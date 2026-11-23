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Koenigsegg insegue ancora il record da 530 km/h con la Jesko

Ma il marchio svedese di hypercar deve prima trovare pneumatici in grado di gestire in sicurezza le velocità estreme della Jesko

Foto di: Koenigsegg

Di: Adrian Padeanu

Tradotto da: Fabio Gemelli

23 nov alle 11:00

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BYD potrebbe aver rubato la scena con la sua hypercar elettrica, ma Koenigsegg non è pronta a cedere la corona della velocità massima. Christian von Koenigsegg afferma che l'azienda sta ancora perseguendo un tentativo di record con la Jesko Absolut, che potrebbe teoricamente raggiungere i 532 km/h. C'è solo un grande ostacolo sulla strada: trovare pneumatici in grado di gestire velocità così estreme.

Il fondatore e CEO della compagnia ha confermato su Instagram che il tentativo rimane nell'agenda. Tuttavia, non ha fornito un lasso di tempo, spiegando che Koenigsegg procederà solo una volta assicurati pneumatici adatti al compito. Questo è particolarmente importante ora che BYD ha notevolmente alzato l'asticella.

Obiettivo: superare i 503,17 km/h della Yangwang

Per rinfrescare la memoria, il marchio di lusso di BYD, Yangwang, ha portato la U9 Xtreme a 503,17 km/h il 1º novembre, diventando la prima auto di produzione a superare la barriera dei 500 km/h. L'impresa è stata ufficialmente riconosciuta dalla FIA e ha conferito alla hypercar elettrica cinese due Guinness World Records.

BYD ha alzato molto l'asticella

La corsa che ha stabilito il record si è svolta su una sezione chiusa dell'autostrada E11 nella regione di Al Dhafra ad Abu Dhabi. Al volante c'era il pilota tedesco Marc Basseng, che ha raggiunto l'incredibile velocità su un tratto di strada pubblica appositamente preparato.

A differenza di alcuni precedenti record di velocità massima, tuttavia, il successo di BYD è derivato da una corsa in una sola direzione piuttosto che da una media in entrambe le direzioni. Questa è una distinzione importante perché vento e condizioni stradali possono influenzare il risultato. Nonostante ciò, non si può negare l'importanza di superare la soglia dei 500 km/h con un veicolo di produzione.

YangWang U9 Extreme: il record mondiale a 503,17 km/h

Foto di: Yangwang

La Yangwang U9 Xtreme si affida a quattro motori elettrici controllati indipendentemente che producono un totale di 2.977 cavalli. È più del doppio della potenza della U9 standard, rendendo la Xtreme un avversario particolarmente formidabile nel segmento delle hypercar sempre più competitivo.

BYD ha anche collaborato con Giti Tire per sviluppare pneumatici semi-slick specializzati per il tentativo di record. La partnership evidenzia quanto diventi importante la tecnologia dei pneumatici quando le auto si avvicinano a velocità normalmente associate agli aerei.

La Jesko Absolut ha nel mirino i 530 km/h

Koenigsegg ha presentato la Jesko Absolut nel 2020, descrivendola come l'auto più veloce che avrebbe mai costruito. A differenza della Jesko Attack focalizzata sulla pista, la Absolut scambia l'enorme alettone posteriore per una carrozzeria più aerodinamica progettata per ridurre al minimo la resistenza aerodinamica.

Koenigsegg Jesko Absolut

Foto Di: Koenigsegg

Koenigsegg Jesko Absolut

Foto di: Koenigsegg

Il risultato è un coefficiente di resistenza di appena 0,278, aiutando l'hypercar svedese a fendere l'aria in modo più efficiente. Il suo V8 biturbo da 5,0 litri produce 1.280 CV con benzina normale e fino a 1.600 CV quando utilizza E85. Una trasmissione Light Speed a nove velocità invia la potenza alle ruote posteriori.

Quando la Absolut è stata presentata, Koenigsegg non ha divulgato una velocità massima ufficiale. Tuttavia, le simulazioni al computer suggerivano che potrebbe teoricamente raggiungere i 532 km/h. Questo la metterebbe comodamente davanti al riferimento attuale di BYD, almeno sulla carta.

L'azienda ha da allora fornito ulteriori prove che l'auto ha le prestazioni necessarie. Nel luglio 2024, Christian von Koenigsegg ha rivelato che un test su banco dinamometrico del telaio aveva portato la Jesko Absolut oltre i 500 km/h in nona marcia senza raggiungere il limitatore di giri. L'assetto ha tenuto conto della resistenza aerodinamica e della resistenza al rotolamento, anche se un test su banco dinamometrico ovviamente non può stabilire quanto stabile sarebbe l'auto a quelle velocità su una strada reale.

I pneumatici restano il più grande ostacolo

I commenti più recenti di Koenigsegg suggeriscono che trovare i pneumatici giusti rimane la sfida più grande. È facile capire perché. A più di 500 km/h, i pneumatici subiscono forze centrifughe e calore straordinari, rendendo la durata e la stabilità assolutamente critiche.

Il record della Yangwang U9 Xtreme dimostra anche che è possibile sviluppare pneumatici adatti a questo territorio di velocità sempre più esclusivo. BYD e Giti hanno ingegnerizzato una soluzione per una hypercar elettrica che produce quasi 3.000 CV, anche se ciò non significa automaticamente che gli stessi pneumatici funzionerebbero per la Jesko Absolut, che è notevolmente diversa.

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Koenigsegg ha precedentemente lavorato con Michelin su test di pneumatici ad alta velocità, e l'azienda dovrà assicurarsi che qualsiasi soluzione soddisfi i suoi rigorosi requisiti di sicurezza prima di tentare un record.

C'è anche la questione di trovare una località adatta. Una corsa a 330 mph richiede un tratto eccezionalmente lungo e rettilineo di asfalto, idealmente consentendo al pilota di accelerare gradualmente e rallentare senza dover frenare bruscamente alla fine del percorso.

Per ora, Koenigsegg non sta fissando una data per il tentativo. Il produttore svedese ha già dimostrato cosa può fare la Absolut nei test di accelerazione e frenata. Ora ha bisogno dei pneumatici giusti e dello spazio sufficiente per distendersi. Se tutto si riunisce, il regno di BYD al vertice potrebbe essere sorprendentemente breve.

Altre aziende puntano a superare i 480 km/h

La competizione potrebbe diventare ancora più dura se Tesla e Bugatti decidessero di entrare in gioco. Tesla ha anche ipotizzato un obiettivo di 531 km/h per la versione Performance della prossima generazione di Roadster, anche se questo è ancora un obiettivo ambizioso piuttosto che una capacità verificata. L'auto sportiva elettrica deve ancora entrare in produzione, con Tesla che mira al 2028 per iniziare la produzione.

Nel frattempo, Bugatti potrebbe essere tentata di ritornare al gioco della velocità massima dopo che Mate Rimac ha espresso interesse a perseguire ulteriori record. La Tourbillon potrebbe essere l'auto giusta per farlo, con il presidente di Bugatti, Christophe Piochon, che ha confermato che le prestazioni della nuova hypercar ibrida dovrebbero consentire all'azienda di stabilire ulteriori record di velocità.

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