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E se questa fosse la nuova Maserati?

Un'immagine ufficiale mostra il logo del Tridente illuminato. Non sappiamo di cosa si tratti, appuntamento al 10 dicembre per il nuovo piano industriale

Foto di: Maserati

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

25 nov alle 17:30

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Manca poco al 10 dicembre, il giorno in cui Maserati presenterà il proprio piano industriale. Di voci sul futuro del Tridente ne sono girate molte negli ultimi mesi, tra vendita (più volte smentita) e collaborazione con brand cinesi, mai ufficializzata.

Nel frattempo a sorpresa Maserati ha pubblicato la foto di quella che sembra essere un'auto, con il Tridente in primissimo piano. Il comunicato stampa non accenna ad alcuna caratteristica, lasciandoci quindi in attesa del 10 dicembre.

Piano Maserati, le indiscrezioni

Come detto del piano Maserati per il futuro non ci sono ancora informazioni ufficiali. Secondo ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina ci sono accordi con Huawei e JAC, con la prima a occuparsi dell'aspetto tecnologico - incluso il sistema di infotainment e il software basato su HarmonyOS - la seconda invece si occuperebbe di ingegneria del veicolo, messa a punto del telaio e produzione nello stabilimento Maextro di Hefei, nella provincia di Anhui.

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Fonte: Maserati

A Maserati il compito di definire lo stile che - sempre secondo rumors - sarebbe già stato blindato. E forse proprio l'immagine che vedete in copertina potrebbe essere il primo assaggio di come sarà il design delle Maserati del futuro. Come detto però non ci sono mai state conferme ufficiali sulla collaborazione tra la Casa modenese e costruttori cinesi.

Quello che è certo è che, per citare Antonio Filosa (ceo Stellantis), Maserati "deve cambiare musica". Una frase pronunciata qualche giorno fa, quando il manager italiano ha sottolineato come il Tridente debba cambiare passo sia lato prodotto sia lato comunicazione. Ribadendo però un tema fondamentale: l'ingegneria resterà italiana, anche se condivisa con i partner che arriveranno, e il design sarà "fortemente italiano".

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