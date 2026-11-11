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Dove hanno sede le principali Case automobilistiche?

Da Maranello a Shenzhen, passando per Detroit: ecco le città che ospitano i principali marchi e gruppi automobilistici

Foto di: Jeff Perez / Motor1

Di: Jeff Perez

Tradotto da: Alberto Carmone

11 nov alle 13:00

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Un’auto può essere progettata in Germania, costruita negli Stati Uniti e venduta da un marchio controllato da un gruppo asiatico. Nell’industria automobilistica, nazionalità, proprietà e luogo di produzione non coincidono necessariamente.

La sede aiuta a orientarsi, ma anche qui bisogna distinguere: un marchio può conservare il proprio quartier generale storico pur appartenendo a una società con sede in un altro Paese. E sede legale, uffici centrali e stabilimenti possono trovarsi in città diverse. Ecco quindi dov'è la "casa" di alcuni dei principali Costruttori e dei marchi più conosciuti, suddivisi per area geografica.

America

Detroit e il Michigan rimangono punti di riferimento per l’automobile americana. General Motors ha sede nella Motor City, mentre Ford si trova nella vicina Dearborn. Auburn Hills ospita invece le attività dei marchi americani di Stellantis. La geografia si allarga con le aziende più giovani: Tesla ha scelto il Texas, mentre Rivian e Lucid hanno sede in California. Acura compare in questa sezione perché il riferimento è alla struttura del marchio negli Stati Uniti, pur appartenendo alla giapponese Honda.

Acura

Torrance, California, Stati Uniti

Chrysler

Auburn Hills, Michigan, Stati Uniti

Dodge

Auburn Hills, Michigan, Stati Uniti

Ford Motor Company

Dearborn, Michigan, Stati Uniti

General Motors

Detroit, Michigan, Stati Uniti

Jeep

Auburn Hills, Michigan, Stati Uniti

Lucid Motors

Newark, California, Stati Uniti

Ram

Auburn Hills, Michigan, Stati Uniti

Rivian

Irvine, California, Stati Uniti

Scout Motors

Charlotte, Carolina del Nord, Stati Uniti

Slate Auto

Troy, Michigan, Stati Uniti

Tesla

Austin, Texas, Stati Uniti

Tesla Model 3

Foto di: Tesla

Jeep Wrangler JL-2A

Foto di: Jeep

Cina

La Cina riunisce grandi gruppi industriali e aziende nate attorno all’auto elettrica. Shenzhen, Shanghai, Hangzhou e Canton sono alcuni dei centri più importanti, ma la distribuzione dei Costruttori interessa numerose province. Tra i nomi presenti c’è anche smart: il marchio di origine europea ha oggi il quartier generale globale a Ningbo, nella zona di Hangzhou Bay, con attività commerciali sia in Cina sia in Europa.

BYD Auto

Shenzhen, Cina

Changan Automobile

Chongqing, Cina

Chery Automobile

Wuhu, Cina

Dongfeng Motor Corporation

Wuhan, Cina

FAW Group

Changchun, Cina

Great Wall Motor

Baoding, Cina

Guangzhou Automobile Group

Canton, Cina

Leapmotor

Hangzhou, Cina

Li Auto

Pechino, Cina

Nio

Shanghai, Cina

SAIC Motor

Shanghai, Cina

Seres Group

Chongqing, Cina

Smart

Ningbo, Cina

Xiaomi Auto

Pechino, Cina

XPeng

Canton, Cina

Zhejiang Geely Holding Group

Hangzhou, Cina

BYD Dolphin Surf a cinque posti (2027)

Foto di: BYD

GAC AION UT Cross

Foto di: GAC

Europa

L’Europa mantiene una forte concentrazione di marchi premium, sportivi e generalisti. In Germania si trovano i quartier generali di Volkswagen, BMW e Mercedes, mentre l’Italia conserva poli storici come Torino, Modena e Maranello. Il Regno Unito resta centrale per le vetture di lusso e le sportive specialistiche. Non sempre, però, la proprietà è britannica: Bentley appartiene al Gruppo Volkswagen, Mini a BMW e Jaguar Land Rover al Gruppo Tata.

Alfa Romeo

Torino, Italia

Alpine

Boulogne-Billancourt, Francia

Aston Martin

Gaydon, Regno Unito

Audi

Ingolstadt, Germania

Bentley

Crewe, Regno Unito

Bugatti

Molsheim, Francia

BMW

Monaco di Baviera, Germania

Caterham

Dartford, Regno Unito

Citroën

Poissy, Francia

Cupra

Martorell, Spagna

Dacia

Mioveni, Romania

DS Automobiles

Poissy, Francia

Ferrari

Maranello, Italia

Fiat

Torino, Italia

Ineos Automotive

Londra, Regno Unito; centro operativo e tecnico a Böblingen, Germania

Jaguar Land Rover

Whitley, Coventry, Regno Unito

Koenigsegg

Ängelholm, Svezia

Lamborghini

Sant’Agata Bolognese, Italia

Lancia

Torino, Italia

Maserati

Modena, Italia

Mercedes-Benz

Stoccarda, Germania

McLaren Automotive

Woking, Surrey, Regno Unito

Mini

Monaco di Baviera, Germania

Morgan Motor Company

Malvern, Regno Unito

Opel

Rüsselsheim am Main, Germania

Pagani

San Cesario sul Panaro, Italia

Peugeot

Poissy, Francia

Porsche

Stoccarda, Germania

Renault

Boulogne-Billancourt, Francia

Rimac

Kerestinec, nel territorio di Sveta Nedelja, Croazia

Rolls-Royce Motor Cars

Goodwood, Regno Unito

Seat

Martorell, Spagna

Škoda

Mladá Boleslav, Repubblica Ceca

Stellantis

Amsterdam, Paesi Bassi, sede statutaria; uffici centrali a Hoofddorp, Paesi Bassi

Vauxhall

Coventry, Regno Unito

Volkswagen

Wolfsburg, Germania

Volvo

Göteborg, Svezia

Zenvo

Præstø, Danimarca

Ferrari 12Cilindri Manuale, la prova

Foto di: Ferrari

Fiat 500 Hybrid

Foto di: Motor1 Italia

India

L’India ospita un’industria automobilistica articolata, con Costruttori attivi nelle automobili, nei SUV e nei veicoli commerciali. Mumbai è la città di riferimento per Tata Motors e Mahindra & Mahindra, mentre Force Motors ha sede a Pune. La presenza di questi gruppi va oltre il mercato locale: Tata, per esempio, controlla Jaguar Land Rover, che mantiene il proprio quartier generale nel Regno Unito.

Force Motors

Pune, India

Mahindra & Mahindra

Mumbai, India

Tata Motors

Mumbai, India

Giappone

I principali Costruttori giapponesi sono distribuiti tra diverse città. Toyota ha sede nell’omonima città della prefettura di Aichi, Honda a Tokyo e Nissan a Yokohama. Anche Mazda e Suzuki mantengono un forte legame con i rispettivi territori, Hiroshima e Hamamatsu. Per Lexus, marchio del Gruppo Toyota, il riferimento è la stessa città della Casa madre.

Daihatsu

Ikeda, prefettura di Osaka, Giappone

Hino

Hino, area metropolitana di Tokyo, Giappone

Honda

Tokyo, Giappone

Isuzu Motors

Yokohama, Giappone

Lexus

Toyota, prefettura di Aichi, Giappone

Mazda

Fuchū, prefettura di Hiroshima, Giappone

Mitsubishi Motors

Tokyo, Giappone

Nissan Motor Corporation

Yokohama, Giappone

Subaru

Tokyo, Giappone

Suzuki Motor Corporation

Hamamatsu, prefettura di Shizuoka, Giappone

Toyota

Toyota, prefettura di Aichi, Giappone

Toyota Yaris Cross (2026), la prova di Motor1.com

Foto di: Toyota

Nissan Pixo (2027)

Foto di: Nissan

Corea del Sud

Il principale polo automobilistico sudcoreano è Hyundai Motor Group, che comprende Hyundai, Kia e Genesis. Seul ospita le sedi centrali del gruppo e delle sue principali attività automobilistiche. A Pyeongtaek si trova invece KG Mobility, il Costruttore conosciuto in precedenza come SsangYong.

Hyundai Motor Group

Seul, Corea del Sud

KG Mobility

Pyeongtaek, Corea del Sud

Hyundai Tucson N Line 2027

Foto di: Hyundai

KGM Torres EVT

Foto di: KGM

Vietnam

VinFast è il nome vietnamita più conosciuto nel settore automobilistico internazionale. Il suo principale riferimento industriale è Hai Phong, dove si trova il grande complesso produttivo della società vietnamita. Va distinta questa sede da quella della capogruppo VinFast Auto Ltd., costituita a Singapore.

VinFast

Hai Phong, Vietnam, sede della società produttiva vietnamita; capogruppo a Singapore

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