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XPeng G9L, un'elettrica che ricarica in 12 minuti

La "L" nel nome sta per lusso, perché si tratta della nuova ammiraglia Xpeng a 6 o 7 posti, con prezzi da circa 75.000 euro

Foto di: Polestar

Giuliano Daniele

Di: Giuliano Daniele

20 nov alle 17:00

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La Xpeng G9L si posiziona al di sopra della Xpeng G9 come portabandiera del marchio cinese, con una carrozzeria da SUV lunga più di 5 metri, con tre file di sedili in configurazione a 6 o 7 posti, motori 100% elettrici fino a 585 CV di potenza e una tecnologia a 800 Volt che permette ricariche "5C", cioè con potenze fino a 5 volte la capacità della batteria e tempi di meno di 12 minuti per passare dal 10% all'80%.

La G9L è anche un'auto che XPeng produrrà nello stabilimento Magna di Graz, in Austria, diventando il quarto modello di questo marchio cinese ad essere assemblato in Europa. Vi racconto come è fatta e come va la G9L nel primo test drive organizzato sulle strade attorno a Lisbona, in Portogallo.

Esterni | Interni | Guida | Prezzi | Pro e contro

Xpeng G9L (2027): gli esterni

La lettera "L" nel nome del modello indica la parola inglese luxury, ma andrebbe bene anche per indicare large o long. La nuova XPeng G9L infatti supera i 5,10 metri di lunghezza, ha un passo di 3,10 metri ed è alta quasi 1,80 metri. Lo stile della carrozzeria sembra un po' voler mimetizzare queste dimensioni, perché è piuttosto minimalista.

XPeng G9L (2027)

Foto di: Xpeng

Sul frontale c'è una fascia luminosa orizzontale posizionata subito sotto il cofano, che unisce i due parafanghi laterali con una matrice di pixel DLP che, oltre a gestire i gruppi ottici adattivi HD (sulla versione a 6 posti), può anche proiettare grafiche dinamiche e informazioni di guida direttamente sull'asfalto. Anche le luci posteriori sono state inglobate in un unico elemento a tutta larghezza, alla base del lunotto, che fa da appoggio visivo alle spalle laterali che emergono dalle fiancate, che hanno superfici raccordate tra loro praticamente senza spigoli.

XPeng G9L (2027)

Foto di: Xpeng

Le portiere hanno un meccanismo di apertura elettrica "intelligente" con la presenza anche di pedane laterali a estrazione automatica, di serie sull'allestimento a 6 posti e a richiesta sulle varianti a 7 posti. I cerchi in lega sono da 21 pollici e fra le 4 tinte esterne c'è anche un verde metallizzato che, assieme al design e alle proporzioni della carrozzeria, richiama lo stile british delle Range Rover.

Il costruttore, tra l'altro, dichiara anche una capacità di guado fino a 70 cm e un gancio di traino a estrazione elettrica omologato per rimorchi fino a 2 tonnellate.

XPeng G9L (2027)

Foto di: Xpeng

Xpeng G9L (2027): le dimensioni

Lunghezza Altezza Larghezza Passo 5,12 metri 1,79 metri 1,99 metri 3,10 metri

Xpeng G9L (2027): gli interni

Il bagagliaio posteriore della G9L parte da un minimo di 367 litri quando sono in uso tutti i sedili, salendo a 1.330 litri abbattendo la terza fila. È stato ricavato anche un vano (frunk) da 65 litri sotto il cofano anteriore.

L'abitacolo della Xpeng G9L ha 3 file di sedili, disponibili in due configurazioni e con due diversi colori per i rivestimenti. La versione a 6 posti con schema 2-2-2 he tutte le poltrone individuali, con braccioli nella seconda fila, mentre nella variante a 7 posti la disposizione segue lo schema 2-3-2. In entrambi i casi l'accesso alla terza fila è facilitato da un sistema di movimentazione elettrica chiamato One-Click.

XPeng G9L (2027)

Foto di: Xpeng

Xpeng ha sviluppato il sistema AI-Driven Active Adaptive Seating con dei sensori che adattano la conformazione del sedile alla corporatura dei passeggeri anteriori, in aggiunta alla funzione Zero-Gravity che - a veicolo fermo - permette al passeggero anteriore di rilassarsi in una postura semidistesa che distribuisce uniformemente il peso.

I rivestimenti sono in materiali pregiati, come la pelle Nappa, e sia la prima che la seconda fila dispongono di riscaldamento, ventilazione, funzione massaggio e regolazioni elettriche per schienali e poggiapiedi. Non mancano tendine parasole elettriche su tre lati che realizzano una copertura a 270 gradi, con il tunnel centrale che ospita anche un vano termico multifunzione da 12,5 litri utilizzabile sia come frigorifero che scaldavivande.

XPeng G9L (2027)

Foto di: Xpeng

E nella zona posteriore dell'abitacolo ci sono soluzioni pensate per l'intrattenimento dei passeggeri. Come lo schermo panoramico da 21,4 pollici e risoluzione 3K+ con meccanismo motorizzato a scomparsa integrato nel padiglione, o il display di controllo posteriore da 8 pollici per gestire i contenuti multimediali, regolare il climatizzatore tri-zona e comandare le funzioni dei sedili. L'impianto audio immersivo XOpera ha 23 altoparlanti e un sistema surround 7.1.4 abbinato alla cancellazione attiva del rumore di rotolamento (RNC) e ai vetri acustici per una resa sonora isolata anche in autostrada.

La plancia ha un display centrale da 17,3 pollici, una strumentazione digitale da 8,8 pollici e un Head-Up Display in realtà aumentata (AR-HUD) con superficie "equivalente" da 88 pollici. Il software di bordo integra nativamente Google Maps senza necessità di collegare uno smartphone (senza per questo escludere Apple Car Play e Android Auto), si può interagire con l'assistente vocale "Hey Xpeng" che riconosce 6 zone dell'abitacolo e prevede anche un sistema di interazione vocale esterna a 360 gradi per, ad esempio, poter comandare l'apertura del portellone dall'esterno.

XPeng G9L (2027)

Foto di: Xpeng

Xpeng G9L (2027): la guida

La gamma della Xpeng G9L è articolata in base alla trazione e alla configurazione interna, includendo anche la versione 7-posti RWD Long Range Ultra e le più potenti 7-posti AWD Performance Ultra e 6-posti AWD Performance Ultra.

La versione d'accesso 7-posti RWD Long Range Ultra ha un motore elettrico posteriore da 367 CV (270 kW) e 465 Nm, per un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 7 secondi e 200 km/h di velocità massima. Le varianti bimotore a trazione integrale 7-posti AWD Performance Ultra e 6-posti AWD Performance Ultra hanno un motore elettrico per asse e una potenza complessiva di 585 CV (430 kW) e 695 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h da 4,9 secondi, con una modalità chiamata Escape Mode per i fondi a bassa aderenza. Per tutte le motorizzazioni, Xpeng dichiara una distanza di frenata da 100 a 0 km/h di 35,1 metri.

La batteria della G9L ha una capacità di 110 kWh con chimica litio-ferro-fosfato LFP, autonomia dichiarata nel ciclo WLTP di 591 km sulla versione RWD Long Range Ultra (consumo medio dichiarato di 21,1 kWh/100 km) e di 553 km sulle varianti AWD Performance Ultra. L'architettura elettrica a 800 Volt in carburo di silicio (SiC) supporta la ricarica in corrente alternata AC fino a 22 kW e arriva a un livello 5C di ricarica in corrente continua DC, per passare dal 10% all'80% di carica in 11,7 minuti.

Ed è anche presente la funzionalità bidirezionale V2L (Vehicle-to-Load) per alimentare dispositivi esterni fino a 6 kW di potenza.

Xpeng G9L 2027

Foto di: Xpeng

Per la guida assistita, le versioni Ultra introducono il sistema XPeng NGP basato sull'architettura AI VLA 2.0, progettata per passare direttamente dal Livello 2 al Livello 4 di automazione saltando il Livello 3. Gli ADAS sono stati calibrati in maniera specifica per le strade europee e il sistema sarà attivato progressivamente tramite aggiornamenti online OTA (over the air) a partire dal 2027, subordinatamente alle omologazioni locali.

Le sospensioni anteriori sono in alluminio a doppio braccio oscillante, mentre il retrotreno è di tipo multi-link H-arm, con un sistema di isolamento basato su 6 boccole idrauliche e con molle pneumatiche a doppia camera (regolabili con un'escursione complessiva fino a 7 cm - da -3 cm a +4 cm - per arrivare un'altezza massima da terra di 21,6 cm), in abbinamento a degli ammortizzatori a controllo elettronico adattivo DCC. Il retrotreno, inoltre, è sterzante, per ridurre il diametro di sterzata a 11 metri.

Sulla strada che dalla costa portoghese di Cascais sale sulle colline, la Xpeng G9L si è comportata bene per quel che riguarda l'assorbimento delle irregolarità, anche regolando le sospensioni nella posizione più rigida. Impostazione che è anche quella che ho preferito tenere tra le curve, per controllare meglio il coricamento laterale di un'auto di dimensioni così generose.

Xpeng G9L, versione Internazionale - Salone di Parigi 2026

Foto di: Xpeng

Selezionando la risposta del freno più reattiva, poi, si riesce a sfruttare meglio anche la rigenerazione di energia - anch'essa regolabile su più livelli - nei rallentamenti, per poi riprendere velocità senza sforzo, per una guida in souplesse che sottolinea il grande confort di questa Xpeng.

Anche la percezione degli ingombri della carrozzeria non è male nella zona anteriore, ma è un po' limitata nella zona posteriore (anche se si può proiettare l'immagine di una telecamera nello specchietto retrovisore interno).

Nel corso della prova, la media dei consumi è stata di circa 21 kWh/100 km, pari a quasi 5 km/kWh, per un'autonomia realistica di oltre 500 km utilizzando tutta la capacità della batteria. E con prestazioni di ricarica da riferimento anche senza impostare nel navigatore la sosta a una colonnina con preriscaldamento: facendo una prova a una stazione di ricarica HPC, la G9L ha assorbito 400 kW anche partendo da circa il 50% dello stato di carica, mantenendo la curva sostanzialmente piatta fino ad oltre il 60%.

XPeng G9L (2027)

Foto di: Xpeng

Xpeng G9L (2027): i prezzi

Il listino ufficiale della XPeng G9L per il mercato italiano non è ancora stato ufficializzato dalla società ATFlow del Gruppo Autotorino, ma secondo le prime indicazioni il prezzo di partenza di questa nuova ammiraglia elettrica dovrebbe posizionarsi attorno ai 75.000 euro per la versione a trazione posteriore Long Range e da circa 84 mila euro per l’integrale Performance.

Xpeng G9L (2027): pro e contro

Pro

Comfort nell'abitacolo

Materiali e finiture

Prestazioni di ricarica da riferimento

Contro

Dimensioni poco adatte alle strade italiane

Forma del volante non ergonomica

Le Xpeng L03 e G6

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Cosa vuol dire ricaricare 300 km in 10 minuti: Xpeng G6, la prova

Fotogallery: Xpeng G9L (2027)

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Fonte: Xpeng

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