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Il SUV anti-cinese è questo: la prova della Kia Seltos ibrida

Offre un ottimo rapporto prezzo-dotazione ed è super spaziosa. La gamma motori poi è ampia e si può avere anche automatica e integrale

14:42

Foto di: Motor1.com

Francesco Meneghini

Di: Francesco Meneghini

20 nov alle 10:00

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Ci sono SUV che puntano tutto sullo spazio, altri che cercano di convincere con la tecnologia e i consumi. E poi c'è la nuova Kia Seltos, che prova a mettere insieme tutte queste caratteristiche in un'unica auto. Dimensioni compatte, un abitacolo spazioso, tanta tecnologia e soprattutto una gamma di motorizzazioni che spazia dal benzina al GPL fino al full hybrid, disponibile anche a trazione integrale.

Considerando l'ottimo rapporto prezzo-dotazioni, può essere un'alternativa concreta ai tanti SUV cinesi che stanno arrivando sul nostro mercato? Ho provato la Seltos full hybrid da 178 CV a trazione integrale: ecco come è fatta e come va.

Esterni | Interni | Guida | Prezzo | Pro e contro

Kia Seltos full hybrid (2026): gli esterni

La Kia Seltos va a posizionarsi nella "parte bassa" del segmento C: è appena un centimetro più lunga della Niro, rispetto alla quale però ha un aspetto decisamente più robusto grazie a una carrozzeria squadrata, superfici verticali e un'altezza da terra maggiore. Proporzioni che le danno una presenza su strada importante.

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Fonte: Kia

Il frontale è uno degli elementi più caratteristici con una firma luminosa a LED verticale e i proiettori principali integrati nella mascherina nera. Anche lateralmente il design punta su linee tese e passaruota pronunciati, elementi che contribuiscono a rafforzare l'aspetto da SUV. I cerchi in lega vanno da 16 a 19" e, sulla versione di questa prova, sono neri esattamente come i passaruota a contrasto.

Kia Seltos full hybrid (2026): le dimensioni

Lunghezza Altezza Larghezza Passo 4,43 metri 1,61 metri 1,83 metri 2,69 metri

Kia Seltos full hybrid (2026): gli interni

All'interno, la Seltos punta su un ambiente moderno senza però rinunciare alla praticità. La plancia è dominata da un unico elemento orizzontale che integra tre schermi, dedicati alla strumentazione, alla climatizzazione e all'infotainment, per una diagonale complessiva di circa 30". Una scelta che ho apprezzato è quella di mantenere diversi comandi fisici che rendono più immediata la gestione delle principali funzioni durante la guida. Buona anche la qualità percepita soprattutto per quanto riguarda gli assemblaggi.

Kia Seltos ibrida (2026), la plancia

Foto di: Kia

Lo spazio a bordo è uno dei principali punti di forza della Seltos. Le forme regolari della carrozzeria permettono di sfruttare bene l'abitacolo soprattutto nella zona posteriore dove i passeggeri hanno a disposizione parecchio spazio, uno schienale reclinabile, le bocchette della climatizzazione e un tunnel centrale basso. Il bagagliaio poi è tra i più grandi della categoria con una capacità minima dichiarata di 536 litri: ci sono dei pratici ganci modulabili, gli schienali posteriori si abbattono 60:40 e c'è anche una botola per far passare gli oggetti più lunghi.

Kia Seltos ibrida (2026), il dettaglio dei sedili

Foto Di: Kia

Kia Seltos ibrida (2026), il bagagliaio

Foto Di: Kia

Kia Seltos full hybrid (2026): la guida

Uno dei punti di forza della nuova Kia Seltos è la gamma perché si può scegliere tra diverse motorizzazioni e configurazioni. Si parte con un benzina puro, disponibile con cambio manuale o automatico e con trazione anteriore o integrale. In quest'ultimo caso parliamo di un sistema meccanico con un albero di trasmissione che porta la coppia anche all'asse posteriore e, come sui fuoristrada veri, c'è persino un pulsante che permette di bloccare la ripartizione della coppia al 50% tra avantreno e retrotreno.

Si passa poi alla versione GPL che è disponibile esclusivamente a trazione anteriore, ma anche qui con la possibilità di scegliere tra cambio manuale e automatico, e infine alla full hybrid, automatica di serie, che offre a sua volta la scelta tra trazione anteriore e integrale. Si tratta però di un sistema 4WD diverso da quello disponibile sulla variante a benzina dato che qui non c'è un albero di trasmissione fisico: a dare motricità al posteriore infatti ci pensa un secondo motore elettrico che entra in gioco quando si richiede la massima potenza oppure quando l'auto rileva una perdita di aderenza.

Kia Seltos ibrida (2026), la prova su strada

Foto di: Kia

A inizio 2027 poi arriverà poi un'ulteriore motorizzazione - la più interessante di tutte -, la Tri-Fuel, che abbiamo già visto su Niro e Sportage e che unisce i costi di gestione piuttosto bassi del GPL all'efficienza del full hybrid. Anche a livello di motorizzazioni, quindi, questa Seltos ricalca più o meno l'offerta della sorella maggiore ma con un'unica differenza: la Sportage infatti offre anche una variante ibrida plug-in che qui invece non è prevista.

Parlando di questa versione in particolare, la full hybrid, sotto il cofano troviamo un 1.6 benzina aspirato da poco più di 100 CV, abbinato a un motore elettrico da 53 kW, per una potenza complessiva di 178 CV. Numeri che, per un'auto di queste dimensioni, non sono affatto male. Al benzina si affiancano due motori elettrici, uno anteriore che permette di muoversi anche in modalità 100% elettrica, quindi senza accendere il motore termico, e un secondo posizionato sull'asse posteriore per la trazione integrale.

Kia Seltos ibrida (2026), la prova su strada

Foto di: Kia

Alle basse velocità è piuttosto scattante grazie alla coppia del motore elettrico disponibile fin da subito, che la rende agile nel traffico e pronta nelle ripartenze al semaforo, quando la velocità aumenta invece la risposta rimane buona anche se il 1.6 aspirato mostra qualche limite in ripresa. Per quanto riguarda i consumi, ho percorso circa 600 km di autostrada da Torino a Roma viaggiando a velocità di codice e ho registrato una media di circa 16,5 km/l.

Alla guida la Seltos è un'auto equilibrata che ha le dimensioni giuste per muoversi tranquillamente in città ma allo stesso tempo offre uno spazio a bordo e una dotazione tecnologica che la rendono adatta anche ai lunghi viaggi in famiglia, magari a pieno carico.

Kia Seltos ibrida (2026), la prova su strada

Foto di: Kia

La posizione di guida è piuttosto rialzata e permette di dominare la strada. Le superfici vetrate sono ampie e la carrozzeria così squadrata aiuta a percepire bene gli ingombri. La tecnologia poi viene in soccorso soprattutto nelle manovre più strette. Ci sono i sensori di parcheggio anteriori e posteriori oltre a un sistema di telecamere a 360° che può contare anche su due inquadrature specifiche sotto gli specchietti che permettono di vedere cosa succede lateralmente e dove si poggiano le ruote. Una soluzione utile anche quando si affrontano tratti di fuoristrada.

L'assetto non è a controllo elettronico ma l'ho trovato piuttosto equilibrato e riesce ad assorbire bene le asperità senza rinunciare a una certa solidità. I movimenti della carrozzeria si avvertono perché il baricentro è piuttosto alto, per cui c'è un po' di rollio in curva e di beccheggio nelle accelerazioni e nelle frenate, reazioni progressive e prevedibili che però non compromettono la sensazione di sicurezza.

Kia Seltos ibrida (2026), la prova su strada

Foto di: Kia

L'elemento che mi ha convinto di meno è lo sterzo che ha una taratura piuttosto turistica, è molto leggero e comunica poco quello che succede sotto le ruote. In città è comodissimo perché richiede davvero poco sforzo, ma tra le curve avrei preferito una risposta più diretta. Ho trovato invece ben tarato il pedale del freno che sulle auto elettrificate è sempre un elemento delicato da mettere a punto, soprattutto per il passaggio tra la frenata rigenerativa e meccanica. In questo caso la transizione è lineare e graduale e il passaggio tra i due sistemi praticamente non si avverte.

Kia Seltos full hybrid (2026): i prezzi

Il listino della nuova Kia Seltos parte da 31.500 euro per la versione benzina da 180 CV con cambio manuale e trazione anteriore, mentre per avere l'automatico servono almeno 33.500 euro. La full hybrid parte invece da 35.000 euro nella configurazione da 154 CV a trazione anteriore, mentre per la più potente da 178 CV con trazione integrale si sale a 40.000 euro. Al vertice della gamma troviamo la X-Line, che arriva a 43.000 euro.

Quattro gli allestimenti disponibili: Business, Style, GT-Line e X-Line. Già dalla Business la dotazione è piuttosto completa, con doppio schermo da 12,3 pollici, climatizzatore automatico bizona, fari full LED e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Salendo di livello si aggiungono dotazioni come i sedili riscaldabili, i cerchi da 19 pollici, il tetto panoramico e le telecamere a 360 gradi.

Kia Seltos full hybrid (2026): pro e contro

Pro

Spazio a bordo: è tanto sia per i bagagli che per i passeggeri

Rapporto prezzo-dotazione

Varietà di motori e configurazioni meccaniche

Contro

Sterzo poco preciso

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