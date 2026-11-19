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Nuovi test Euro NCAP 2026: nove auto su dieci a 5 stelle

Skoda Peaq stabilisce il nuovo record di protezione negli urti, mentre la Nissan Leaf si ferma a quattro stelle

Foto di: Euro NCAP

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

19 nov alle 10:00

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Nove modelli su dieci superano l'asticella più alta mai fissata da Euro NCAP. Nell'ultima sessione di test, pubblicata il 18 novembre 2026, l'ente europeo per la sicurezza automobilistica ha promosso con cinque stelle la Skoda Peaq, la Mercedes GLE, la BMW X5, le cinesi GWM ORA 5 e GWM H7, la Kia Seltos e i tre modelli Lepas L4, L6 e L8 PHEV.

L'unica eccezione è la Nissan Leaf, fermata a quattro stelle. La Skoda Peaq, secondo Euro NCAP, stabilisce invece un nuovo record nella protezione in caso di urto, la fase più severa dei protocolli 2026 in vigore da gennaio.

Cosa cambia nei protocolli 2026

Euro NCAP ha riscritto da cima a fondo il proprio sistema di valutazione per il 2026. L'aggiornamento era stato annunciato già nel novembre 2025, con documenti dedicati alle Case. Il rating in stelle nasce ora da quattro aree distinte, ciascuna con un punteggio espresso in percentuale: guida sicura, prevenzione dell'incidente, protezione in caso di urto e sicurezza dopo l'impatto.

Skoda Peaq, i crash test Euro NCAP 2026

Mercedes GLE, i crash test Euro NCAP 2026

BMW X5, i crash test Euro NCAP 2026

Foto Di: Euro NCAP

Foto Di: Euro NCAP

Si tratta della revisione più profonda nella storia del programma. Ogni area genera una percentuale specifica e il numero di stelle dipende dal rispetto di soglie minime in ciascuna di esse, come spiegato anche nella sezione FAQ di Euro NCAP. Il voto finale resta espresso con un massimo di cinque stelle. Il percorso per arrivarci è però molto più severo di prima.

Per la fase di protezione in caso di urto, la prova frontale full-width usa ora un muro equipaggiato con una barriera deformabile a tutta larghezza secondo il nuovo protocollo Crash Protection. Le vetture devono inoltre dimostrare, nelle diverse configurazioni di test previste, che gli airbag a tendina offrono copertura e tempi di gonfiaggio adeguati agli scenari considerati. Su questo fronte la Skoda Peaq ha ottenuto il risultato più alto del gruppo testato.

I modelli promossi e il caso Leaf

Tra i nove modelli a cinque stelle compaiono marchi molto diversi per posizionamento e provenienza. Accanto a Mercedes GLE e BMW X5, due SUV premium tedeschi già rodati sul mercato, figurano i cinesi GWM ORA 5 e GWM H7, la coreana Kia Seltos e la terna Lepas L4, L6 e L8 PHEV, marchio meno noto al pubblico italiano ma già presente nelle pagine dei risultati Euro NCAP con più di un modello a cinque stelle.

GWM H7, i crash test Euro NCAP 2026

GWM ORA 5, i crash test Euro NCAP 2026

Kia Seltos, i crash test Euro NCAP 2026

Foto Di: Euro NCAP

Foto Di: Euro NCAP

La Nissan Leaf resta invece a quattro stelle. Il distacco rispetto al resto del gruppo testato conferma però quanto i nuovi protocolli pesino più severamente ogni singola fase di valutazione, rispetto al passato, quando un buon punteggio medio bastava a coprire un'area più debole.

Il "soft landing" per i costruttori

Un cambio di regole così ampio avrebbe rischiato di penalizzare modelli già in produzione e progettati sui vecchi criteri. Euro NCAP prevede per questo un periodo di transizione morbida nei primi due anni di applicazione, una soglia di tolleranza pensata per dare ai costruttori il tempo di adeguare la progettazione ai nuovi requisiti.

Lepas L4, i crash test Euro NCAP 2026

Foto di: Euro NCAP

Lepas L6, i crash test Euro NCAP 2026

Foto di: Euro NCAP

Lepas L8

Foto di: LEPAS

Questo spiega perché, nonostante l'inasprimento dei test, la quota di modelli promossi con cinque stelle resti comunque alta: nove su dieci in questa sessione, in linea con le sessioni precedenti del 2026. A luglio erano state la BMW iX3 e la Zeekr 7GT le prime a ottenere il massimo punteggio sotto i nuovi protocolli. A settembre erano arrivate le cinque stelle per Cupra Raval, Aion UT e Geely E2.

Cosa resta da verificare per i prossimi test

Il margine di tolleranza iniziale si restringerà progressivamente nei prossimi due anni, secondo quanto previsto dallo stesso schema di revisione pubblicato da Euro NCAP. I modelli che oggi ottengono cinque stelle grazie al periodo di adattamento potrebbero quindi dover affrontare soglie più rigide alle prossime sessioni di omologazione, senza modifiche sostanziali al progetto.

Resta da verificare come si comporteranno, sotto gli stessi criteri, i modelli con plance dominate da schermi touch. Su questo aspetto Euro NCAP ha già introdotto penalizzazioni specifiche legate ai comandi fisici per le funzioni critiche. La prossima tornata di test è attesa nelle prossime settimane, secondo quanto annunciato dallo stesso ente il 17 novembre, e dirà se il trend delle cinque stelle continuerà con la stessa frequenza.

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