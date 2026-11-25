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Mate Rimac ha detto di aver avuto un grosso scontro con il Gruppo Volkswagen sul futuro di Bugatti

Ha combattuto i piani del Gruppo VW di costruire un SUV elettrico e successivamente trasformare l'erede della Chiron in un'auto elettrica

Foto di: Bugatti

Di: Adrian Padeanu

Tradotto da: Massimo Grassi

25 nov alle 15:00

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Mate Rimac ha rivelato come si sia opposto ai desideri dei dirigenti del Gruppo Volkswagen per salvare Bugatti da un futuro completamente elettrico. Nonostante abbia costruito la sua reputazione sulle hypercar elettriche, l'imprenditore croato riteneva i powertrain elettrici non fossero la direzione giusta per il marchio francese. Convincere tutti gli altri, tuttavia, non è stato affatto facile.

Parlando in un'intervista con Classic Driver, Rimac ha ricordato come VW inizialmente volesse un SUV elettrico 4 posti come erede della Bugatti Chiron. Sì, un SUV. Un'idea che oggi come oggi potrebbe sembrare bizzarra, ma bisogna considerare come i colloqui siano avvenuti nel 2020, quando l'entusiasmo per l'elettrico era alle stelle e i vari brand si affannavano a elettrificare praticamente ogni modello.

Operazione di salvataggio

A capo dello sviluppo del powertrain c'era naturalmente Rimac, con l'intenzione di adattare la tecnologia dalla ora dismessa Nevera per il SUV Bugatti. Si fa presto a dirlo, molto meno a realizzarlo. Non si poteva semplicemente prendere in prestito una piattaforma esistente per un modello completamente differente, il che significava che il Gruppo Volkswagen avrebbe dovuto spendere miliardi per sviluppare un'architettura dedicata. Idea insostenibile dal punto di vista economico.

Il V16 della Bugatti Tourbillon

Con Bugatti priva di una valida erede della Chiron, Rimac ha visto un'opportunità: costruire in proprio la nuova hypercar, lasciando a Volkswagen il compito di commercializzarla. Ed è qui che la storia prende una piega interessante: durante una riunione, un dirigente di Wolfsburg ha chiesto: "Perché non prendi semplicemente il controllo dell'azienda?"

Non era uno scherzo

Rimac inizialmente pensava che la proposta fosse uno scherzo, senza parlarne più con nessuno. Fino a qualche mese dopo, quando lo stesso dirigente ha richiamato chiedendo perché non avesse risposto. Fu allora che l'imprenditore croato si rese conto che l'offerta era seria. Ciò che seguì fu un processo di negoziazione durato due anni e mezzo. Arrivando a nuove discussioni con i dirigenti del Gruppo VW e Porsche, ancora desiderosi di avere una hypercar elettrica firmata Bugatti.

Il telaio nudo della Bugatti Tourbillon

Foto Di: Bugatti

Bugatti Tourbillon

Un suggerimento non così irragionevole sulla carta: Rimac d'altra parte quello faceva e stava già lavorando con le principali Case automobilistiche sulla tecnologia delle batterie. Eppure Mate era fortemente in disaccordo con la direzione proposta.

"Ho avuto un grosso scontro con loro perché pensavo che fosse la cosa sbagliata per Bugatti. Così ho detto, 'No, non voglio fare una Bugatti elettrica.'"

Bugatti Tourbillon Équipe Pur Sang

Foto di: Bugatti

Una Chiron ricarrozzata

Risolto il nodo dell'elettrico, con il passaggio all'ibrido, ecco una nuova discussione tra Rimac e VW: l'accordo prevedeva l'uso della piattaforma esistente della Chiron, così da limitare i costi. Ciò avrebbe imposto vincoli non trascurabili per trovare il posto per la batteria, un compromesso non accettabile per il manager croato.

Bugatti Tourbillon Pure Blood Team

Foto di: Bugatti

Prima che il passaggio di proprietà fosse completata, Rimac (intesa come azienda) ha pagato di tasca propria Cosworth per iniziare a lavorare sul nuovo motore V16, dando come prototipo un semplice 4 cilindri, a rappresentare un quarto di quello che si voleva ottenere. Il risultato finale lo conosciamo: si chiama Bugatti Tourbillon, monta un imponente V16 aspirato di 8,3 litri abbinato a un sistema ibrido. Sei anni dopo l'inizio dello sviluppo, Rimac ha affermato che la decisione ha dato i suoi frutti. Bugatti ha venduto ogni Tourbillon prevista per la produzione.

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Fonte: Classic Driver / YouTube

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