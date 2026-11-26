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Le foto del nuovo SUV di Leapmotor

Le foto della Leapmotor DX, pronta al debutto in Cina con motori elettrici e ibridi range extender

Foto di: Leapmotor

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

26 nov alle 18:30

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Nei documenti depositati presso il Ministero cinese dell'Industria e dell'Informazione compare un nuovo nome: Leapmotor DX. Il SUV, leggermente più compatto della Leapmotor D19 presentata al Salone di Parigi 2026 e non ancora in vendita in Cina, arriva con quattro configurazioni di propulsione diverse.

Due sono EREV (elettrici ad autonomia estesa, con un motore termico che ricarica la batteria) e due sono BEV, cioè completamente elettriche. La differenza principale sta nel numero di motori e nella potenza complessiva, che nella versione più potente arriva a 540 kW.

Leapmotor DX: come è fatta

La Leapmotor DX misura 5.151 mm di lunghezza, 1.999 mm di larghezza e un'altezza variabile tra 1.775 e 1.795 mm a seconda dell'allestimento. Il passo è di 3.110 mm, identico a quello della D19. La configurazione prevede cinque posti.

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Fonte: Leapmotor

Le versioni elettriche montano batterie LFP (litio ferro fosfato) fornite da CATL e assemblate da Leapmotor, la stessa soluzione già usata sugli altri modelli della serie D. I documenti non indicano capacità né autonomia dichiarata. Questi dati resteranno ignoti fino a eventuali comunicazioni ufficiali successive.

Sul capitolo guida assistita, Leapmotor punta a offrire dal primo trimestre 2027 un aggiornamento OTA gratuito per i veicoli già dotati di LiDAR (il sensore laser che misura distanze e ostacoli con precisione millimetrica), coprendo i modelli delle serie A, B, C e D già equipaggiati con questa tecnologia. Il collegamento con il Leapmotor DX, non ancora sul mercato, e il dettaglio delle funzioni restano da definire nelle prossime comunicazioni ufficiali.

Le quattro motorizzazioni a confronto

La versione EREV del SUV Leapmotor abbina un motore turbo benzina da 1,5 litri, con potenza massima di 95 kW, a due motori elettrici: uno anteriore da 100 kW (134 CV) e uno posteriore da 200 kW (268 CV). È la configurazione che promette i consumi di un'elettrica senza rinunciare alla ricarica rapida al distributore.

La BEV a doppio motore combina un'unità anteriore da 180 kW e una posteriore da 230 kW, per una potenza di sistema di 410 kW. La variante a tre motori sale invece a 540 kW, con un motore anteriore e due posteriori (uno a sinistra, uno a destra), ciascuno da 180 kW. È la trazione integrale più prestazionale della gamma.

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