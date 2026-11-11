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Dove hanno sede le principali Case automobilistiche?

Da Maranello a Shenzhen, passando per Detroit: ecco le città che ospitano i principali marchi e gruppi automobilistici

Dove sono basati tutti i produttori di automobili

Foto di: Jeff Perez / Motor1

Di: Jeff Perez

Tradotto da: Alberto Carmone

11 nov alle 13:00

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Un’auto può essere progettata in Germania, costruita negli Stati Uniti e venduta da un marchio controllato da un gruppo asiatico. Nell’industria automobilistica, nazionalità, proprietà e luogo di produzione non coincidono necessariamente.

La sede aiuta a orientarsi, ma anche qui bisogna distinguere: un marchio può conservare il proprio quartier generale storico pur appartenendo a una società con sede in un altro Paese. E sede legale, uffici centrali e stabilimenti possono trovarsi in città diverse. Ecco quindi dov'è la "casa" di alcuni dei principali Costruttori e dei marchi più conosciuti, suddivisi per area geografica.

America

Detroit e il Michigan rimangono punti di riferimento per l’automobile americana. General Motors ha sede nella Motor City, mentre Ford si trova nella vicina Dearborn. Auburn Hills ospita invece le attività dei marchi americani di Stellantis. La geografia si allarga con le aziende più giovani: Tesla ha scelto il Texas, mentre Rivian e Lucid hanno sede in California. Acura compare in questa sezione perché il riferimento è alla struttura del marchio negli Stati Uniti, pur appartenendo alla giapponese Honda.

Acura

Chrysler

Dodge

Ford Motor Company

General Motors

Jeep

Lucid Motors

Ram

Rivian

Scout Motors

Slate Auto

Tesla

Tesla Model 3

Tesla Model 3

Foto di: Tesla

Jeep Wrangler JL-2A

Jeep Wrangler JL-2A

Foto di: Jeep

Cina

La Cina riunisce grandi gruppi industriali e aziende nate attorno all’auto elettrica. Shenzhen, Shanghai, Hangzhou e Canton sono alcuni dei centri più importanti, ma la distribuzione dei Costruttori interessa numerose province. Tra i nomi presenti c’è anche smart: il marchio di origine europea ha oggi il quartier generale globale a Ningbo, nella zona di Hangzhou Bay, con attività commerciali sia in Cina sia in Europa.

BYD Auto

Changan Automobile

Chery Automobile

Dongfeng Motor Corporation

FAW Group

Great Wall Motor

Guangzhou Automobile Group

Leapmotor

Li Auto

Nio

SAIC Motor

Seres Group

Smart

Xiaomi Auto

XPeng

Zhejiang Geely Holding Group

BYD Dolphin Surf a cinque posti (2027)

BYD Dolphin Surf a cinque posti (2027)

Foto di: BYD

GAC AION UT Cross

GAC AION UT Cross

Foto di: GAC

Europa

L’Europa mantiene una forte concentrazione di marchi premium, sportivi e generalisti. In Germania si trovano i quartier generali di Volkswagen, BMW e Mercedes, mentre l’Italia conserva poli storici come Torino, Modena e Maranello. Il Regno Unito resta centrale per le vetture di lusso e le sportive specialistiche. Non sempre, però, la proprietà è britannica: Bentley appartiene al Gruppo Volkswagen, Mini a BMW e Jaguar Land Rover al Gruppo Tata.

Alfa Romeo

Alpine

Aston Martin

Audi

Bentley

Bugatti

BMW

Caterham

Citroën

Cupra

Dacia

DS Automobiles

Ferrari

Fiat

Ineos Automotive

Jaguar Land Rover

Koenigsegg

Lamborghini

Lancia

Maserati

Mercedes-Benz

McLaren Automotive

Mini

Morgan Motor Company

Opel

Pagani

Peugeot

Porsche

Renault

Rimac

Rolls-Royce Motor Cars

Seat

Škoda

Stellantis

Vauxhall

Volkswagen

Volvo

Zenvo

Ferrari 12Cilindri Manuale, la prova

Ferrari 12Cilindri Manuale, la prova

Foto di: Ferrari

Fiat 500 Hybrid, Save The Manuals 2026

Fiat 500 Hybrid

Foto di: Motor1 Italia

India

L’India ospita un’industria automobilistica articolata, con Costruttori attivi nelle automobili, nei SUV e nei veicoli commerciali. Mumbai è la città di riferimento per Tata Motors e Mahindra & Mahindra, mentre Force Motors ha sede a Pune. La presenza di questi gruppi va oltre il mercato locale: Tata, per esempio, controlla Jaguar Land Rover, che mantiene il proprio quartier generale nel Regno Unito.

Force Motors

Mahindra & Mahindra

Tata Motors

Giappone

I principali Costruttori giapponesi sono distribuiti tra diverse città. Toyota ha sede nell’omonima città della prefettura di Aichi, Honda a Tokyo e Nissan a Yokohama. Anche Mazda e Suzuki mantengono un forte legame con i rispettivi territori, Hiroshima e Hamamatsu. Per Lexus, marchio del Gruppo Toyota, il riferimento è la stessa città della Casa madre.

Daihatsu

Hino

Honda

Isuzu Motors

Lexus

Mazda

Mitsubishi Motors

Nissan Motor Corporation

Subaru

Suzuki Motor Corporation

Toyota

Toyota Yaris Cross (2026), la prova di Motor1.com

Toyota Yaris Cross (2026), la prova di Motor1.com

Foto di: Toyota

Nissan Pixo (2027)

Nissan Pixo (2027)

Foto di: Nissan

Corea del Sud

Il principale polo automobilistico sudcoreano è Hyundai Motor Group, che comprende Hyundai, Kia e Genesis. Seul ospita le sedi centrali del gruppo e delle sue principali attività automobilistiche. A Pyeongtaek si trova invece KG Mobility, il Costruttore conosciuto in precedenza come SsangYong.

Hyundai Motor Group

KG Mobility

Hyundai Tucson N Line 2027

Hyundai Tucson N Line 2027

Foto di: Hyundai

KGM Torres EVT

KGM Torres EVT

Foto di: KGM

Vietnam

VinFast è il nome vietnamita più conosciuto nel settore automobilistico internazionale. Il suo principale riferimento industriale è Hai Phong, dove si trova il grande complesso produttivo della società vietnamita. Va distinta questa sede da quella della capogruppo VinFast Auto Ltd., costituita a Singapore.

VinFast

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