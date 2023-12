La Volkswagen Golf GTI è come una bandiera per l'anima sportiva della Casa tedesca e non potrà di certo sparire con l'arrivo della Golf 9, la nuova generazione della compatta di Wolfsburg che sarà elettrica al 100%.

A confermare questa tradizione arriva un post Instagram di Andreas Mindt, numero uno del design Volkswagen, che mostrando un disegno della prossima Golf GTI elettrica affiancata al modello originale annuncia che arriverà nel 2026.

Golf GTI elettrica:appuntamento al 2026

Nel breve post di Mindt, oltre al bozzetto che vedete in copertina e qui sotto, si legge:

"La Golf GTI è stata presentata per la prima volta al Salone dell'Automobile di Francoforte del 1975 con una produzione di 5.000 unità. Ad oggi, ne abbiamo vendute più di 2,8 milioni. Nel 2026 introdurremo una versione elettrica di questo modello iconico."

In realtà il disegno di Mindt fa parte dei bozzetti della Volkswagen ID. GTI svelata all'ultimo Salone di Monaco, la concept con proporzioni più compatte e vicine a quelle della futura ID.2.

Volkswagen ID. GTI Concept

La vera novità sta proprio nell'annunciato arrivo della Golf GTI elettrica nel 2026, quella compresa nella gamma della nona generazione e che sarà con molta probabilità basata sull'inedita piattaforma elettrica SSP (Scalable Systems Platform) erede dell'attuale MEB di ID.3, ID.4 e ID.5.

La Golf "8,5" restyling nel 2024

In attesa della nuova Golf 9 si prepara però l'arrivo della Golf "8,5", ovvero il restyling della Golf 8 atteso a inizio 2024 che è già stato sorpreso su strada da numerose foto spia.

Volkswagen Golf GTI restyling, le foto spia

Per l'imminente Golf restyling sono attesi alcuni aggiornamenti a livello di fanaleria, sistema di infotainment e potenze degli attuali motori termici, con novità anche per Golf Variant, Golf GTI e Golf R.