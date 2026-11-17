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Volkswagen anticipa un concept GTI, largo e con grande alettone

Un concept Volkswagen GTI costruito da tirocinanti riceve enormi parafanghi, un'ala posteriore imponente e debutta il 20 novembre 2026.

Foto di: Volkswagen

Di: Brian Potter

Tradotto da: Fabio Gemelli

17 nov alle 11:00

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Volkswagen ha coperto completamente con un telo rosso la sua prossima GTI, con i fari anteriori e posteriori che brillano attraverso. Quello che c'è sotto non assomiglia a nulla attualmente in vendita.

Il teaser mostra un concept con parafanghi allargati, un'ala posteriore imponente e prese d'aria sul cofano abbastanza affilate da suggerire un vero lavoro di aerodinamica. La casa automobilistica ha programmato la presentazione ufficiale per il 20 novembre 2026, in concomitanza con le celebrazioni per il 50° anniversario del nome GTI.

Volkswagen non ha ancora dato un nome all'auto, né confermato un motore o affermato se si tradurrà in qualcosa che alla fine potrete ordinare.

Cosa ha confermato Volkswagen

L'immagine teaser svela più di quanto faccia la didascalia di Volkswagen. I fari sottili sono collegati da una striscia LED orizzontale, un trattamento che si adatta all'auto concept ID.GTI del 2023, ma allargato su una carrozzeria che appare notevolmente più larga e aggressiva.

Volkswagen ID. GTI Concept (2023)

Volkswagen afferma che il progetto è nato dal suo programma di formazione, costruito da apprendisti, designer e ingegneri piuttosto che da uno studio concept dedicato. Questa configurazione punta a un pezzo espositivo interno.

Le specifiche sono completamente assenti dal teaser. Volkswagen non ha rivelato un motore, potenza, peso o dati sulle prestazioni. Le dichiarazioni dell'azienda non confermano nemmeno che il concept anticipi un modello di produzione.

Le chiacchiere online hanno suggerito l'idea che questo potrebbe essere un'interpretazione estrema di una futura Golf GTI Clubsport o addirittura un progetto derivato dalla gamma Polo. Volkswagen non ha confermato né smentito nessuna delle due ipotesi. L'unica descrizione ufficiale dell'azienda finora lo definisce potenzialmente "il Volkswagen più selvaggio a indossare il badge GTI".

Design e Aerodinamica del Concept GTI

Volkswagen GTI Concept Teaser

Foto di: Volkswagen

Dove il teaser diventa specifico è la carrozzeria stessa. I passaruota del concept si estendono ben oltre quelli di un Golf o di un Polo standard, con allargamenti sufficienti a suggerire un assetto notevolmente ampliato e ruote più grandi al di sotto.

Un grande spoiler posteriore si trova sopra il portellone, modellato più come qualcosa di un Golf R da corsa che un semplice spoiler da strada. Insieme alle prese d'aria sul cofano, il pacchetto complessivo appare più funzionale che appariscente, almeno per come Volkswagen ha scelto di fotografarlo finora.

Niente di tutto ciò è senza precedenti per i team interni di Volkswagen. Il programma di apprendistato del marchio ha precedentemente prodotto un concept di supercar costruito da stagisti di design. Questa GTI segue lo stesso copione, affidando un incarico audace a persone che stanno ancora imparando il mestiere.

Non è nemmeno il primo flirt del marchio con gli estremi GTI quest'anno. Volkswagen offre già la Golf GTI Edition 50 da 320 CV, la GTI di produzione più potente finora. Il compito di questo concept non è dimostrare che il nome può spingersi oltre in termini di potenza, ma mostrare quanto può estendersi il linguaggio del design.

Quando Volkswagen Svelerà il concept e sarà in produzione?

La presentazione avverrà durante le celebrazioni per il 50° anniversario del GTI, un traguardo su cui Volkswagen si è concentrata tutto l'anno con edizioni speciali e retrospettive legate alla storia del nome dal 1976.

Volkswagen ha escluso direttamente una possibilità. "Questo non è sicuramente un GTI Cabrio," ha detto l'azienda, chiudendo la porta alle speculazioni legate ai suoi passati esperimenti GTI a cielo aperto.

Se il concept anticipa un successore del Clubsport su una base Golf, un progetto basato sulla Polo, uno studio di design senza intenzione di produzione o qualcosa di completamente diverso rimane senza risposta fino a quando l'auto non sarà fisicamente svelata.

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Fonte: Volkswagen

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