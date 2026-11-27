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La Mercedes GLA ibrida arriva in Italia: ecco quanto costa
Cinque motorizzazioni benzina mild hybrid e allestimenti fino ad AMG Line completano la gamma Mercedes GLA insieme alla versione elettrica
Foto di: Mercedes-Benz
Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
27 nov alle 10:22
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Dopo l'elettrica arriva in Italia anche la Mercedes GLA ibrida , con prezzo d'attacco fissato a 43.202 euro, relativo alla GLA 180. La gamma comprende cinque motorizzazioni e altrettanti cinque allestimenti.
Esteticamente molto simile alla versione a batterie la nuova Mercedes GLA ibrida, cambia a livello della mascherina - aperta per far respirare il motore - è disponibile sia con trazione anteriore sia integrale
- Mercedes GLA: gli allestimenti
- Mercedes GLA: i prezzi
- Mercedes GLA: i motori
- Mercedes GLA: le concorrenti
Mercedes GLA 2027 ibrida: gli allestimenti
Il listino della Mercedes GLA 2027 ibrida conta cinque allestimenti: Executive, Advanced, Advanced Plus, Premium e Business Extra.
Mercedes GLA EXECUTIVE: luci LED, tetto panoramico, cerchi in lega da 18", assetto comfort, climatizzatore automatico, strumentazione digitale da 10,25", monitor centrale da 14", telecamera posteriore, telecamera interna e vari sistemi di assistenza alla guida.
Mercedes GLA ADVANCED: estetica dedicata, portellone ad azionamento elettrico, sedili anteriori riscaldabili, volante sportivo multifunzione in pelle e parking assist.
Mercedes GLA ADVANCED Plus: cerchi da 20", sistema keyless, maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria, bracciolo posteriore, luci ambientali e caricatore wireless per lo smartphone.
Mercedes GLA Premium: Digital Extra MB Drive Parking Asssit 360, logo Mercedes proiettato sul terreno dagli specchietti retrovisori, climatizzatore automatico comfortmatic e display per il passeggero anteriore.
Mercedes Business Extra: estetica dedicata, vetri posteriori oscurati, cerchi da 19", luci ambientali, portellone ad azionamento elettrico, piastra a induzione per smartphone.
Mercedes GLA 2027 ibrida: i prezzi
Versione
motore
Prezzo
Mercedes GLA ibrida EXECUTIVE
GLA 180
43202
Mercedes GLA ibrida ADVANCED
GLA 180
46386
Mercedes GLA ibrida ADVANCED PLUS
GLA 180
47942
Mercedes GLA ibrida PREMIUM
GLA 180
50028
Mercedes GLA ibrida EXECUTIVE
GLA 200
46252
Mercedes GLA ibrida ADVANCED
GLA 200
49436
Mercedes GLA ibrida ADVANCED PLUS
GLA 200
50992
Mercedes GLA ibrida PREMIUM
GLA 200
53078
Mercedes GLA ibrida EXECUTIVE
GLA 200 4MATIC
48521
Mercedes GLA ibrida ADVANCED
GLA 200 4MATIC
51705
Mercedes GLA ibrida ADVANCED PLUS
GLA 200 4MATIC
53261
Mercedes GLA ibrida PREMIUM
GLA 200 4MATIC
55347
Mercedes GLA ibrida EXECUTIVE
GLA 220
48692
Mercedes GLA ibrida ADVANCED
GLA 220
51876
Mercedes GLA ibrida ADVANCED PLUS
GLA 220
53432
Mercedes GLA ibrida PREMIUM
GLA 220
55518
Mercedes GLA ibrida EXECUTIVE
GLA 220 4MATIC
50961
Mercedes GLA ibrida ADVANCED
GLA 220 4MATIC
54145
Mercedes GLA ibrida ADVANCED PLUS
GLA 220 4MATIC
55701
Mercedes GLA ibrida PREMIUM
GLA 220 4MATIC
57787
Mercedes GLA ibrida BUSINESS EXTRA
GLA 200 BUSINESS EXTRA
46722
Mercedes GLA ibrida BUSINESS EXTRA
GLA 200 4MATIC BUSINESS EXTRA
48991
Mercedes GLA 2027 ibrida: i motori
La gamma motori della Mercedes GLA 2027 ibrida si apre con la GLA 180 da e 136 CV e prosegue con la GLA 200, stessa cilindrata di 1,5 litri e 163 CV, disponibile anche con trazione integrale. Al top si posiziona la Mercedes GLA 220 - sia anteriore sia integrale - con potenza di 190 CV.
Mercedes GLA: le concorrenti
Quando si parla di Mercedes le concorrenti naturali sono sempre le stesse: Audi e BMW. Così la GLA si trova a sfidare altri SUV compatti come Audi Q3 e BMW X1.
Modello Dimensioni Prezzo Audi Q3 Sportback 4,53/1,86/1,6 44.200 euro (MHEV) BMW X1 4,50/1,85/1,64 45.200 euro (MHEV)
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