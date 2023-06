Quando le regole per le hypercar di Le Mans sono emerse per la prima volta, c'è stata un po' di confusione sul fatto che le auto equivalenti per la strada fossero obbligatorie o meno. Questo ha alimentato le voci secondo cui la Peugeot 9X8 avrebbe dovuto essere disponibile anche in versione targata. Come sappiamo non è mai successo. Eppure c'è un barlume di speranza per una 9X8 da strada, a patto che le i vostri conti in banca siano sufficientemente dotati.

Parlando con la rivista Top Gear infatti Linda Jackson, ad di Peugeot, ha dichiarato che è possibile realizzare una versione stradale della hypercar vista a Le Mans. La condizione? Dovrete staccare un assegno in bianco per far cambiare idea al Leone. Per ora infatti non ci sono piani per targare la 9X8. Per ora di richieste non ne sono arrivate. Ma mai dire mai.

Storia di concept mai nate

Nel corso degli ultimi anni Peugeot ha presentato concept particolarmente affascinanti capaci di catturare il pubblico. Dalla Quasar a motore centrale alla Oxia capace di toccare i 350 km/h passando per la 907 con motore V12 e la Onyx, supercar mossa da un powertrain ibrido diesel-elettrico. Tutti progetti mai realizzati nemmeno in piccola serie. Con la 9X8 le cose potrebbero cambiare.

Peugeot 9X8, il nostro render della versione omologata per la strada

Rendere pronta per la strada la Peugeot 9X8 richiederebbe certo numerosi lavori di adattamento sotto molti punti di vista. Nulla di impossibile se finanziato con il giusto budget. Di certo non un centesimo di quello a disposizione della Casa verrebbe mai spostato su un progetto del genere: bisogna rinnovare ed elettrificare l'intera gamma e non sono ammesse distrazioni. Ma se nel mondo ci fosse qualcuno di interessato basterebbe citofonare a Sochaux sventolando l'assegno in bianco.

Così Peugeot potrebbe dare vita a una concorrente della Aston Martin Valkyrie Valchiria, mossa da un powertrain ibrido composto da un V6 biturbo di 2,5 litri da 520 kW (707 CV) e due elettrici da 200 kW (272 CV), per più di 1.000 CV di potenza estrema. Voi che ne dite?