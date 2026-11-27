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Volvo XC 60 Plug-in, li fa davvero 200 km in elettrico?

Il SUV svedese si aggiorna nel design e nella tecnologia, ma la novità più importante è sotto il cofano, con i nuovi powertrain plug-in

Foto di: Motor1.com

Cristiano Fortini

Di: Cristiano Fortini

27 nov alle 20:00

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Per un marchio come Volvo, da sempre protagonista dell’innovazione nel mondo automotive, ogni passo verso il futuro ha un significato particolare. Basti pensare alla gabbia di sicurezza introdotta nel 1944, alla cintura di sicurezza a tre punti o, nel 1976, alla sonda lambda, una tecnologia fondamentale per controllare e ridurre le emissioni.

Innovazioni che, nel corso dei decenni, hanno riguardato soprattutto la sicurezza, ma anche la tecnologia e la meccanica applicata all’efficienza. È proprio in quest’ultimo ambito che si inserisce la nuova Volvo XC60, aggiornata qualche mese fa e che ho avuto il piacere di osservare da vicino, ma soprattutto di guidare a lungo sulle strade della sua terra natale, la Svezia.

Con il restyling 2027, la XC60 aggiorna il design senza rinunciare agli stilemi che ne hanno definito l’identità e contribuito al suo successo nel segmento dei SUV. Le novità più interessanti, però, riguardano la meccanica, con l’evoluzione del powertrain plug-in hybrid, capace di garantire al SUV svedese circa 200 km di autonomia in modalità elettrica.

Volvo XC60 2026, gli esterni

Il restyling della Volvo XC60 interviene su diversi elementi della carrozzeria, senza però stravolgere un design ormai consolidato e immediatamente riconoscibile. Il frontale è la parte che cambia maggiormente, a partire dal cofano, ora più pronunciato verso l'anteriore, una soluzione che contribuisce a ridisegnare la calandra, più sottile e larga, fino a raccordarsi con i gruppi ottici.

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Fonte: Volvo

Anche questi sono nuovi e adottano una tecnologia Matrix LED evoluta, mentre la firma luminosa ispirata al martello di Thor conserva il suo tratto distintivo, ma si presenta con un'impostazione più essenziale, grazie a elementi luminosi più grandi e meno frammentati.

La stessa filosofia si ritrova al posteriore, dove il portellone assume forme più squadrate e i fanali verticali vengono rivisti, con elementi LED integrati in profili scuri che ne rendono l'aspetto più pulito. Completano gli aggiornamenti nuovi disegni per i cerchi in lega e alcune tinte inedite per la carrozzeria.

Nel complesso, il lavoro svolto da Volvo mi convince: la XC60 rimane pienamente riconoscibile, ma acquista un aspetto più moderno attraverso un intervento che punta a semplificare alcune linee e dettagli, senza perdere l'equilibrio delle proporzioni originali.

Volvo XC60 (2026), il frontale visto lateralmente

Foto di: Volvo

Anche il cofano, piuttosto lungo, continua a caratterizzare la vista laterale, contribuendo a darle un'immagine elegante e solida.

Le dimensioni, invece, restano sostanzialmente invariate, fatta eccezione per l'altezza, che può variare di circa 4 cm in presenza delle sospensioni pneumatiche. Quest'ultime permettono di adattare l'assetto anche quando si affrontano fondi sconnessi e strade sterrate, ampliando la versatilità del SUV svedese.

Volvo XC60 2027, le dimensioni

Lunghezza Larghezza Altezza Passo 4,71 metri 1,90 metri 1,65 metri 2,86 metri

Volvo XC60 2026, gli interni

Salendo a bordo della XC60 si ritrova un ambiente nel quale Volvo continua a privilegiare ergonomia, ordine e qualità costruttiva. Non è un abitacolo che cerca di stupire attraverso soluzioni scenografiche, quanto piuttosto di convincere nell'utilizzo quotidiano.

Gli assemblaggi sono ottimi e la scelta dei materiali contribuisce a una percezione generale di qualità decisamente elevata. Sulla plancia e sui pannelli delle portiere trovano spazio inserti in vero legno e dettagli in alluminio, capaci di dare all'ambiente una sensazione di ricercatezza.

Volvo XC60 (2026), gli interni

Foto di: Volvo

I rivestimenti in similpelle rappresentano invece un compromesso: alla vista risultano piuttosto fedeli ai pellami tradizionali, ma al tatto restituiscono una sensazione meno pregiata rispetto a quelli che, per esempio, si possono trovare sulla sorella maggiore XC90. Curioso anche l'inserto in tessuto nella zona centrale della plancia, davanti al passeggero.

È ben realizzato e aggiunge una texture diversa, ma la sua presenza convince meno se rapportata agli altri materiali dell'abitacolo, dove legno, alluminio e rivestimenti effetto pelle definiscono un'identità piuttosto precisa.

Davanti al conducente trova posto il quadro strumenti digitale da 12 pollici, affiancato dal nuovo schermo centrale da 11,2 pollici. Quest'ultimo rappresenta uno degli aggiornamenti più evidenti e porta con sé un sistema d'infotainment basato su Android Automotive, con tutti i servizi dell'ecosistema Google e l'integrazione di Gemini.

Volvo XC60 (2026), il display infotainment con Gemini

Foto di: Volvo

L'intelligenza artificiale permette di dialogare con la vettura in modo più naturale, intervenendo sulle funzioni di navigazione, intrattenimento e non solo.

Il funzionamento del sistema è convincente, ma c'è un aspetto che continua a lasciarmi qualche perplessità: la gestione della climatizzazione. Anche per operazioni piuttosto semplici bisogna necessariamente passare dallo schermo, senza poter contare su una serie di comandi fisici dedicati.

Una scelta che privilegia la pulizia estetica della plancia, ma che non sempre si traduce nella soluzione più pratica durante la guida.

Al netto di qualche dettaglio migliorabile, l'abitacolo della XC60 mi ha convinto. La qualità costruttiva, la cura degli accoppiamenti e l'utilizzo di materiali differenti, ma ben integrati tra loro, restituiscono un ambiente piacevole nel quale trascorrere anche parecchie ore al volante.

Volvo XC60 2026, la guida

La gamma della nuova Volvo XC60 si articola attorno a tre motorizzazioni: una mild hybrid e due ibride plug-in, con queste ultime che rappresentano la novità tecnica più rilevante di questo aggiornamento. Si parte dalla B5, versione d'ingresso più tradizionale e accessibile dal punto di vista del listino, equipaggiata con un quattro cilindri 2.0 turbo benzina mild hybrid da 250 CV.

Volvo XC60 (2026) - la prova

Foto di: Volvo

Salendo di livello si incontrano le due varianti plug-in, T6 e T8, accomunate da una nuova batteria agli ioni di litio da 41,2 kWh lordi (38 kWh netti), con una capacità più che raddoppiata rispetto a quella della precedente generazione. Entrambe dispongono della trazione integrale, ottenuta facendo lavorare il motore termico sulle ruote anteriori e l'unità elettrica su quelle posteriori, ma si distinguono nettamente per potenza e impostazione.

La T6 è pensata soprattutto per privilegiare l'efficienza, abbinando il quattro cilindri da 180 CV a un propulsore elettrico posteriore da 177 CV, per una potenza complessiva di 356 CV e un'autonomia a zero emissioni fino a 200 km nel ciclo WLTP.

Al vertice della gamma si posiziona invece la T8, che porta il motore termico a 250 CV abbinandolo a due unità elettriche (177 CV al posteriore più un motore da 71 CV) per raggiungere i 461 CV totali, con un'autonomia elettrica dichiarata nel ciclo WLTP di 180 km circa.

Volvo XC60 (2026) - la prova

Foto di: Volvo

Per mettere alla prova quest'ultima evoluzione ho percorso oltre 200 km al volante della T8, in un itinerario da Copenaghen fino alla Svezia e ritorno. Guidando in modalità elettrica su strade veloci, simili ad autostrade e superstrade italiane, ho consumato circa 100 km di autonomia indicata per percorrere effettivamente 95 km; in queste condizioni la percorrenza reale potrebbe aggirarsi intorno ai 150 km, mentre nel traffico cittadino è decisamente più facile avvicinarsi ai valori dichiarati dalla Casa svedese.

Su strada, nonostante una massa di circa 2.200 kg, i 461 CV rendono il SUV svedese particolarmente reattivo. La risposta è immediata e la spinta non manca mai nelle accelerazioni e nei sorpassi, senza però intaccare la fluidità di marcia e la vocazione al comfort tipica del modello, esaltata dall'elevata silenziosità quando si viaggia a zero emissioni.

Volvo XC60, gli interni

Foto di: Volvo

Un contributo decisivo al comfort arriva dalle sospensioni - con uno schema a quadrilatero rovesciato all'anteriore e multilink al posteriore - abbinate agli ammortizzatori pneumatici, che adattano l'assetto al fondo stradale e permettono di variare l'altezza da terra fino a circa 4 cm.

Poiché le strade svedesi si sono rivelate estremamente regolari, ho cercato un tratto sterrato e sconnesso in fuori strada, dove la XC60 ha confermato un'ottima capacità di assorbire le asperità. Convince anche lo sterzo che, nonostante resti piuttosto filtrato, offre un carico ben calibrato rispetto al peso della vettura e una buona rapidità di risposta, consentendo di impostare le curve e mantenere le traiettorie con naturalezza e precisione.

Per quanto riguarda la gestione dell'energia, le versioni plug-in offrono due soluzioni distinte per il recupero in decelerazione: la modalità B (Brake) del cambio, che attraverso tre livelli intensifica la frenata rigenerativa, e la funzione One Pedal Drive, particolarmente comoda in ambito urbano perché consente di gestire accelerazione e rallentamento con il solo pedale dell'acceleratore.

Infine, sul fronte della ricarica, la batteria può essere collegata a una fonte esterna fino a 11 kW in corrente alternata, mentre non è prevista la ricarica rapida in corrente continua.

Durante la marcia è comunque possibile gestire la carica tramite due funzioni dedicate: la modalità Hold, che conserva l'energia residua per utilizzarla in seguito, e Charge, che sfrutta il motore termico per ricaricare parzialmente l'accumulatore, risultando utile quando si vuole preservare una riserva elettrica prima di entrare in un centro urbano.

Volvo XC60 2026, i prezzi

Il listino della Volvo XC60 si apre con le motorizzazioni mild hybrid che partono da 59.800 euro e arrivano a 71.350 euro. Le ibride plug-in Long Range partono invece dai 66.800 euro della versione T6 AWD. La gamma plug-in prevede diversi allestimenti, con dotazioni e prezzi differenti, fino ad arrivare alla T8 AWD, che rappresenta la variante più potente e porta il prezzo massimo a 81.250 euro.

Volvo XC60 2026, Pro e Contro

Pro

Design pulito e moderno

Ottima scelta dei materiali a bordo

Spazi ottimizzati

Contro

Assenza di tasti fisici per il clima

Telecamere 360° dalla resa modesta

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