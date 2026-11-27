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La Mercedes GLA ibrida arriva in Italia: ecco quanto costa

Cinque motorizzazioni benzina mild hybrid e allestimenti fino ad AMG Line completano la gamma Mercedes GLA insieme alla versione elettrica

Foto di: Mercedes-Benz

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

27 nov alle 10:22

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Dopo l'elettrica arriva in Italia anche la Mercedes GLA ibrida , con prezzo d'attacco fissato a 43.202 euro, relativo alla GLA 180. La gamma comprende cinque motorizzazioni e altrettanti cinque allestimenti.

Esteticamente molto simile alla versione a batterie la nuova Mercedes GLA ibrida, cambia a livello della mascherina - aperta per far respirare il motore - è disponibile sia con trazione anteriore sia integrale

Mercedes GLA: gli allestimenti

Mercedes GLA: i prezzi

Mercedes GLA: i motori

Mercedes GLA: le concorrenti

Mercedes GLA 2027 ibrida: gli allestimenti

Il listino della Mercedes GLA 2027 ibrida conta cinque allestimenti: Executive, Advanced, Advanced Plus, Premium e Business Extra.

Mercedes GLA EXECUTIVE: luci LED, tetto panoramico, cerchi in lega da 18", assetto comfort, climatizzatore automatico, strumentazione digitale da 10,25", monitor centrale da 14", telecamera posteriore, telecamera interna e vari sistemi di assistenza alla guida.

Mercedes GLA ADVANCED: estetica dedicata, portellone ad azionamento elettrico, sedili anteriori riscaldabili, volante sportivo multifunzione in pelle e parking assist.

Mercedes GLA ADVANCED Plus: cerchi da 20", sistema keyless, maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria, bracciolo posteriore, luci ambientali e caricatore wireless per lo smartphone.

Mercedes GLA Premium: Digital Extra MB Drive Parking Asssit 360, logo Mercedes proiettato sul terreno dagli specchietti retrovisori, climatizzatore automatico comfortmatic e display per il passeggero anteriore.

Mercedes Business Extra: estetica dedicata, vetri posteriori oscurati, cerchi da 19", luci ambientali, portellone ad azionamento elettrico, piastra a induzione per smartphone.

Mercedes GLA 2027 ibrida: i prezzi

Versione

motore

Prezzo

Mercedes GLA ibrida EXECUTIVE

GLA 180

43202

Mercedes GLA ibrida ADVANCED

GLA 180

46386

Mercedes GLA ibrida ADVANCED PLUS

GLA 180

47942

Mercedes GLA ibrida PREMIUM

GLA 180

50028

Mercedes GLA ibrida EXECUTIVE

GLA 200

46252

Mercedes GLA ibrida ADVANCED

GLA 200

49436

Mercedes GLA ibrida ADVANCED PLUS

GLA 200

50992

Mercedes GLA ibrida PREMIUM

GLA 200

53078

Mercedes GLA ibrida EXECUTIVE

GLA 200 4MATIC

48521

Mercedes GLA ibrida ADVANCED

GLA 200 4MATIC

51705

Mercedes GLA ibrida ADVANCED PLUS

GLA 200 4MATIC

53261

Mercedes GLA ibrida PREMIUM

GLA 200 4MATIC

55347

Mercedes GLA ibrida EXECUTIVE

GLA 220

48692

Mercedes GLA ibrida ADVANCED

GLA 220

51876

Mercedes GLA ibrida ADVANCED PLUS

GLA 220

53432

Mercedes GLA ibrida PREMIUM

GLA 220

55518

Mercedes GLA ibrida EXECUTIVE

GLA 220 4MATIC

50961

Mercedes GLA ibrida ADVANCED

GLA 220 4MATIC

54145

Mercedes GLA ibrida ADVANCED PLUS

GLA 220 4MATIC

55701

Mercedes GLA ibrida PREMIUM

GLA 220 4MATIC

57787

Mercedes GLA ibrida BUSINESS EXTRA

GLA 200 BUSINESS EXTRA

46722

Mercedes GLA ibrida BUSINESS EXTRA

GLA 200 4MATIC BUSINESS EXTRA

48991

Mercedes GLA 2027 ibrida: i motori

La gamma motori della Mercedes GLA 2027 ibrida si apre con la GLA 180 da e 136 CV e prosegue con la GLA 200, stessa cilindrata di 1,5 litri e 163 CV, disponibile anche con trazione integrale. Al top si posiziona la Mercedes GLA 220 - sia anteriore sia integrale - con potenza di 190 CV.

Mercedes GLA: le concorrenti

Quando si parla di Mercedes le concorrenti naturali sono sempre le stesse: Audi e BMW. Così la GLA si trova a sfidare altri SUV compatti come Audi Q3 e BMW X1.

Modello Dimensioni Prezzo Audi Q3 Sportback 4,53/1,86/1,6 44.200 euro (MHEV) BMW X1 4,50/1,85/1,64 45.200 euro (MHEV)

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