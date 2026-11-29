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BMW 750iL E38, il fascino del V12 e di una Serie 7 senza tempo

La BMW 750iL E38 è una delle ammiraglie più affascinanti della storia. Scopriamo il suo V12 da 326 CV, gli interni e come si guida oggi

Foto di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

Di: Stefan Wagner

Tradotto da: Cristiano Fortini

29 nov alle 07:00

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"La vera eleganza non ha bisogno di eccessi". Una frase che sembra quasi scritta pensando alla BMW Serie 7 E38, prodotta tra il 1994 e il 2001. Una delle interpretazioni più riuscite del concetto di ammiraglia secondo BMW, capace di coniugare eleganza, tecnologia e una presenza su strada ancora oggi difficile da eguagliare.

Definirla la Serie 7 più bella è ormai quasi scontato, tanto che il giudizio è diventato una sorta di consenso universale. Eppure, basta osservarla per capire perché. Il design firmato da Claus Luthe e Boyke Boyer ha attraversato quasi tre decenni senza perdere fascino, mantenendo proporzioni equilibrate e un'eleganza che non ha bisogno di effetti speciali.

Un risultato ancora più evidente se confrontato con alcune delle generazioni successive, a partire dalla controversa E65 firmata da Chris Bangle. Ma la E38 non è soltanto una questione di stile. Sotto il cofano della versione 750iL si nasconde uno dei motori più affascinanti della storia BMW, un V12 aspirato da 5,4 litri che rappresenta il vertice della gamma dell'epoca.

BMW Serie 7 E38, il V12 da 326 CV

La storia del dodici cilindri BMW comincia nel 1987 con la M70, montata sulla precedente Serie 7 E32. Si tratta del primo V12 tedesco del dopoguerra e di un importante traguardo per la Casa bavarese. Con la E38 arriva la sua evoluzione, la M73, che porta la cilindrata da 5,0 a 5,4 litri e la potenza da 300 a 326 CV. La coppia massima raggiunge 490 Nm a 3.900 giri/min, mentre la trasmissione è affidata a un automatico ZF a cinque rapporti con gestione adattiva, progettato per adeguarsi allo stile di guida.

65

Fonte: Motor1.com Deutschland | F. Grass

Dal punto di vista tecnico, il V12 M73B54 è un aspirato con due valvole per cilindro. In sostanza, si tratta di due sei cilindri in linea uniti con un angolo di 60 gradi, gestiti da due centraline Motronic separate, una per ciascuna bancata. Il sistema EML si occupa invece della gestione elettronica della farfalla.

Rispetto al predecessore, il nuovo motore migliora anche l'efficienza. Il consumo dichiarato scende di circa il 13%, grazie soprattutto all'impiego di bilancieri a rulli, che riducono gli attriti, e a un rapporto di compressione passato da 8,8:1 a 10,0:1.

Il risultato è un funzionamento ancora più raffinato, oltre al rispetto di normative sulle emissioni più severe. La fluidità di questo dodici cilindri è diventata quasi leggendaria: appoggiando una moneta da un euro sul coperchio del motore, questa rimane in equilibrio persino durante l'accensione.

BMW 750iL E38, IL V12

Foto di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

Naturalmente, non si può dire altrettanto dei consumi. All'epoca l'efficienza energetica non era una priorità come oggi e il V12 non fa nulla per nascondere la propria sete. Secondo il ciclo NEDC, il 750iL dichiarava 19,3 l/100 km nel ciclo urbano e 13,8 l/100 km nel combinato, valori che difficilmente rispecchiavano l'utilizzo reale.

Una curiosità riguarda il V12 della McLaren F1. Nonostante la collaborazione tra BMW e la Casa britannica, il motore della supercar non condivide componenti con quello della Serie 7. Sviluppato da Paul Rosche e dalla divisione BMW M, il sei litri della F1 adotta quattro valvole per cilindro, dodici corpi farfallati e lubrificazione a carter secco. La potenza arriva a 627 CV, con 651 Nm di coppia.

BMW Serie 7 E38, la tecnologia degli anni Novanta

Lo sviluppo della E38 comincia già all'inizio del 1988, quando la precedente E32 è sul mercato da meno di un anno e mezzo. Dopo il ritiro di Claus Luthe nell'aprile 1990, la responsabilità del design passa a Wolfgang Reitzle. Nel febbraio 1991 il progetto definitivo viene approvato dal consiglio direttivo BMW, con circa tre anni di anticipo rispetto all'avvio della produzione.

BMW 750iL E38, la vista laterale

Foto di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

La terza generazione della Serie 7 rappresenta un'evoluzione stilistica, ma anche un importante passaggio tecnologico. È l'ultima ammiraglia BMW a interpretare in modo tradizionale il concetto di lusso, prima della svolta introdotta dalla E65 nel 2001. Il suo design sobrio e proporzionato rappresenta anche una risposta elegante alla Mercedes Classe S W140, decisamente più imponente nelle dimensioni e nell'aspetto.

Tra le principali innovazioni tecniche della E38 c'è il retrotreno multilink Integral, un'evoluzione della soluzione introdotta sulla Serie 8 E31. Le ruote posteriori possono lavorare in maniera più indipendente, migliorando stabilità, comfort e trazione.

BMW 750iL E38, il display

Foto di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

L'ammiraglia bavarese è inoltre tra le prime automobili europee a offrire un sistema di navigazione satellitare integrato. Lo schermo, con formato 4:3, è inserito nella plancia e può essere utilizzato anche per visualizzare altre informazioni di bordo e persino i programmi televisivi. All'epoca era un optional particolarmente costoso, con un sovrapprezzo di circa 6.600 marchi tedeschi.

Anche la sicurezza riceve grande attenzione. Dal 1997 la Serie 7 introduce gli airbag per la testa, mentre il 750iL dispone di serie del controllo elettronico della stabilità DSC - acronimo di Dynamic Stability Control. Sulle versioni V8, inizialmente, questo dispositivo è invece disponibile a richiesta.

BMW 750iL E38, i cerchi

Foto di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

L'esemplare protagonista della nostra prova è un 750iL del 1998, nella raffinata tinta Anthrazit Metallic e con cerchi in lega da 18 pollici abbinati a pneumatici 255/45. Si tratta quindi di un modello restyling, aggiornato con interventi estetici piuttosto discreti: cambiano i gruppi ottici anteriori e posteriori, la calandra adotta una nuova impostazione e al posteriore compare una modanatura cromata. Vengono inoltre affinati alcuni sistemi di sicurezza e controllo della dinamica.

BMW 750iL E38, gli interni sono un'altra epoca

Basta aprire la portiera per ritrovarsi in un ambiente che racconta un modo completamente diverso di intendere il lusso. La plancia conserva l'impostazione tradizionale BMW, con la classica console orientata verso il conducente, tanti comandi fisici e una combinazione di pelle e radica di legno.

L'unico elemento che oggi appare davvero fuori dal tempo è il display del navigatore, con il suo formato 4:3. Per il resto, l'abitacolo è un esempio di ergonomia e razionalità: la disposizione dei pulsanti è intuitiva e permette di gestire praticamente ogni funzione senza distogliere lo sguardo dalla strada.

BMW 750iL E38, la plancia

Foto di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

Anche i materiali contribuiscono a creare un'atmosfera particolare. La pelle, gli inserti in legno e le superfici morbide trasmettono una sensazione di solidità difficile da ritrovare in molte vetture contemporanee.

Non è un lusso fatto di effetti scenici, ma di dettagli, lavorazioni e sostanza. La dotazione, naturalmente, è quella che ci si aspetta da un'ammiraglia di questo livello: sedili elettrici con memoria, volante regolabile elettricamente e riscaldamento per tutti i posti.

Nella console centrale trova spazio persino un telefono D-Net, uno degli accessori più rappresentativi degli anni Novanta, che all'epoca poteva costare tra i 2.000 e i 3.000 marchi.

BMW 750iL E38, le sedute posteriori

Foto di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

Particolarmente interessante è anche la lavorazione della pelle Raffleder, utilizzata per sedili e pannelli delle porte. Un rivestimento che restituisce un senso di ricercatezza oggi sempre più raro, persino nelle automobili di fascia alta.

La versione iL, con il passo allungato di 14 centimetri rispetto alla 750i, offre naturalmente più spazio a chi viaggia dietro. Il divano posteriore diventa così un luogo in cui rilassarsi durante i lunghi trasferimenti, anche se le possibilità di intrattenimento sono piuttosto essenziali: tra gli accessori troviamo un supporto estraibile in radica e un posacenere integrato nella portiera.

BMW 750iL E38, come si guida oggi

Una volta al volante, la posizione di guida appare leggermente più alta di quanto ci si potrebbe aspettare da una BMW. Del resto, la E38 nasce prima di tutto come una grande berlina da viaggio e non come una sportiva travestita da ammiraglia.

Questo non significa che manchi di personalità. Il comfort di marcia è ancora oggi uno dei suoi punti di forza e le sospensioni riescono ad assorbire le imperfezioni dell'asfalto con notevole naturalezza. Davanti troviamo un avantreno a doppio snodo con aste di spinta, mentre dietro lavora il già citato schema Integral.

BMW 750iL E38, la prova su strada

Foto di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

La dinamica di guida restituisce sensazioni a metà strada tra le BMW degli anni Ottanta, più morbide e meno precise, e quelle delle generazioni successive. Lo sterzo è piuttosto lento e richiede movimenti ampi, mentre nei cambi di direzione si avverte il movimento della carrozzeria.

Eppure, guidarla è sorprendentemente piacevole. Nonostante il passo lungo, la 750iL si dimostra più agile di quanto le dimensioni possano far pensare. La larghezza di circa 1,86 metri, inoltre, è contenuta rispetto agli standard delle ammiraglie moderne e contribuisce a rendere più semplice muoversi anche negli spazi stretti.

C'è poi un aspetto che merita una menzione particolare: la visibilità. La superficie vetrata è ampia, i montanti non limitano eccessivamente la visuale e si riesce a percepire con chiarezza ciò che accade intorno alla vettura. Un dettaglio che oggi sembra quasi rivoluzionario, considerando quanto siano diventate imponenti le carrozzerie e i montanti delle automobili moderne. In questo caso, telecamere e sensori non sono affatto indispensabili.

BMW 750iL E38, quanto vale oggi

Tra aprile 1994 e luglio 2001 BMW produce 327.600 esemplari della Serie 7 E38. Di questi, 16.658 appartengono alla versione 750iL, un numero significativo considerando il prezzo di listino superiore a 180.000 marchi tedeschi.

Per avere un termine di paragone, nello stesso periodo una Mercedes-Benz S 600 costava circa 207.000 marchi, mentre una Porsche 911 Turbo S arrivava a 222.500 marchi. Una Volkswagen Golf nella versione d'ingresso, invece, non raggiungeva i 26.000 marchi.

BMW 750iL E38, la strumentazione

Foto di: Motor1.com Deutschland | F. Grass

Il dodici cilindri, tuttavia, stava già perdendo terreno. Considerando anche gli 8.559 esemplari della 750i a passo corto, le versioni V12 rappresentano circa il 7,7% della produzione complessiva della E38. Sulla precedente E32 la quota era stata vicina al 17%, con oltre 50.000 vetture equipaggiate con il dodici cilindri.

Oggi una BMW 750iL E38 è quindi una presenza relativamente rara, soprattutto se conservata in buone condizioni. Sul mercato delle auto classiche e dell'usato specializzato le quotazioni oscillano indicativamente tra 10.000 e 35.000 euro, in funzione dello stato di conservazione, della manutenzione e del chilometraggio.

La E38 rappresenta un'epoca in cui il lusso BMW si esprimeva attraverso proporzioni eleganti, comandi fisici, materiali ricercati e motori capaci di trasformare ogni viaggio in un'esperienza speciale. Non ha bisogno di schermi giganteschi, effetti luminosi o prestazioni da supercar per farsi apprezzare. Bastano le sue linee, un abitacolo costruito con cura e quel dodici cilindri che gira con una fluidità difficile da dimenticare. Oggi, come allora, è una delle Serie 7 più belle mai costruite.

Dati tecnici BMW 750iL (1998) Motore V12 aspirato; 5.379 ccm Cambio automatico a 5 marce Potenza 326 PS a 5.000 giri/min; 490 Nm a 3.900 giri/min 0-100 km/h / Velocità massima 6,8 sec. / 250 km/h Peso con conducente 2.110 kg Lunghezza x larghezza x altezza 5,12 m / 1,86 m / 1,43 m Bagagliaio 500 litri Consumo NEDC 13,8 litri Prezzo base circa 180.000 DM

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