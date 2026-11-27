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Kia 2027, tutte le novità in arrivo

In arrivo la Kia Seltos Tri-Fuel con motore benzina, GPL e ibrido, mentre potrebbero debuttare anche la nuova Sportage e il restyling della Picanto

Foto di: Motor1 Italia

Eleonora Lilli

Di: Eleonora Lilli

27 nov alle 13:00

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Le novità Kia per il 2027 sono in parte confermate, mentre per quanto riguarda i modelli più "caldi" mancano ancora comunicazioni ufficiali, anche se guardando alla gamma attuale qualche nome pronto a rinnovarsi - con nuove generazioni o restyling - viene in mente.

Sappiamo anche cosa non ci sarà: la Kia K4, modello presente negli Stati Uniti e in altri mercati europei ma destinato a rimanere fuori dall'Italia, sia con la versione berlina sia con la station wagon. Kia infatti continua a voler puntare sui SUV, ecco quindi cosa arriverà.

Kia Seltos Trifuel

Kia Sportage 2027

Kia Picanto 2027

Kia Seltos Tri-Fuel

Disponibile in versione benzina, GPL e full hybrid nel corso del 2027 la Kia Seltos arriverà nelle concessionarie anche con una motorizzazione tri-fuel, a combinare benzina, GPL e sistema full hybrid. Una soluzione già presente sulla Sportage che permette così di risparmiare sul pieno e avere tutti i vantaggi - in termini di consumo - dell'elettrificazione.

Kia Seltos ibrida (2026), la prova su strada

Foto di: Kia

Esteticamente non ci aspettiamo cambiamenti di sorta, né fuori né dentro, mentre la potenza dovrebbe rimanere a quota 178 CV della Seltos full hybrid.

Modello Kia Seltos Tri-Fuel Carrozzeria SUV compatto Motore Benzina - GPL - full hybrid Arrivo Gennaio 2027 Prezzo n.d.

Kia Sportage 2027

Non ci sono conferme ufficiali e non sappiamo esattamente se e quando arriverà, ma ci sono foto spia che ritraggono la nuova Kia Sportage su strada, ancora pesantemente camuffata. Nel 2027 quindi potrebbe arrivare la nuova generazione del SUV coreano, con uno stile rinnovato e varie modifiche estetiche, che non stravolgeranno però le proporzioni classiche cui siamo abituati.

Kia Sportage (2027), il render di Motor1.com

Foto di: Motor1.com

Da sempre imparentata meccanicamente con la cugina Hyundai Tucson la Kia Sportage 2027 potrebbe riprenderne in parte l'arredamento interno, con un grosso monitor centrale e sottile strumentazione digitale. Stesso discorso per le motorizzazioni, con una gamma che potrebbe essere composta dal solo 1.6 turbo benzina in versione solo termica, mild hybrid, full hybrid e plug-in.

Modello Kia Sportage 2027 Carrozzeria SUV medio Motore Benzina, mild hybrid, full hybrid, plug-in Arrivo Fine 2027 Prezzo n.d.

Kia Picanto 2027

Anche in questo caso mancano informazioni ufficiali, ma guardando all'ultimo restyling - datato 2024 - e considerando un classico ciclo di 3 anni non ci stupirebbe vedere il debutto di una versione aggiornata della Kia Picanto. Perché se da una parte il segmento A si sta assottigliando sempre più, dall'altra le citycar hanno dalla loro una praticità cittadina che può sempre fare gola. D'altra parte l'auto più venduta in Italia rimane sempre la Fiat Pandina.

Kia Picanto 2024

Così un'eventuale Picanto rinnovata potrebbe aggiornare alcuni dettagli e presentare un ulteriore carico di tecnologia in abitacolo, puntando sempre su motorizzazioni benzina e GPL, magari guardando anche a una elettrificazione leggera.

Modello Kia Picanto 2027 Carrozzeria Citycar Motore Benzina, GPL Arrivo Fine 2027 Prezzo n.d.

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