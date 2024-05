La nuova Volkswagen Golf GTI Clubsport debutterà ufficialmente il 31 maggio. Se siete impazienti, non preoccupatevi: Volkswagen ha un teaser per voi.

Anche se le immagini qui presenti sono tecnicamente ancora dei teaser, c'è poco da lasciare all'immaginazione. Almeno dal punto di vista visivo.

Si distingue dalle altre Golf

La GTI Clubsport non è una Golf GTI con qualche modifica alle sospensioni e un distintivo. All'anteriore sfoggia una nuova fascia e fari aggiornati, mentre il grande stemma VW nella griglia si illumina.

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2024, il teaser della versione di serie

Al posteriore c'è un grande spoiler sul tetto che si trova sopra nuovi fanali posteriori e una fascia posteriore simile a quella della Golf R, anche se con tubi di scarico singoli agli angoli. La vettura monta nuovi cerchi da 19 pollici, con ruote forgiate Warmenau da 7,7 kg disponibili come optional.

La GTI più potente di tutte

La versione quasi di serie presentata qui non mostra ancora chiaramente la carrozzeria, ma si può avere un'idea generale del suo aspetto. Le modifiche meccaniche sono ancora in gran parte un mistero, anche se VW promette che la Clubsport sarà la GTI a trazione anteriore più potente di tutte.

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2024, il teaser del posteriore

La potenza è gestita da un differenziale anteriore a controllo elettronico, mentre il controllo adattivo del telaio DCC è opzionale. C'è anche una modalità di guida speciale, esclusiva della Clubsport, che ha come obiettivo specifico il giro del Nürburgring. Un'opzione appropriata, visto che è proprio lì che VW farà debuttare la nuova hot hatch.

Sulla soglia dei 300 CV?

Anche se non sappiamo quanti cavalli ci siano sotto il cofano, saranno più degli attuali 265 CV della GTI e potrebbero arrivare fino a quota 300 CV. Volkswagen ha annunciato un'auto da corsa Golf GTI Clubsport 24h in esemplare unico che produrrà 343 CV.

Il teaser della Volkswagen Golf GTI Clubsport 24h

Non ci aspettiamo che la Clubsport di serie raggiunga una cifra così elevata: è stata messa a punto per funzionare con carburante E20, tra gli altri aggiornamenti. Ma di certo ci chiediamo fino a che punto VW si spingerà con la sua GTI da pista. Forse la Honda Civic Type R da 329 CV potrebbe essere nel suo mirino.

Tutte le Volkswagen Golf GTI alla 24 Ore del Nurburgring 2024

Lo scopriremo con certezza nel corso del mese. VW sarà al Nürburgring per la gara ADAC di 24 ore, per il debutto della Clubsport e per la competizione con la Clubsport 24h. Condivideremo tutti i dettagli non appena li avremo.