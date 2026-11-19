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Stellantis, solo il 12% delle vendite usa piattaforme proprie

Nel 2025 il 76% dei volumi è arrivato da architetture ereditate da FCA e PSA. L'integrazione industriale procede ancora a rilento

Foto di: Motor1 Italia

Felipe Munoz

Di: Felipe Munoz

19 nov alle 13:00

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A cinque anni dalla nascita di Stellantis, l'integrazione delle piattaforme tecniche procede ancora a rilento. Nel 2025, infatti, appena il 12% delle vendite globali del gruppo è stato generato da modelli basati sulle nuove architetture sviluppate dopo la fusione tra FCA e PSA.

A dominare sono ancora le piattaforme ereditate dai due gruppi: quelle FCA hanno rappresentato il 39% dei volumi, mentre quelle PSA si sono fermate poco sotto, al 37%.

È quanto emerge da un'analisi della gamma Stellantis, che ha preso in esame i 92 modelli commercializzati nel 2025. I numeri raccontano un gruppo ancora fortemente legato al proprio passato industriale, nel quale le sinergie tecniche avviate con la fusione devono ancora esprimere appieno il loro potenziale.

FCA e PSA sono ancora presenti

La distribuzione delle vendite globali del gruppo in base all'origine delle piattaforme evidenzia un chiaro vincitore nel 2025. Circa il 39% dei volumi venduti lo scorso anno è stato rappresentato da vetture basate sulle architetture di Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Si tratta quindi del principale contributore alle vendite.

Tra queste, la piattaforma Small Wide è stata la più diffusa. Ha costituito la base della seconda generazione della Jeep Compass, della Fiat Tipo, della Jeep Renegade e della Fiat Toro, tra gli altri modelli.

Fiat Tipo

Con l'arrivo della nuova Compass e l'uscita di scena della Tipo, questa piattaforma viene oggi utilizzata principalmente per i modelli destinati al Sud America, oltre che per l'Alfa Romeo Tonale.

Altre piattaforme provenienti da FCA continuano a costituire la base di numerosi modelli: la piattaforma DT, la piattaforma JL, Giorgio, MPP e MP1, tra le altre.

D'altra parte, l'estinta PSA continua a ricoprire un ruolo importante all'interno di Stellantis. La mia ricerca mostra che il 37% delle vendite del gruppo nel 2025 è derivato da modelli basati su piattaforme PSA. Una parte significativa di questi volumi è riconducibile alla piattaforma CMP, utilizzata principalmente da Peugeot 208 e 2008, Opel Corsa, Jeep Avenger, Citroen C4 e Opel Mokka, tra gli altri modelli.

Le principali piattaforme

Foto di: Motor1 Italia

C'è poi l'architettura EMP2, che rappresenta il 15% delle vendite del gruppo nel 2025. Tra i modelli più venduti che utilizzano questa piattaforma figurano Peugeot Rifter/Partner, Fiat Doblò, Citroen Berlingo, Opel Combo e Peugeot 308, tra gli altri.

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Le piattaforme Stellantis avanzano

Sebbene Stellantis sia stata creata nel 2021, sono stati necessari cinque anni per vedere lo sviluppo di tre nuove piattaforme dedicate, nate dalla fusione. La Smart Car è stata la più diffusa nel 2025, rappresentando il 6,7% delle vendite globali di Stellantis. A questo gruppo appartengono la quarta generazione della Citroen C3, la seconda generazione della Citroen C3 Aircross, Opel Frontera e Fiat Grande Panda.

Opel Frontera

Foto di: Opel

C'è poi l'architettura SLTA Medium, che rappresenta il 5% delle vendite globali ed è trainata principalmente dalla seconda generazione di Peugeot 3008, dalla seconda generazione di Opel Grandland e dalla seconda generazione di Peugeot 5008. Si prevede che le vendite cresceranno quest'anno grazie all'introduzione della seconda generazione di Citroen C5 Aircross, di Lancia Gamma, DS N° 7 e della terza generazione di Jeep Compass, tra gli altri modelli.

La piattaforma STLA Large costituisce la base di Dodge Charger, Jeep Recon, Jeep Wagoneer S e della sesta generazione di Jeep Cherokee.

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L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, analista esperto dell’industria dell’auto e content creator di Car Industry Analysis su social media.

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