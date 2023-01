La gamma della Peugeot 3008 si amplia con la motorizzazione ibrida plug-in da 180 CV. Il nuovo ingresso nel listino va ad affiancarsi alle altre versioni “ricaricabili” da 225 CV e 300 CV, è già ordinabile in tutte le concessionarie e ha un prezzo di partenza di 47.200 euro. Ecco le sue caratteristiche e gli allestimenti disponibili.

La grinta non le manca

La 3008 Hybrid 180 combina un motore a benzina 1.6 da 150 CV a un’unità elettrica da 110 CV per una potenza complessiva di 180 CV gestita dal cambio automatico a 8 rapporti EAT8. Nonostante si tratti della plug-in meno potente della gamma, le prestazioni sono comunque interessanti, con uno scatto 0-100 km/h di 8,7 secondi e una velocità massima di 215 km/h.

Peugeot 3008 Hybrid

La batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh consente di viaggiare a emissioni zero fino a 60 km e può essere ricaricata in circa sette ore a mezza nel box di casa o in due ore collegandosi a una colonnina pubblica o a una wallbox. Tuttavia, per queste ultime tempistiche è necessario richiedere il caricatore di bordo opzionale da 7,4 kW.

La Peugeot è disponibile negli allestimenti Active Pack e Allure Pack, con prezzi rispettivamente di 47.200 euro e 49.200 euro (1.500 euro in meno della variante da 225 CV).

L'abitacolo della 3008 Hybrid

Se siete alla ricerca di una 3008 elettrificata, comunque, vi ricordiamo che nei prossimi mesi è previsto il debutto della versione mild hybrid a benzina. Basato sul motore a benzina PureTech da 136 CV, questa Peugeot sfrutta una batteria da 48 V che si ricarica in marcia per fornire una maggiore reattività e consumi ridotti del 15%.