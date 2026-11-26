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Quando costa l'Audi Q3 plug-in meno cara di tutte

Le Audi Q3 e Q3 Sportback da 204 CV percorrono fino a 118 km in elettrico e partono da 49.000 euro e 51.000 euro

Foto di: Audi

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

26 nov alle 15:00

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Si amplia la gamma del'Audi Q3 con una variante da 204 CV, mossa da un powertrain plug-in strettamente imparentato con quello da 272 CV, con il quale condivide la batteria. Già a listino la nuova versione del SUV tedesco arriverà nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2027.

La batteria da 25,7 kWh garantisce fino a 118 km di autonomia elettrica, mentre il prezzo d'attacco è di 49.000 euro per la Q3 e 51.000 euro per la Q3 Sportback, tremila euro in meno rispetto alla variante più potente.

Audi Q3 e-hybrid 204, come è fatta

La nuova motorizzazione si inserisce in una gamma plug-in sempre più ricca, che conta ora 12 modelli complessivi. La nuova versione dell'AudiQ3 è mossa da un sistema composto dal 1.5 TFSI a ciclo Miller da 150 CV e 250 Nm, abbinato a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 116 CV e 330 Nm, integrato nel cambio S tronic a doppia frizione e sei rapporti. La potenza combinata raggiunge 204 CV e 350 Nm, con coppia costante tra 1.500 e 4.000 giri al minuto.

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Fonte: Audi

Per passare da 0 a 100 km/h si impiegano 7,9", esattamente come sulla versione da 272 CV, con velocità massima di 210 km/h (140 km/h in modalità elettrica pura). Tre i programmi di marcia disponibili: EV che predilige l'elettrico, Auto Hybrid per gestire l'interazione tra i due motori e Battery Hold per conservare energia in vista di un tratto successivo.

La batteria come detto è la stessa della Q3 da 272 CV, con potenza di 25,7 kWh e autonomia in modalità elettrica di 118 km, con ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW, per passare dal 10 all'80% in meno di 30 minuti. In corrente alternata la potenza massima è di 11 kW, con un ciclo di ricarica completo da 2,5 ore. I consumi dichiarati vanno da 1,6 a 2,0 litri per 100 km, con emissioni comprese tra 36 e 47 grammi di CO2 al chilometro a seconda della carrozzeria e degli equipaggiamenti.

Audi Q3 Sportback e-hybrid 204 CV

Audi Q3 e-hybrid 204 CV

Foto Di: Audi

Da sottolineare come il powertrain rispetti già la normativa Euro 7, con un anno di anticipo sull'obbligo fissato per le nuove immatricolazioni, esattamente come il 1.5 TFSI mild-hybrid a 48 Volt, che vede la potenza salire da 150 a 160 CV, e le varianti 2.0 TFSI quattro da 204 e 272 CV, entrambe con 7 CV in più rispetto al passato.

Audi Q3 e-hybrid 204 CV, i prezzi

Le Audi Q3 e Q3 Sportback e-hybrid da 204 CV sono proposte negli allestimenti Business, Business Advanced ed S line, con le stesse dotazioni delle altre motorizzazioni, come il sistema operativo Android Automotive, l'assistente vocale basato su ChatGPT e i proiettori a matrice di LED.

Il listino parte da 49.000 euro per l'Audi Q3 e da 51.000 euro per l'Audi Q3 Sportback, esattamente 3.000 euro in meno rispetto alla versione da 272 CV.

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