero delle Infrastrutture Salvini punta a norme su livelli 3 e 4 e a un percorso chiaro per l’industria italiana

Foto di: Ministero dei Trasporti

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

24 nov alle 17:10

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Matteo Salvini ha riunito questa mattina i tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per accelerare sui test di guida autonoma in Italia, pochi giorni dopo aver sbloccato l'omologazione provvisoria di Tesla Assisted Driving.

L'incontro arriva mentre il confronto politico si fa acceso. Alcune voci accusano il ministro di aver scritto un Codice della strada che favorisce i sistemi di livello 2 già pronti, come quello Tesla, penalizzando le startup italiane che lavorano su tecnologie più avanzate.

Il nodo è passare dal livello 2 al livello 4

Al centro della riunione c'è il salto tecnico e normativo tra i diversi gradi di automazione. Al livello 2 il sistema sterza, accelera e frena.

Chi guida resta però responsabile e deve sorvegliare sempre la strada: è la categoria della guida assistita di livello 2 avanzata in cui rientra ll Tesla Assisted Driving, che gestisce molte situazioni anche in ambito urbano ma richiede supervisione costante. Al livello 3 il sistema gestisce anche l'ambiente circostante in certe condizioni. Al livello 4 il veicolo può muoversi senza intervento umano entro percorsi prestabiliti.

Salvini vuole inserire i criteri per questo passaggio nella revisione del Codice della strada già in corso. La valutazione passerebbe alle strutture tecniche del dicastero, che dovrebbero definire anche le condizioni di utilizzo su strada.

Il MIT studia inoltre come estendere le sperimentazioni fino alle prove necessarie per omologazione e produzione in serie. Le imprese italiane oggi sperimentano su strada ma non hanno un percorso chiaro verso il mercato.

Non è un terreno nuovo per il ministero. Già a giugno erano state autorizzate aziende italiane a testare su strada i propri sistemi, nel quadro del decreto ministeriale n. 70 del 2018 sulle Smart Road, che oggi regola le richieste di autorizzazione alla sperimentazione. A questo si aggiunge il lavoro dell'Osservatorio Smart Road, che Salvini ha ripercorso con i tecnici insieme ai dati raccolti finora sui test in corso.

Tesla, Musk e le critiche sul Codice della strada

Il contesto politico pesa quanto quello tecnico. Il 20 novembre Salvini ha annunciato il via libera del MIT all'utilizzo in Italia del sistema Tesla, dopo che la Motorizzazione ha riconosciuto sul territorio nazionale l'omologazione provvisoria rilasciata dai Paesi Bassi ai sensi del regolamento 2018/858.

La decisione segue una telefonata con Musk il 29 ottobre. Il ministro ha riferito di aver chiesto ai propri tecnici di aprire il più possibile le porte alle innovazioni, restando però dentro la normativa vigente.

L'incontro del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini con i tecnici del MIT

Foto di: Ministero dei Trasporti

Da qui sono arrivate le critiche. Il deputato Andrea Casu ha definito "pericoloso" il riavvicinamento a Musk, sostenendo che proprio le norme scritte da Salvini nel nuovo Codice della strada ostacolerebbero oggi lo sviluppo in Italia di sistemi di livello 4, penalizzando le startup nazionali rispetto a chi ha già pronti sistemi di livello 2.

Un punto ripreso anche nella segnalazione di Motus-E sul rischio che la guida autonoma in Italia non riesca a partire e nel resoconto della Commissione Trasporti del 5 novembre, che rileva come l'attuale formulazione normativa possa favorire chi arriva già pronto sul mercato nazionale.

Resta il nodo delle regole mancanti, a partire da quelle assicurative. La tecnologia per la guida autonoma esiste già, ma il quadro normativo completo no.

La revisione del Codice della strada, più che la singola omologazione Tesla, sarà il terreno su cui si deciderà se le tecnologie italiane arriveranno davvero sui veicoli di serie prodotti nel Paese, come auspicato dallo stesso Salvini.

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