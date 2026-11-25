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Stellantis promette auto più divertenti

Stop a molti campionati motorsport, con l'esperienza accumulata per lanciare modelli ad alte prestazioni dei suoi marchi europei, tra cui Alfa Romeo.

Foto di: Peugeot

Di: Adrian Padeanu

Tradotto da: Massimo Grassi

25 nov alle 08:00

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Stellantis sta ricorrendo a un compromesso piuttosto interessante: meno programmi sportivi ufficiali in cambio di auto stradali più emozionanti. Il Gruppo ha infatti annunciato l'intenzione di porre fine al proprio impegno nel FIA World Endurance Championship (WEC) e in Formula E, promettendo di reindirizzare tali risorse verso le competizioni per clienti (customer racing) e lo sviluppo di auto ad alte prestazioni.

In altre parole, l'azienda vuole passare meno tempo a inseguire trofei e più tempo a costruire auto che gli appassionati possano davvero desiderare di guidare. È una proposta intrigante da parte di un Gruppo che controlla marchi come Alfa Romeo, Peugeot, Lancia, Opel e Maserati, tutti con una ricca eredità sportiva da cui attingere.

Tra addii e attese

C'è, naturalmente, un rovescio della medaglia. Stellantis non si sta limitando a ridimensionare le proprie attività nel motorsport: sta di fatto ponendo fine alla sua partecipazione ufficiale a livello di Campionati del Mondo FIA, con la chiusura del programma WEC di Peugeot entro la fine del 2026 e l'uscita dalla Formula E — che coinvolge Citroen e Opel — al termine della Stagione 13, nell'estate del 2027.

Le foto della DS N°7 al Gran Premio di Formula E di Monaco

Foto di: Motor1 Italia

La decisione segna un significativo cambio di rotta per Stellantis Motorsport, ma l'azienda insiste sul fatto che le competenze acquisite nelle competizioni non andranno sprecate. Al contrario, intende applicare quel know-how a prodotti che i clienti possano effettivamente acquistare. I maggiori potenziali beneficiari sono i marchi con sottomarchi sportivi già consolidati. Stellantis menziona specificamente il continuo sviluppo di modelli esclusivi ad alte prestazioni per Alfa Romeo e Maserati, insieme alle versioniGTi, HF e GSE rispettivamente per Peugeot, Lancia e Opel.

Opel Mokka GSE Rally

Foto di: Opel

Peugeot E-T16 Concept

Foto di: Peugeot

È una notizia incoraggiante per gli appassionati che temevano che le difficoltà finanziarie del gruppo potessero portare a ulteriori tagli ai suoi prodotti più interessanti. Peugeot potrebbe ricevere più modelli con il badge GTi, Lancia ha margine per espandere la gamma partendo dalla Ypsilon HF e Opel potrebbe ampliare la propria linea GSE. Alfa Romeo e Maserati, nel frattempo, potrebbero beneficiare di modelli sportivi più esclusivi e costosi.

Tutto questo rientra nella strategia FaSTLAne 2030, che prevede 50 lanci e aggiornamenti di prodotto in Europa nell'arco di cinque anni, inclusi 25 modelli completamente nuovi. Stellantis sta essenzialmente scommettendo sul fatto che investire nei prodotti da concessionaria genererà più valore rispetto al mantenimento di costosi programmi ufficiali in pista.

Sia chiaro, Stellantis non sta abbandonando del tutto le competizioni. Il customer racing rimarrà una priorità e l'azienda prevede di rafforzare la propria attività esistente legata alle auto da rally multimarca. Si tratta di un approccio più orientato al business, che consente a team privati e clienti di acquistare vetture da gara senza che Stellantis debba finanziare squadre ufficiali nei dispendiosi campionati mondiali.

Alfa Romeo Junior Veloce

Foto di: Alfa Romeo

L'azienda afferma inoltre di voler trattenere e ricollocare i dipendenti coinvolti da questa decisione, trovando loro posizioni nel customer racing, nello sviluppo di veicoli ad alte prestazioni e in altre aree del gruppo. Tuttavia, il ritiro dal WEC e dalla Formula E rappresenta una battuta d'arresto significativa. La Peugeot 9X8 non gareggerà più nelle corse di durata, mentre Citroen e Opel concluderanno i loro impegni in Formula E dopo la stagione 2027. Stellantis si allontana da due importanti campionati internazionali in un momento in cui il motorsport rimane uno strumento di marketing fondamentale per diversi suoi marchi.

Il vero banco di prova sarà capire se le auto stradali promesse compenseranno la perdita dei programmi sportivi ufficiali. Più modelli Quadrifoglio, vere hot hatch GTi, versioni HF e Maserati entusiasmanti renderebbero certamente la decisione più facile da digerire.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa

Foto di: Alfa Romeo

Dodge Charger (2026)

Foto di: Dodge

C'è anche un interessante contrasto tra le operazioni europee e quelle americane di Stellantis. Mentre Peugeot, Citroën e Opel si preparano a lasciare i rispettivi campionati mondiali FIA, Dodge sta andando nella direzione opposta. Il marchio statunitense tornerà nella NASCAR Cup Series nel 2027 dopo un'assenza di 14 anni, con il team Kaulig Racing che schiererà due Dodge Charger.

Proprio Dodge sta già ricostruendo la propria identità sportiva attorno alla Charger, includendo il ritorno della Scat Pack e del sei cilindri in linea biturbo ad alta potenza Sixpack. Jeep continua a offrire prestazioni di ispirazione SRT attraverso la gamma Grand Cherokee, mentre Ram ha riportato in listino il V8 Hemi e lascia aperta la porta a pick-up ancora più potenti.

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