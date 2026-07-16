Le migliori auto per fare 800 km in vacanza con una sosta

Partire per le vacanze oggi non significa più semplicemente fare il pieno e imboccare l'autostrada. Che si scelga un'elettrica, un'ibrida o una tradizionale benzina, la vera differenza la fanno autonomia reale, consumi e tempo perso durante le soste.

Per capire quali auto affrontano meglio un lungo trasferimento estivo, Green NCAP (il programma indipendente collegato a Euro NCAP che valuta efficienza e sostenibilità dei veicoli) ha simulato uno degli scenari più comuni: 800 km percorsi con quattro persone a bordo, bagagli da vacanza, climatizzatore acceso e un mix di autostrada, strade extraurbane e città.

Il risultato sfata uno dei luoghi comuni più diffusi sull'elettrico: avere la batteria più grande non significa automaticamente viaggiare meglio. Secondo Green NCAP, a fare davvero la differenza sono l'efficienza energetica, l'autonomia effettiva e il tempo necessario per ricaricare o fare rifornimento. Non a caso, alcuni grandi SUV elettrici come Kia EV9, BYD Sealion 7 e Cadillac Optiq consumano sensibilmente più energia rispetto a modelli più piccoli e aerodinamici.

Per chi macina molti chilometri l'ibrido resta vincente

La Toyota C-HR Hybrid è la più efficiente tra tutte le vetture con motore termico. Nel viaggio simulato consuma 5,7 litri ogni 100 km e, grazie al serbatoio da 43 litri, arriva a circa 754 km di autonomia. In pratica basta una brevissima sosta per concludere il tragitto.

Toyota C-HR

Chi invece cerca spazio per tutta la famiglia può guardare alla Dacia Bigster Hybrid. Con un consumo medio di 5,9 l/100 km e il serbatoio da 50 litri, raggiunge un'autonomia stimata di 847 km, sufficiente per completare l'intero viaggio senza fermarsi nemmeno una volta al distributore.

Dacia Bigster Foto di: Dacia

Naturalmente entrambe pagano qualcosa sul fronte ambientale: la presenza del motore benzina limita il Sustainability Rating a tre stelle e mezzo, inferiore rispetto alle migliori elettriche.

La sorpresa? Una semplice benzina può ancora dire la sua. Nell'analisi trova spazio anche una tradizionale auto a benzina, la Seat Ibiza che registra un consumo di 6,2 l/100 km e percorre circa 645 km con un pieno. Per affrontare gli 800 km serve quindi una sola sosta per il rifornimento. Il dato interessante è che ottiene lo stesso punteggio di sostenibilità assegnato alle due ibride, segno che Green NCAP valuta il comportamento complessivo dell'auto e non soltanto la presenza di un sistema elettrificato.

Auto elettriche a confronto

Tra tutte le elettriche analizzate da Green NCAP, la Mercedes CLA 250+ è quella che offre il miglior equilibrio per affrontare un lungo viaggio (noi l'abbiamo messa alla prova durante la notte per un viaggio da Milano a Roma). Merito della batteria da 85 kWh, ma soprattutto dell'elevata efficienza: con un consumo medio di appena 16,5 kWh/100 km raggiunge un'autonomia stimata di 605 km, tanto che per completare il percorso di 800 km basta una sola sosta di circa 14 minuti per una ricarica rapida. La vettura mantiene inoltre una potenza media di ricarica di 286 kW, passando dal 10 all'80% in meno di 23 minuti, e conquista le cinque stelle del Sustainability Rating.

Mercedes CLA (2026), la prova di Motor1 da Milano a Roma Foto di: Motor1 Italy

Tra le compatte, la Renault 5 E-Tech si distingue per consumi contenuti (19,9 kWh/100 km) e circa 296 km di autonomia reale, anche se per completare gli 800 km richiede circa 80 minuti complessivi di ricarica.

Renault 5 E-Tech Electric MINI Cooper SE

Ancora più efficiente nei consumi è la MINI Cooper E (19 kWh/100 km), penalizzata però dalla batteria più piccola, che limita l'autonomia a 224 km e porta il tempo totale di ricarica a oltre 100 minuti, rendendola più adatta agli spostamenti quotidiani che alle vacanze in famiglia.

Chi cerca invece un compromesso tra spazio, autonomia e praticità può puntare sulla Volvo EX30 Extended Range: il crossover svedese percorre circa 344 km con una carica, richiede 59 minuti complessivi di ricarica per coprire gli 800 km e ottiene quattro stelle e mezzo nel Sustainability Rating, confermandosi una delle proposte più equilibrate dell'intero test.

Volvo EX30 Foto di: Volvo