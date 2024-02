La Volkswagen Golf è stata aggiornata nelle scorse settimane, ma l’addio all’attuale modello viene dato ufficialmente solo ora con un’edizione molto speciale. I 110 esemplari per l'Italia dell’edizione GTI MT Ultimate, infatti, chiudono del tutto il capitolo della Mk 8, nell’attesa che in arrivi in concessionaria il modello aggiornato.

La MT Ultimate rappresenta l’ultima versione della GTI con cambio manuale a 6 marce e sarà disponibile in primavera a partire da 52.950 euro.

Dotazione esclusiva

Disponibile nelle colorazioni rossa, bianca o nera come la primissima GTI, la MT Ultimate presenta una serie di dettagli esclusivi. In particolare, troviamo le calotte dei retrovisori e le strisce a contrasto nella parte bassa della fiancata, oltre agli specifici cerchi in lega da 19” bicolore o neri.

Volkswagen Golf GTI MT Ultimate

Non mancano anche il logo GTI MT Ultimate sul montante della porta anteriore e la targhetta commemorativa sulla plancia, che certificano l’appartenenza dell’esemplare alla serie limitata italiana di 110 pezzi.

La dotazione è full optional e comprende, tra le varie cose, i fari IQ.Light a LED Matrix con Dynamic Light Assist, i fendinebbia anteriori a LED, il Mirror Pack con assistente al cambio corsia Side Assist Plus e Rear Traffic Alert, sospensioni adattive Adaptive Chassis Control e sistema audio Harman Kardon.

245 CV vecchia scuola

Come le altre Golf GTI, anche la MT Ultimate è spinta dal motore TSI EA888 evo4 a iniezione diretta. Questo turbo quattro cilindri da 1.984 cc sviluppa la sua massima potenza di 245 CV a regimi compresi tra 5.000 e 6.500 giri ed eroga una coppia massima di 370 Nm, disponibile tra 1.600 e 4.300 giri.

Volkswagen Golf GTI MT Ultimate, gli interni

La Golf GTI MT Ultimate raggiunge una velocità di 250 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e sarà l’ultima GTI con cambio manuale, dato che la versione restyling sarà proposta con l’automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Come detto, i 110 esemplari di questa Volkswagen sono proposti a un prezzo di listino di 52.950 euro.