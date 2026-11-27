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Volkswagen Golf GTI 1976 (2027): è tornata col cambio manuale

Per il 50º compleanno, Volkswagen riporta il cambio manuale sulla Golf GTI 1976 in tiratura limitata

Foto di: Motor1.com Deutschland | C. Otto

Di: Christopher Otto

Tradotto da: Fabio Gemelli

27 nov alle 13:50

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Ci sono cose che ci sono davvero mancate nella Golf GTI. Una vera leva del cambio, per esempio. Quasi tre anni dopo l'addio al cambio manuale, Volkswagen lo riporta ora in vita. E non in una versione base qualsiasi, ma in un modello speciale da 325 CV chiamata Golf GTI 1976. Ho avuto l'opportunità di dare un'occhiata più da vicino alla novità nel fotostudio di Volkswagen prima della sua anteprima ufficiale. E sì, fa davvero venire voglia di provarla.

In realtà, la scelta di GTI è già piuttosto ampia. C'è la normale Golf GTI con 265 CV, sopra la Clubsport da 300 CV e infine l'Edition 50 con 325 CV. Ora si aggiunge un quarto modello che si posiziona a livello di prestazioni con l'Edition 50. Ciò che rende speciale il GTI 1976, tuttavia, è meno la potenza e più il modo in cui viene trasmessa sulla strada.

Infatti, Volkswagen ha deciso di offrire di nuovo un cambio manuale a sei marce. Per ricordare: con il restyling del Golf 8 nella primavera del 2024, il cambio manuale è stato eliminato dal programma. Da allora, la GTI era disponibile solo con DSG. Proprio per il 50° anniversario, il cambio manuale classico ritorna. Tuttavia, solo per 1.976 acquirenti, poiché non ci saranno più esemplari di questa edizione.

Molto Clubsport, un po' di rifinitura

Chi si aspetta una nuova estetica completa nella GTI 1976 potrebbe rimanere un po' deluso. Il nuovo modello assomiglia molto alle sue sorelle, in particolare alla Clubsport e alla Edition 50. Volkswagen si è concentrata su alcune modifiche mirate. Dopo aver fatto un giro attorno all'auto, direi: è sufficiente. Infatti, l'attuale Golf GTI appare già piuttosto bene, soprattutto nelle sue versioni più sportive.

Fotogallery: Volkswagen Golf GTI 1976 (2027)

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Fonte: Motor1.com Deutschland | C. Otto

Nel fotostudio di Volkswagen la 1976 era in rosso Tornadorot, e questo colore è davvero un'affermazione. Il rosso vivido si abbina perfettamente alle parti aggiuntive nere e alle grandi ruote. L'auto appare sportiva senza essere eccessiva. Curiosamente, il Tornadorot non è disponibile né per il normale GTI né per il Clubsport. Chi preferisce un look più discreto può ordinare Pure White o Grenadillschwarz Metallic. La mia scelta personale dopo questo incontro sarebbe chiara.

Foto di: Motor1.com Deutschland | C. Otto

Le differenze si notano a uno sguardo più attento. Una linea rossa aggiuntiva attraversa lo splitter anteriore, ci sono emblemi GTI-1976 e grafiche speciali sullo spoiler posteriore e sugli specchietti laterali. Ben fatta è anche l'illuminazione d'ambiente, che proietta a terra una grafica del 1976 a forma di console del cambio. Tali dettagli non sono certo una sorpresa, ma fanno la loro figura. E si mantengono piacevolmente discreti.

Ci sono inoltre calotte degli specchietti esterni nere, emblemi Volkswagen oscurati e terminali di scarico neri. Di serie, le ruote Queenstown da 19 pollici occupano i passaruota, la pellicola laterale è già nota dal Clubsport. In generale, quindi, nessuna grande rivoluzione nel design. Ma un bel Golf GTI, che con le sue piccole particolarità riesce a ottenere la giusta presenza.

Immagini di: Motor1.com Deutschland | C. Otto

Questo abitacolo è davvero divertente

Le cose diventano davvero interessanti quando si entra. Infatti, mentre l'esterno non è cambiato molto, la GTI 1976 ha un carattere interno decisamente proprio. Mi è piaciuto immediatamente il cockpit. Soprattutto i nuovi sedili sportivi Top con le loro speciali coperture GTI hanno un aspetto davvero buono. Inoltre, le cinture di sicurezza rosse completano il tutto in modo eccellente. Ci si siede, si guarda intorno e ci si sente subito a proprio agio.

E naturalmente lo sguardo cade piuttosto rapidamente sul tunnel centrale. Lì c'è finalmente di nuovo una vera leva del cambio con il classico pomello a pallina da golf. Chi conosce la GTI da tempo non potrà che sorridere. Dopo anni con il piccolo selettore DSG, è un cambiamento davvero gradito. Solo visivamente, questo dettaglio cambia l'interno più di quanto si possa inizialmente pensare. I corti percorsi di cambio annunciati suscitano ulteriore curiosità.

Foto di: Motor1.com Deutschland | C. Otto

Foto di: Volkswagen

Anche il resto è giusto. Il volante multifunzione ha un rivestimento in ArtVelours e un badge GTI, ci sono decorazioni in carbonio nel cruscotto e nelle porte anteriori. Le soglie delle portiere portano la scritta GTI 1976, perfino il pedale dell'acceleratore è rosso. E una targhetta con la scritta "ONE OF 1976" indica la limitazione. Sono molti piccoli dettagli che insieme creano un quadro sorprendentemente coerente.

Naturalmente, anche questo Golf non è improvvisamente un Golf 2 all'interno. I grandi display, il controllo touch e la nota architettura rimangono. Ma Volkswagen ha messo gli accenti giusti. Soprattutto la combinazione dei sedili veramente ben fatti, delle cinture rosse e del pomello a pallina da golf mi ha conquistato. Non serve davvero altro. Così può essere un moderno GTI all'interno.

Foto di: Motor1.com Deutschland | C. Otto

325 CV e sei marce per cambiare da sé

Sotto il cofano, lavora il noto 2,0 litri TSI della serie EA888. Eroga 239 kW ovvero 325 CV, posizionandosi esattamente al livello dell'Edition 50. Rispetto al Clubsport, ci sono 25 CV in più. La coppia massima è di 380 Nm, le ruote anteriori sono sempre le motrici. La differenza principale è il cambio manuale a sei marce, che Volkswagen ripropone appositamente per questa edizione.

Se il cambio manuale renda effettivamente la GTI migliore è ovviamente una questione di gusti. Il DSG cambia velocemente, comodamente e funziona anche in modalità sportiva in modo eccellente. Tuttavia, ha il suo fascino riprendere di nuovo in mano il cambio delle marce. Soprattutto in un'auto come il GTI, dove non si tratta solo di prestazioni assolute, ma anche di esperienza di guida. Quanto bene VW abbia calibrato il cambio manuale lo dimostrerà però solo un test drive.

Foto di: Volkswagen

In ogni caso, non manca la potenza alla 1976. Volkswagen dichiara 5,8 secondi per lo scatto da 0 a 100 km/h e una velocità massima di 270 km/h. Entrambi sono valori di previsione provvisori. Per confronto: la prima Golf GTI del 1976 con i suoi 110 CV raggiungeva 182 km/h e impiegava 9,2 secondi per arrivare a 100 km/h.

Anche l'assetto punta sul divertimento di guida

La base tecnica proviene in gran parte dal Clubsport. Di serie c'è il controllo adattivo del telaio DCC, un differenziale elettronico sull'asse anteriore e lo sterzo progressivo. Anche il profilo di guida "Special" è a bordo. È stato sviluppato per il Nürburgring-Nordschleife e ottimizza, tra l'altro, motore, sterzo e ammortizzatori per le particolari esigenze del tracciato.

Foto di: Motor1.com Deutschland | C. Otto

Più interessante diventa con il pacchetto opzionale GTI-Performance. Include un impianto di scarico R-Performance più leggero con terminali in titanio, ruote forgiate da 19 pollici tipo Warmenau e un telaio ampiamente rivisto. Solo le ruote forgiate risparmiano circa tre chilogrammi di peso non sospeso per ruota rispetto ai cerchi standard. Sono in totale dodici chilogrammi in un punto in cui una minore massa dovrebbe avere un effetto particolarmente positivo sul comportamento di guida.

L'assetto Performance abbassa ulteriormente il GTI di cinque millimetri rispetto al Clubsport. Rispetto al normale Golf, l'abbassamento è di 20 millimetri. Inoltre, ci sono supporti più rigidi, portamozzi modificati e tarature specificamente adattate per DCC, sterzo e gestione dinamica. Chi è serio con occasionali escursioni in pista può ordinare anche semi-slicks.

Foto di: Motor1.com Deutschland | C. Otto

Proprio queste misure mostrano dove Volkswagen vuole andare con la GTI 1976. Non si tratta evidentemente di stabilire nuovi record con ancora più potenza. Invece, l'accento è posto su una sensazione di guida il più diretta possibile, sulla precisione e sul coinvolgimento del guidatore. Se il cambio manuale sia complessivamente più leggero delle versioni DSG, tuttavia, non lo sappiamo ancora. Volkswagen non ha ancora comunicato un peso a vuoto ufficiale.

Solo 1.976 esemplari e ancora nessun prezzo

La sua prima pubblica il Golf GTI 1976 la farà all'Essen Motor Show dal 27 novembre al 6 dicembre 2026. I 1976 esemplari verranno prodotti nello stabilimento Volkswagen di Wolfsburg. Gli ordini saranno possibili dal primo trimestre del 2027. Quanto costerà il piacere non è ancora noto. Dato il livello di prestazioni e l'ampia dotazione di serie, il prezzo sarà probabilmente notevolmente superiore a quello della normale GTI.

Foto di: Motor1.com Deutschland | C. Otto

Dopo la mia visita al fotostudio, non vedo l'ora di fare il primo test drive. Non perché Volkswagen abbia reinventato la ruota qui. La GTI 1976 è in molti aspetti un'auto familiare, che con alcune modifiche mirate acquisisce un carattere proprio. Soprattutto all'interno, è riuscito straordinariamente bene. Ora il cambio manuale deve solo mantenere ciò che promette il pomello a pallina da golf.

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