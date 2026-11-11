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Dove hanno sede le principali Case automobilistiche?
Da Maranello a Shenzhen, passando per Detroit: ecco le città che ospitano i principali marchi e gruppi automobilistici
Foto di: Jeff Perez / Motor1
Di: Jeff Perez
Tradotto da: Alberto Carmone
11 nov alle 13:00
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Un’auto può essere progettata in Germania, costruita negli Stati Uniti e venduta da un marchio controllato da un gruppo asiatico. Nell’industria automobilistica, nazionalità, proprietà e luogo di produzione non coincidono necessariamente.
La sede aiuta a orientarsi, ma anche qui bisogna distinguere: un marchio può conservare il proprio quartier generale storico pur appartenendo a una società con sede in un altro Paese. E sede legale, uffici centrali e stabilimenti possono trovarsi in città diverse. Ecco quindi dov'è la "casa" di alcuni dei principali Costruttori e dei marchi più conosciuti, suddivisi per area geografica.
America
Detroit e il Michigan rimangono punti di riferimento per l’automobile americana. General Motors ha sede nella Motor City, mentre Ford si trova nella vicina Dearborn. Auburn Hills ospita invece le attività dei marchi americani di Stellantis. La geografia si allarga con le aziende più giovani: Tesla ha scelto il Texas, mentre Rivian e Lucid hanno sede in California. Acura compare in questa sezione perché il riferimento è alla struttura del marchio negli Stati Uniti, pur appartenendo alla giapponese Honda.
Acura
- Torrance, California, Stati Uniti
Chrysler
- Auburn Hills, Michigan, Stati Uniti
Dodge
- Auburn Hills, Michigan, Stati Uniti
Ford Motor Company
- Dearborn, Michigan, Stati Uniti
General Motors
- Detroit, Michigan, Stati Uniti
Jeep
- Auburn Hills, Michigan, Stati Uniti
Lucid Motors
- Newark, California, Stati Uniti
Ram
- Auburn Hills, Michigan, Stati Uniti
Rivian
- Irvine, California, Stati Uniti
Scout Motors
- Charlotte, Carolina del Nord, Stati Uniti
Slate Auto
- Troy, Michigan, Stati Uniti
Tesla
- Austin, Texas, Stati Uniti
Tesla Model 3
Foto di: Tesla
Jeep Wrangler JL-2A
Foto di: Jeep
Cina
La Cina riunisce grandi gruppi industriali e aziende nate attorno all’auto elettrica. Shenzhen, Shanghai, Hangzhou e Canton sono alcuni dei centri più importanti, ma la distribuzione dei Costruttori interessa numerose province. Tra i nomi presenti c’è anche smart: il marchio di origine europea ha oggi il quartier generale globale a Ningbo, nella zona di Hangzhou Bay, con attività commerciali sia in Cina sia in Europa.
BYD Auto
- Shenzhen, Cina
Changan Automobile
- Chongqing, Cina
Chery Automobile
- Wuhu, Cina
Dongfeng Motor Corporation
- Wuhan, Cina
FAW Group
- Changchun, Cina
Great Wall Motor
- Baoding, Cina
Guangzhou Automobile Group
- Canton, Cina
Leapmotor
- Hangzhou, Cina
Li Auto
- Pechino, Cina
Nio
- Shanghai, Cina
SAIC Motor
- Shanghai, Cina
Seres Group
- Chongqing, Cina
Smart
- Ningbo, Cina
Xiaomi Auto
- Pechino, Cina
XPeng
- Canton, Cina
Zhejiang Geely Holding Group
- Hangzhou, Cina
BYD Dolphin Surf a cinque posti (2027)
Foto di: BYD
GAC AION UT Cross
Foto di: GAC
Europa
L’Europa mantiene una forte concentrazione di marchi premium, sportivi e generalisti. In Germania si trovano i quartier generali di Volkswagen, BMW e Mercedes, mentre l’Italia conserva poli storici come Torino, Modena e Maranello. Il Regno Unito resta centrale per le vetture di lusso e le sportive specialistiche. Non sempre, però, la proprietà è britannica: Bentley appartiene al Gruppo Volkswagen, Mini a BMW e Jaguar Land Rover al Gruppo Tata.
Alfa Romeo
- Torino, Italia
Alpine
- Boulogne-Billancourt, Francia
Aston Martin
- Gaydon, Regno Unito
Audi
- Ingolstadt, Germania
Bentley
- Crewe, Regno Unito
Bugatti
- Molsheim, Francia
BMW
- Monaco di Baviera, Germania
Caterham
- Dartford, Regno Unito
Citroën
- Poissy, Francia
Cupra
- Martorell, Spagna
Dacia
- Mioveni, Romania
DS Automobiles
- Poissy, Francia
Ferrari
- Maranello, Italia
Fiat
- Torino, Italia
Ineos Automotive
- Londra, Regno Unito; centro operativo e tecnico a Böblingen, Germania
Jaguar Land Rover
- Whitley, Coventry, Regno Unito
Koenigsegg
- Ängelholm, Svezia
Lamborghini
- Sant’Agata Bolognese, Italia
Lancia
- Torino, Italia
Maserati
- Modena, Italia
Mercedes-Benz
- Stoccarda, Germania
McLaren Automotive
- Woking, Surrey, Regno Unito
Mini
- Monaco di Baviera, Germania
Morgan Motor Company
- Malvern, Regno Unito
Opel
- Rüsselsheim am Main, Germania
Pagani
- San Cesario sul Panaro, Italia
Peugeot
- Poissy, Francia
Porsche
- Stoccarda, Germania
Renault
- Boulogne-Billancourt, Francia
Rimac
- Kerestinec, nel territorio di Sveta Nedelja, Croazia
Rolls-Royce Motor Cars
- Goodwood, Regno Unito
Seat
- Martorell, Spagna
Škoda
- Mladá Boleslav, Repubblica Ceca
Stellantis
- Amsterdam, Paesi Bassi, sede statutaria; uffici centrali a Hoofddorp, Paesi Bassi
Vauxhall
- Coventry, Regno Unito
Volkswagen
- Wolfsburg, Germania
Volvo
- Göteborg, Svezia
Zenvo
- Præstø, Danimarca
Ferrari 12Cilindri Manuale, la prova
Foto di: Ferrari
Fiat 500 Hybrid
Foto di: Motor1 Italia
India
L’India ospita un’industria automobilistica articolata, con Costruttori attivi nelle automobili, nei SUV e nei veicoli commerciali. Mumbai è la città di riferimento per Tata Motors e Mahindra & Mahindra, mentre Force Motors ha sede a Pune. La presenza di questi gruppi va oltre il mercato locale: Tata, per esempio, controlla Jaguar Land Rover, che mantiene il proprio quartier generale nel Regno Unito.
Force Motors
- Pune, India
Mahindra & Mahindra
- Mumbai, India
Tata Motors
- Mumbai, India
Giappone
I principali Costruttori giapponesi sono distribuiti tra diverse città. Toyota ha sede nell’omonima città della prefettura di Aichi, Honda a Tokyo e Nissan a Yokohama. Anche Mazda e Suzuki mantengono un forte legame con i rispettivi territori, Hiroshima e Hamamatsu. Per Lexus, marchio del Gruppo Toyota, il riferimento è la stessa città della Casa madre.
Daihatsu
- Ikeda, prefettura di Osaka, Giappone
Hino
- Hino, area metropolitana di Tokyo, Giappone
Honda
- Tokyo, Giappone
Isuzu Motors
- Yokohama, Giappone
Lexus
- Toyota, prefettura di Aichi, Giappone
Mazda
- Fuchū, prefettura di Hiroshima, Giappone
Mitsubishi Motors
- Tokyo, Giappone
Nissan Motor Corporation
- Yokohama, Giappone
Subaru
- Tokyo, Giappone
Suzuki Motor Corporation
- Hamamatsu, prefettura di Shizuoka, Giappone
Toyota
- Toyota, prefettura di Aichi, Giappone
Toyota Yaris Cross (2026), la prova di Motor1.com
Foto di: Toyota
Nissan Pixo (2027)
Foto di: Nissan
Corea del Sud
Il principale polo automobilistico sudcoreano è Hyundai Motor Group, che comprende Hyundai, Kia e Genesis. Seul ospita le sedi centrali del gruppo e delle sue principali attività automobilistiche. A Pyeongtaek si trova invece KG Mobility, il Costruttore conosciuto in precedenza come SsangYong.
Hyundai Motor Group
- Seul, Corea del Sud
KG Mobility
- Pyeongtaek, Corea del Sud
Hyundai Tucson N Line 2027
Foto di: Hyundai
KGM Torres EVT
Foto di: KGM
Vietnam
VinFast è il nome vietnamita più conosciuto nel settore automobilistico internazionale. Il suo principale riferimento industriale è Hai Phong, dove si trova il grande complesso produttivo della società vietnamita. Va distinta questa sede da quella della capogruppo VinFast Auto Ltd., costituita a Singapore.
VinFast
- Hai Phong, Vietnam, sede della società produttiva vietnamita; capogruppo a Singapore
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