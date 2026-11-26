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Dalla ricerca ai P Zero E: come Pirelli porta i nuovi materiali su strada

Il Consorzio tra Pirelli e Università di Milano-Bicocca festeggia 25 anni con 28 brevetti e 250 pubblicazioni sui pneumatici

Foto di: Pirelli

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

26 nov alle 18:00

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Pirelli e Università di Milano-Bicocca festeggiano i 25 anni di CORIMAV, il Consorzio per le Ricerche sui Materiali Avanzati nato nel 2001. In un quarto di secolo di attività il Consorzio ha finanziato 44 borse di studio, 65 dottorati di ricerca e una posizione da ricercatore, con studenti che lavorano a stretto contatto con le esigenze dell'industria.

Circa il 20% dei dottori di ricerca passati da CORIMAV entra poi in Pirelli, mentre il resto ricopre posizioni in altre aziende italiane e non.

Cos'è CORIMAV

Il Consorzio è nato nel 2001 per collegare ricerca accademica e industriale, diventando poi nel tempo un modello di Open Innovation, rientrando nel 2018 nello Study on Fostering Industrial Talents in Research at European Level, a testimoniare l'alta valenza del rapporto tra ricerca e industria.

Un'esperienza nata per volontà del presidente Pirelli Marco Tronchetti Provera e Marcello Fontanesi (primo rettore dell'Università Milano Bicocca) che negli anni ha sfornato idee e talenti.

"CORIMAV ha dimostrato il valore della collaborazione tra università e impresa, mettendo insieme competenze e approcci diversi e trasformando la ricerca in innovazione concreta"

ha sottolineato Tronchetti Provera, mentre Marco Orlandi (attuale rettore dell'ateneo meneghino) ha ricordato che

"i dottorandi del Consorzio hanno trovato la propria strada professionale in ambito accademico o industriale, anche nelle attività di ricerca e sviluppo di Pirelli".

Le innovazioni

L'attività scientifica di CORIMAV ha prodotto 28 brevetti depositati e oltre 250 contributi scientifici legati al settore pneumatici. Il percorso di ricerca è partito dai materiali nanocompositi, dalla trasmissione di energia (superconduttività e generazione distribuita) e dalla modellistica molecolare. Dal 2010 si è spostato sui nuovi materiali per pneumatici, anche di origine naturale e riciclata.

Pirelli PZero

Foto di: Pirelli

Fra i risultati concreti c'è la lignina, un materiale naturale ricavato da biomasse di scarto con proprietà antiossidanti che, opportunamente modificato, sostituisce materiali di sintesi di origine fossile nella mescola. C'è poi la SmartNet Silica, tecnologia brevettata nata dalla ricerca sui nano-silicati: una silice che combina grip e scorrevolezza su asciutto e bagnato con una mescola del battistrada più resistente.

Entrambe le soluzioni sono già applicate nella tecnologia RunForward, montata su prodotti Ultra High Performance come il P Zero E, già visto sulla Porsche Cayenne Electric e sulla 911 Turbo S, e nel pneumatico per bicicletta P Zero Race TLR 4S.

Le sfide future per l'innovazione dei pneumatici

Nel celebrare il primo quarto di secolo di CORIMAV Tronchetti Provera ha voluto invitare a guardare ai prossimi 25 anni, per proseguire un percorso che ha dato vita a idee e talenti che hanno poi permesso di far crescere non solo Pirelli, ma la ricerca in generale. Una ricerca che guarda sempre in avanti, anche perché "Nel nostro ruolo dobbiamo immaginare le esigenze di domani, perché i nostri pneumatici sono a prova di futuro" ha sottolineato il presidente dell'azienda.

Pirelli PZero 2025

Foto di: Pirelli

Un futuro fatto di collaborazione sempre più stretta, per aiutare CORIMAV a ribadire il proprio ruolo di fucina di talenti e abilitatore per dottorandi, permettendo di condividere conoscenze, intuizioni e attrezzatore. Per questo motivo Pirelli e Milano-Bicocca amplieranno il perimetro della collaborazione verso nuovi ambiti scientifici e tecnologici. La ricerca punterà alla progettazione di nuovi materiali non solo da fonti rinnovabili, ma anche ispirati a processi e meccanismi che esistono in natura.

A questi filoni si affiancheranno progetti sull'elettronica e su nuovi modelli computazionali per i pneumatici di nuova generazione: sono in corso 12 progetti dedicati a nuovi materiali, tecnologie e metodologie di sviluppo.

La prova dei nuovi Pirelli PZero

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