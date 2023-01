Entro la fine del 2023 tutte le auto vendute da Peugeot saranno elettrificate e a partire dal 2025 la gamma della Casa francese sarà al 100% elettrica.

L'annuncio arriva direttamente da Peugeot che svela i dettagli del progetto e-Lion per l'elettrificazione delle vetture col marchio del Leone.

Nel presentare questi obiettivi il ceo di Peugeot, Linda Jackson ha detto:

"Il progetto e-Lion definirà la strategia di Peugeot come un marchio elettrico che ci assicurerà di rimanere in contatto con la società per offrire una mobilità che rispetti i valori del nostro brand".

Quest'anno le prime Peugeot mild hybrid

Un primo passo annunciato da Peugeot lungo la strada verso la mobilità elettrica è quello che riguarda l'introduzione di un inedito motore mild hybrid a 48 volt che nel corso di quest'anno sarà utilizzato da:

Il Costruttore spiega che il nuovo motore mild hybrid 48V è un PureTech a benzina di nuova generazione con potenza di 100 CV o 136 CV abbinato a un nuovo cambio automatico doppia frizione 6 marce (E-DCS6) che incorpora un motore elettrico da 21 kW (28,5 CV).

Peugeot, la gamma elettrica

Una batteria che si ricarica durante la guida alimenta questo motore elettrico fornendo maggiore coppia ai bassi regimi e consentendo di "guidare in modalità zero emissioni nell'uso urbano". La riduzione dei consumi dichiarata è del 15% (da 126 g/km di CO2 per la 3008), con oltre il 50% del tempo di utilizzo in modalità elettrica.

Anche se non dichiarato ufficialmente, questa nuova tecnologia mild hybrid di Peugeot sembra riprendere alcuni principi del sistema "middle hybrid" già utilizzato dal gruppo Stellantis, ad esempio sulla Fiat 500X Hybrid.

Le nuove elettriche Peugeot partono dalla e-3008

In parte già annunciato - e ora confermato - è poi il debutto di cinque nuovi modelli elettrici di Peugeot entro due anni. Tra il 2023 e il 2025 saranno infatti presentati questi cinque nuovi modelli a zero emissioni:

Peugeot e-308

Peugeot e-308 SW

Peugeot e-408

Peugeot e-3008

Peugeot e-5008

Le due Peugeot e-308, hatchback e station wagon, saranno mosse da un motore elettrico da 156 CV e avranno un'autonomia di oltre 400 km, grazie a un consumo combinato di 12,7 kWh/100 km.

La futura gamma elettrica Peugeot

Totalmente nuova, dal pianale ai motori, fino al design, sarà invece la Peugeot e-3008, il SUV compatto elettrico pronto al debutto nella seconda metà del 2023. La e-3008 avrà tre motori elettrici, trazione integrale e fino a 700 km di autonomia, portando al debutto la nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis.

La Peugeot e-5008 sarà presentata "un po' più tardi" con l'intento di offrire ancora più abitabilità e capacità di carico a chi vuole un SUV elettrico di segmento C.

Nuovo design e nuove tecnologie

Pur senza anticipare molto del nuovo stile delle Peugeot elettriche ed elettrificate, la Casa di Sochaux promette che l'utilizzo condiviso delle ultime piattaforme Stellantis permetterà di avere "maggiore flessibilità e libertà per reinventare le proporzioni complessive del veicolo" puntando su un linguaggio di design completamente nuovo.

Anche gli spazi interni e il loro uso saranno ripensati sulle nuove Peugeot, a partire dalla tecnologia "steer-by-wire" vista sull'Hypersquare del concept Inception che prefigura la prossima generazione intelligente di i-Cockpit in arrivo dal 2026.

Peugeot Inception

Un primo indizio sul nuovo corso stilistico di Peugeot è però fornito da un'immagine teaser svelata proprio durante la presentazione del progetto e-Lion che mostra la gamma futura del Leone composta da sette vetture tra SUV, berline e coupé di varie forme e dimensioni.

Peugeot, un SUV di domani

Quella più simile alla futura Peugeot e-3008 potrebbe essere proprio la terza sagoma da destra, ma anche la quinta ha molti spunti stilistici che fanno pensare a un C-SUV Peugeot di nuova generazione.