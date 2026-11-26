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La decisione dell'Europa sulle auto ibride, chi vince e chi perde

Le nuove quote europee per le ibride molti costruttori cinesi e distinguono chiaramente i diversi Paesi esportatori

Foto di: BYD

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

26 nov alle 14:00

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Dal 1° dicembre 2026 non tutte le auto ibride importate in Europa entreranno alle stesse condizioni. La Commissione europea ha fissato quote provvisorie sulle autovetture elettrificate, a prescindere dal brand di appartenenza.

La misura riguarda infatti i Paesi di produzione, non per Paese d'origine del brand, e resterà in vigore fino al 18 giugno 2027, per un massimo di 200 giorni.

Quote UE per le auto ibride: quali Paesi sono coinvolti

Le quote non riguardano solo la Cina. Secondo le ricostruzioni di Automotive News per il primo periodo, dal 1° dicembre 2026 al 28 febbraio 2027, i contingenti per le auto plug-in sono di 86.301 veicoli dalla Cina, 76.900 dal Giappone, 56.844 dalla Turchia, 47.431 dal Regno Unito e 30.566 dalla Corea del Sud. Sommando i tre periodi in cui si articola la misura provvisoria, la quota complessiva per la Cina arriva a 191.780 veicoli fino al 18 giugno 2027: 86.301 unità nel primo trimestre, 88.219 tra marzo e maggio e 17.260 nelle ultime tre settimane di validità.

BYD Atto 2 DM-i

Foto di: BYD

Per accedere al contingente, le importazioni dalla Cina richiedono anche un certificato di esportazione rilasciato dalla Camera di commercio cinese competente. Lo schema favorisce quindi, in proporzione, i Paesi con quote relativamente più ampie rispetto ai rispettivi volumi attuali, mentre penalizza chi produce ibride in Cina e punta al mercato europeo.

I brand coinvolti

Per fare qualche esempio la BYD Atto 2 plug-in rientra nelle quote UE in quanto ibrida plug-in prodotta in Cina. La misura si applica infatti in base al luogo di produzione del veicolo, non al Paese in cui ha sede la Casa né al canale di distribuzione usato in Europa. Tra i modelli cinesi più immatricolati in Europa nei primi dieci mesi del 2026 figurano anche la BYD Seal U e la Jaecoo 7, entrambe potenzialmente coinvolte dallo stesso meccanismo. La misura non stabilisce un divieto assoluto: fissa un tetto numerico entro cui le importazioni restano possibili. Superato quel tetto, servono nuove autorizzazioni o si attende il periodo successivo.

Per quanto riguarda gli altri Paesi il Giappone, sempre secondo quanto riportato da Automotive News, ha registrato l'aumento maggiore, con volumi annuali saliti a 317.475 veicoli rispetto ai 256.898 importati durante il periodo di indagine. Un incremento di oltre 60.000 unità che premia brand come Toyota, Honda e Nissan.

BYD Seal U DM-i

Toyota RAV4

Anche il Regno Unito può sorridere: la sua quota di auto ibride aumenta di oltre 40.000 unità, raggiungendo quota 195.814 all'anno. Da sottolineare come Nissan e Toyota abbiano fabbriche nel Regno Unito, assieme naturalmente al Gruppo Jaguar Land Rover.

Anche la Turchia è tra i principali beneficiari: la quota è aumentata di circa 50.000 unità e avvantaggia costruttori come Toyota, Renault, Stellantis e Hyundai. Infine la Corea del Sud aumenta che da 99.081 passa a 126.188 veicoli, con benefici per Hyundai e Kia.

Quello dell'Unione Europea resta un provvedimento temporaneo, pensato come salvaguardia in attesa di una regolazione più strutturata del commercio di veicoli ibridi tra Unione europea e Paesi terzi. Non è quindi una previsione sulle vendite future dei singoli brand, ma un limite quantitativo alle unità che possono varcare il confine doganale europeo entro il 18 giugno 2027.

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