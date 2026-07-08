Nuovi test Euro NCAP 2026, BMW iX3 e Zeekr 7GT a cinque stelle

Euro NCAP cambia pelle nel 2026. Il nuovo schema di valutazione è la revisione più ampia dai tempi del rating combinato, introdotto nel 2009. BMW iX3 e Zeekr 7GT sono tra le prime vetture testate con questi protocolli. Entrambe ottengono le 5 stelle, il massimo riconoscimento.

Il nuovo protocollo valuta quattro aree: guida sicura, prevenzione degli incidenti, protezione in caso di incidente e sicurezza post-incidente. Ogni area vale fino a 100 punti, con soglie minime da superare. Il quadro considera anche più profili di occupanti, tra cui anziani e bambini, e introduce requisiti specifici per le batterie ad alta tensione dei veicoli elettrici.

BMW iX3, prima Neue Klasse promossa a pieni voti

La BMW iX3 è la prima Neue Klasse valutata da Euro NCAP. Il SUV elettrico supera ogni soglia con margine ampio.

Guida sicura: 73%, 13 punti oltre la soglia richiesta, grazie ai sistemi di serie che aiutano il conducente a restare attento al traffico. Prevenzione incidenti: 83%, con il Front Collision Warning e l'avviso porte per i ciclisti in transito, utile per evitare urti in apertura. Protezione in caso di incidente: 86%, con punteggio massimo per i bambini sui sedili posteriori e ottimi risultati anche nell'urto laterale. Sicurezza post-incidente: 95%, il risultato più alto tra le quattro aree.

BMW iX3 2026 Test Euro NCAP - Punteggio massimo per i bambini sui sedili posteriori e ottimi risultati anche nell'urto laterale. Foto di: Euro NCAP

Euro NCAP conferma l'affidabilità delle maniglie a scomparsa elettriche anche dopo l'urto, grazie a un sistema meccanico di riserva.

Zeekr 7GT, debutto europeo con i massimi voti

La Zeekr 7GT arriva sulle strade europee dopo il lancio di inizio anno e centra le 5 stelle al primo colpo.

Zeekr 7GT 2026 Test Euro NCAP- Il modello ottiene il 95% in sicurezza post-incidente Foto di: Euro NCAP

Il modello ottiene il 95% in sicurezza post-incidente, il 93% in protezione in caso di incidente, l'89% in prevenzione degli incidenti e il 79% in guida sicura. Per validare i risultati, Zeekr ha presentato a Euro NCAP oltre 70 report tecnici. Il risultato consolida la presenza del marchio in Europa, dove è attivo in undici mercati.

Fotogallery: Zekeer e BMW Inaugurano i nuovi test Euro NCAP