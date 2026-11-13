Home

Lancia

News

Lancia pronta a rinunciare alla nuova Delta

Il nuovo ceo Arnaud Belloni guarda al segmento delle piccole, con il ritorno della Y10, e dice che la nuova Lancia Delta non è una priorità

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

13 nov alle 18:53

Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Condividi

La nuova Lancia Delta è in forse. O meglio, "non è una priorità". A dirlo è stato il nuovo ceo Lancia Arnaud Belloni nel corso di un'intervista rilasciata al magazine francese L'Argus, durante il quale ha parlato di quello che secondo lui dovrebbe essere il futuro della Casa.

Belloni starebbe valutando il ritorno di Lancia sul segmento A, quello delle citycar, dove il marchio ha costruito la sua storia più venduta. Con lui alla guida anche di Fiat e Abarth, la strategia del gruppo cambia rotta proprio mentre Stellantis rivede i piani dei marchi italiani.

Perché la Delta esce di scena

La nuova Delta, la cui quarta generazione è stata annunciata per la prima volta nel 2022 in occasione della presentazione della concept Pu+Ra, avrebbe dovuto rifarsi più alla Delta rallystica degli anni '80 che al modello degli anni 2010. Belloni ritiene però che il pubblico di una berlina compatta sportiva sia troppo ristretto per giustificarne lo sviluppo.

Lancia Pu+Ra HPE

"Industrialmente non è la priorità. È meglio che si lancino la Fiat Grizzly, l'erede della 500, questo tipo di veicoli", ha dichiarato il dirigente, che punta invece sulla nuova Lancia Gamma per coprire il segmento C. "È una berlina. Ha un portellone, un bagagliaio ampio ed è capace di percorrere 1.000 km con un solo pieno con il mild hybrid, o 700 km in elettrico", ha aggiunto.

Belloni ha anche descritto il paradosso del marchio, con più appassionati che acquirenti reali. "I 'Lancisti' più accaniti hanno auto da collezione, guidano BMW o Mercedes e sarebbero pronti a comprare una 037 o una Stratos, ma non proponiamo queste auto. Le clienti sono signore con un alto livello di istruzione, che vivono nei quartieri chic di Parigi, Milano o Londra e che un tempo guidavano l'A112 o l'Y10", ha spiegato.

Lancia Y10

Foto di: Fiat

Ritorno alle piccole

L'Autobianchi A112, lunga appena 3,23 metri, vendette 1,2 milioni di esemplari tra il 1969 e il 1986, la successiva Y10, prima a marchio Autobianchi e poi Lancia, arrivò quasi agli stessi numeri con 1,1 milioni di unità tra il 1985 e il 1995. Le generazioni seguenti della Ypsilon sono invece cresciute in dimensioni mentre i volumi di vendita calavano, seguendo una dinamica comune al mercato.

L'attuale Ypsilon, lunga 4,08 metri, si colloca ormai nel segmento B, a confronto diretto con Mini Cooper e Cupra Raval. "I nostri due veri successi sono stati l'A112 e l'Y10. Erano molto lontane dai 4 metri di lunghezza. È molto interessante perché, proiettandoci nel mondo moderno, su un segmento A dove non c'è offerta premium, ci si chiede se il segmento A non sia il nuovo B. Soprattutto nell'elettrico, dove c'è un problema di potere d'acquisto. C'è qualcosa da fare. Per ora è solo un piano, ci sto lavorando", ha rivelato Belloni.

Lancia Ypsilon Turbo 100

Foto di: Lancia

Il segmento delle piccole elettriche parte oggi da circa 20.000 euro, il doppio rispetto al prezzo di un'equivalente endotermica negli anni 2010. L'approccio premium di Lancia punterebbe proprio a intercettare una clientela disposta a sostenere quel sovrapprezzo.

Una piattaforma ancora da scegliere

Resta da capire su quale base tecnica nascerebbe l'eventuale piccola Lancia. Potrebbe condividere componenti con la futura Fiat 500, oppure basarsi sulla piattaforma E-Car sviluppata con Leapmotor per le future Citroen 2CV e Fiat Pandina. Anche se questi sarebbero modelli da 15.000 euro, Lancia potrebbe puntare più in alto come prezzo.

Belloni ha lasciato aperta una porta per gli appassionati più esigenti del marchio, paragonando la situazione a quella di Porsche, dove il successo dei SUV ha permesso di finanziare le sportive. "Se riuscissimo a farlo, cosa tutt'altro che scontata, potremmo accontentare gli affamati del marchio con auto speciali, prodotte in pochi esemplari", ha dichiarato il dirigente, aprendo a un possibile coinvolgimento futuro nel reparto Bottegafuoriserie condiviso da Alfa Romeo e Maserati per i veicoli esclusivi.

Leggi anche

I prezzi della nuova Lancia Gamma

La nuova Lancia Gamma messa alla prova, ecco come va

Vogliamo la tua opinione!

Cosa vorresti vedere su Motor1.com?

Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.

- Il team di Motor1.com

Condividi questa notizia

DI TENDENZA





Lancia pronta a rinunciare alla nuova Delta





Come si disegna una Maserati? Il caso della nuova MCPura





La nuova Dacia Spring cambia tutto, ecco come va su strada





Maserati "cambia musica", Filosa annuncia il piano con partner e ingegneria italiana

Ultime notizie

Lancia pronta a rinunciare alla nuova Delta 13 nov - Attualità e mercato

C'è una nuova rivale di Pagani e Bugatti 13 nov - Attualità e mercato

Potete acquistare una Jeep Wrangler da 715 CV (per beneficenza) 13 nov - Curiosità

Come si disegna una Maserati? Il caso della nuova MCPura 13 nov - Design

Per i suoi vent'anni Nissan Qashqai esplode di adesivi Y2K 13 nov - Prototipi & Concept

Basi militari tedesche vietate ad alcune auto cinesi 13 nov - Attualità e mercato

Pedrosa in moto batte la Red Bull RB8 e la motoslitta sul lago ghiacciato 13 nov - Curiosità

Consigliati per te





Lancia Gamma vs Mazda CX-5, confronto tra SUV con stile





C'è una nuova rivale di Pagani e Bugatti





Offerta Lancia Gamma, quanto conviene?





Potete acquistare una Jeep Wrangler da 715 CV (per beneficenza)





I prezzi della nuova Lancia Gamma





Come si disegna una Maserati? Il caso della nuova MCPura





Stellantis ha dato un concept a tutti i marchi ma non a Lancia