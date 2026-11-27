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Stellantis investe 5 miliardi in ricerca in Italia e chiede energia meno cara

Il gruppo punta su ricerca, nuovi modelli e fornitori italiani mentre chiede meno burocrazia e bollette più leggere a Roma

Foto di: Stellantis

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

27 nov alle 11:00

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Emanuele Cappellano lo ha detto chiaro durante una conferenza a Verona il 26 novembre: mantenere la produzione in Italia "diventa una sfida quotidiana". Il responsabile Europa di Stellantis ha parlato di costi in salita e concorrenza sempre più dura dalle auto importate, ma ha anche messo sul tavolo un numero preciso.

Stellantis investirà oltre 5 miliardi di euro in ricerca e sviluppo in Italia nei prossimi cinque anni. A oggi il gruppo Stellantis costruisce 14 modelli sul territorio nazionale e punta ad aggiungerne altri nove entro il 2030.

Gli impegni industriali sul tavolo

Stellantis spende anche ogni anno più di 7 miliardi di euro in acquisti da fornitori italiani. Cappellano ha citato questi numeri come prova dell'impegno del gruppo sul Paese, anche se l'ambiente operativo è "sempre più complesso". Tra le cause indicate ci sono i rincari produttivi legati ai conflitti globali e i costi della transizione verso l'elettrico.

Fotogallery: Fiat 500 ibrida (2025)

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Fonte: Stellantis

Non è un impegno nuovo. A gennaio 2026 il gruppo aveva già formalizzato l'adesione alle Fondazioni AI4I e Chips-IT al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), un passaggio legato al piano di impegni per l'Italia concordato con il governo. A febbraio, il lancio della 500 ibrida a Mirafiori aveva già portato a circa 400 nuove assunzioni nello stabilimento torinese, di cui circa 120 nel centro di ricerca e sviluppo locale.

La produzione italiana resta però ben sotto i livelli storici. Nel 2025 l'output è sceso a 379.706 veicoli, con un calo di circa il 20% rispetto alle 475.090 unità del 2024. Il volume vale poco più della metà del 2023.

Cosa chiede Stellantis al governo

Per sostenere la manifattura nazionale, Cappellano ha chiesto a Roma di intervenire su due fronti concreti: costi energetici più bassi e meno burocrazia. Sono le stesse richieste che il gruppo aveva già portato al tavolo automotive del MIMIT, dove a gennaio Stellantis aveva illustrato un piano con acquisti dai fornitori italiani oltre i 7 miliardi di euro e più di 500 nuove assunzioni previste nel 2026.

Sul fronte normativo, Cappellano ha parlato di discussioni in corso con la Commissione Europea su "soluzioni pragmatiche" che tengano insieme obiettivi ambientali e competitività industriale. I negoziati sui requisiti di contenuto locale europeo e sulle regole sulle emissioni di CO2 per i costruttori auto proseguono da mesi nell'ambito dei regolamenti già in vigore. Non risultano oggi nuove normative formalmente fissate con scadenze alla prossima primavera.

Il sostegno pubblico, intanto, si sta muovendo in parallelo. Il MIMIT ha destinato 300 milioni di euro del Fondo Automotive ai cosiddetti mini contratti di sviluppo, rivolti alle imprese della filiera per programmi di investimento tra 5 e 20 milioni di euro, con progetti paralleli di ricerca industriale finanziabili fino a 40 milioni. È la cornice in cui si inserisce anche il piano industriale 2026-2030 del gruppo, con cui gli impegni annunciati da Cappellano dovranno ora fare i conti sul campo.

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