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Come si disegna una Maserati? Il caso della nuova MCPura

Ad Autostyle Alessandro Conte ha raccontato il design della MCPura e come Fuoriserie trasformi ogni dettaglio in una scelta personale

Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Sergio Chierici

Di: Sergio Chierici

13 nov alle 17:10

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Un'automobile sportiva può essere riconoscibile anche senza ricorrere a forme esasperate. È questo uno dei principi alla base della Maserati MCPura, protagonista della relazione di Alessandro Conte ad Autostyle 2026, dedicata all'evoluzione della famiglia MC e al programma di personalizzazione Fuoriserie.

Il racconto ha messo in evidenza proporzioni, tecnologia e lavorazione artigianale, mostrando come l'identità Maserati possa essere conservata attraverso elementi fondamentali del design e successivamente reinterpretata con colori, materiali e finiture, fino alla realizzazione di esemplari unici.

La purezza delle proporzioni

La Maserati MCPura raccoglie l'eredità della MC20 attraverso una carrozzeria dalle superfici pulite, modellata attorno all'architettura a motore centrale-posteriore. Le proporzioni fra frontale, abitacolo e coda diventano il punto di partenza del progetto, prima ancora della definizione dei singoli particolari.

Ad Autostyle 2026, Alessandro Conte descrive il design Maserati al pubblico e i giovani designer del futuro.

Foto di: Motor1 Italia

Il grande Tridente, la mascherina ovale e il trattamento dei volumi mantengono la riconoscibilità Maserati, mentre prese d'aria ed elementi aerodinamici vengono integrati nelle forme. L'obiettivo è far convivere eleganza e prestazioni senza trasformare la carrozzeria in una successione di componenti tecnici.

Le portiere ad apertura a farfalla accentuano il carattere scultoreo della MCPura, mettendo in evidenza le proporzioni basse e slanciate della carrozzeria. Le superfici morbide e continue si raccordano alle profonde aperture laterali, integrando le esigenze aerodinamiche in un disegno essenziale.

Foto Di: Maserati

La vista di tre quarti permette di apprezzare il rapporto fra la fiancata, profondamente scavata per convogliare l'aria verso il motore centrale, e i volumi muscolosi della coda. La versione Cielo conserva il linguaggio stilistico della coupé, con superfici sinuose, gruppi ottici sottili e dettagli aerodinamici integrati nella carrozzeria.

Foto Di: Maserati

Dalla meccanica all'esperienza di guida

Conte ha ripercorso le caratteristiche della famiglia MC, dalla monoscocca in fibra di carbonio al motore Nettuno V6, elementi che determinano anche le proporzioni della vettura. Il percorso illustrato comprende schizzi preparatori, modellazione, prototipazione e industrializzazione, fino al prodotto definitivo. La versione Cielo, pur con gli adattamenti strutturali necessari all'assenza del tetto, conserva le caratteristiche tecniche e stilistiche del modello chiuso.

Nell'abitacolo la scelta dei materiali risponde sia al carattere sportivo sia all'esperienza a bordo. L'Alcantara, per esempio, è stata richiamata anche per la traspirabilità nell'uso sportivo, mentre l'organizzazione dei comandi e le finiture cercano un equilibrio fra leggerezza visiva, funzionalità ed eleganza.

La plancia della MCPura Cielo sviluppa un disegno essenziale, con superfici rivestite in Alcantara e pochi elementi ben definiti. Lo schermo centrale e le sottili bocchette di ventilazione si integrano in un insieme che privilegia la continuità delle forme, lasciando al guidatore il ruolo di protagonista.

Foto Di: Maserati

I sedili sportivi, con poggiatesta integrato e schienali avvolgenti, combinano contenimento laterale ed eleganza. I rivestimenti chiari, i disegni geometrici e i profili turchesi creano un raffinato contrasto cromatico, mentre il tunnel centrale in fibra di carbonio sottolinea il carattere tecnico dell'abitacolo.

Foto Di: Maserati

Fuoriserie, il design diventa personalizzazione

Con il programma Fuoriserie, presentato nel 2020, Maserati ha esteso la progettazione all'esperienza individuale del cliente. Le collezioni Corse, Futura e Unica costituiscono tre differenti riferimenti estetici, ai quali si affiancano configurazioni speciali e realizzazioni sviluppate interamente su misura.

Fra gli esempi mostrati ad Autostyle figurano le interpretazioni della MC20 Cielo e della MCPura Cielo, con esempi anche nel programma Fuoriserie Bespoke, dalla ricerca grafica della MCPura Cielo Less is More...? alle creazioni celebrative come la Tributo 1926. Colori, materiali e dettagli diventano così strumenti per reinterpretare una forma automobilistica riconoscibile, senza modificarne necessariamente l'architettura fondamentale.

Esemplare unico realizzato nell'ambito del programma Fuoriserie Bespoke, la "Less is more...?" si ispira al Bauhaus attraverso una livrea di forme geometriche e colori a contrasto, applicata alla carrozzeria Blu Corse Matte. Punti, linee e triangoli compongono un disegno astratto che richiama anche il Tridente, trasformando la vettura in un originale esercizio di arte e design.

Foto Di: Maserati

Realizzata attraverso il programma Fuoriserie Bespoke per celebrare il centenario del marchio, la Tributo 1926 richiama la Maserati Tipo 26, prima vettura del Tridente. La carrozzeria Grigio Lamiera Matte è arricchita da una livrea nei colori Rosso Capannelle, Blu Infinito e Bianco Pastello, che reinterpreta la tradizione delle automobili da competizione degli anni Venti.

Foto Di: Maserati

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Nel piazzale di Autostyle, accanto alla MCPura Cielo, era esposta anche la GranTurismo Trofeo MY27, recentemente aggiornata nel disegno del frontale. Due vetture molto diverse per proporzioni e architettura, ma accomunate da un linguaggio stilistico che cerca di coniugare eleganza, prestazioni e riconoscibilità.

Esposta nel piazzale di Autostyle, la GranTurismo Trofeo MY27 presenta un frontale aggiornato, con prese d'aria laterali ridisegnate e uno splitter più pronunciato.

Foto di: Motor1 Italia

Maserati può contare su una storia straordinaria, un'identità ben definita e una comunità di appassionati che continua a riconoscersi nel Tridente. Oggi il marchio è chiamato anche a interrogarsi sul proprio futuro: una sfida che riguarda certamente le scelte industriali e tecnologiche, ma nella quale il design avrà ancora una volta un ruolo fondamentale.

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Fonte: Maserati

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