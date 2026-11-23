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BYD soffia il primato europeo a Chery per 741 auto, la sfida resta apertissima

Nel duello tra BYD e Chery contano i numeri di Seal U e il peso dell’ibrido plug-in sul mercato italiano

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

23 nov alle 18:30

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A ottobre 2026 BYD ha immatricolato 37.994 auto in Europa, contro le 37.253 di Chery Group. Il vantaggio mensile è di appena 741 vetture, un distacco minimo che racconta più di tante classifiche quanto sia serrato il duello tra le due Case cinesi sul mercato continentale.

Come evidenziato da Automotive News nel cumulato da gennaio a ottobre, però, è ancora Chery a comandare: 320.631 immatricolazioni contro le 320.445 di BYD, una differenza di appena 186 unità. Il dato resta preliminare e non comprende ancora Portogallo e Cipro, quindi la classifica annuale può ancora muoversi nelle prossime settimane.

BYD e Chery, il risultato delle immatricolazioni europee di ottobre

Il sorpasso di ottobre va letto per quello che è: un risultato mensile, non un cambio di leadership strutturale. Chery arriva a quota europea sommando i marchi del gruppo, Jaecoo, Jetour e Omoda, mentre BYD corre con un solo marchio e un'unica gamma di prodotto, il che rende il suo progresso ancora più marcato.

Chery Tiggo 8 (2026)

Foto di: Chery

Jaecoo 8

Foto di: Omoda & Jaecoo

Il contesto generale aiuta a capire la portata del fenomeno. I marchi cinesi nel loro insieme hanno immatricolato 151.112 auto in Europa a ottobre 2026, il 106% in più rispetto alle 73.309 dello stesso mese del 2025, in un perimetro che copre il 98% delle immatricolazioni di Unione europea, Regno Unito, Islanda, Norvegia e Svizzera. Una crescita che conferma l'espansione dei marchi cinesi in Europa osservata già nei mesi precedenti.

In Italia il quadro BYD è solido: 6.058 auto immatricolate a ottobre, pari al 4,5% del mercato nazionale. Dentro questo numero spicca il peso dell'ibrido plug-in, con 4.937 unità che valgono il 31,8% dell'intero segmento plug-in hybrid italiano, una quota che pesa quanto il sorpasso europeo.

Lepas L8

Foto di: LEPAS

BYD Dolphin G DM-i

Foto di: BYD

BYD Seal U guida le vendite del marchio

Dietro il risultato di BYD c'è un solo modello: la Seal U, il SUV di taglia media già disponibile sul mercato europeo. A ottobre ha venduto 9.359 unità nel continente, con una crescita annua del 39%, diventando l'auto più immatricolata del marchio nel mese. In Italia la Seal U pesa ancora di più sul totale BYD: 2.588 immatricolazioni, quasi il 43% delle 6.058 auto del marchio nel Paese. Un solo modello, quindi, spiega una fetta larga del sorpasso su Chery, più di quanto farebbe una gamma distribuita su più nomi.

BYD Seal U DM-i

Il confronto tra i due gruppi cinesi resta comunque apertissimo. Come già emerso nel confronto con i vertici di Chery su Omoda e Jaecoo, la forza del gruppo sta nella somma di più marchi, mentre BYD concentra il risultato su pochi modelli ad alto volume: due strategie diverse, entrambe capaci di contendersi la testa della classifica cinese in Europa.

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