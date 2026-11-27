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Volvo XC40 2026, ecco perchè ha ancora senso

Al volante della nuova XC40 B4 da 197 CV, un SUV concreto che affina lo stile e porta a bordo l'intelligenza artificiale

Foto di: Motor1.com

Cristiano Fortini

Di: Cristiano Fortini

27 nov alle 09:00

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Quando si parla di restyling o leggeri lifting, si sente spesso risuonare l'accusa di trovarsi di fronte alla solita "minestra riscaldata". Se è vero che certi aggiornamenti servono più a rilanciare le vendite che a migliorare davvero l'auto, in altri casi - come per la Volvo XC40 - l'obiettivo è perfezionare un modello di successo. L'intervento porta con sé tecnologie evolutive e dettagli più moderni, innestati su una base stilistica talmente equilibrata che, pur nascendo da una matita di oltre dieci anni fa, continua a convincere.

A guidare l'operazione c'è anche una chiara strategia di gamma: nel solco del precedente restyling, che aveva già pensionato le varianti plug-in per puntare tutto sul mild hybrid, la nuova XC40 conferma la scelta di cedere lo scettro dell'ibrido ricaricabile alla sorella maggiore XC60, oggi forte del nuovo powertrain di seconda generazione capace di spingersi fino a 200 km in elettrico.

Esterni | Interni | Guida | Prezzi | Pro e contro

Volvo XC40 2027, gli esterni

Il restyling della Volvo XC40 dimostra come, nel design automobilistico, sottrarre sia spesso la strada più efficace per raggiungere la modernità. La forza estetica del SUV compatto svedese nasce infatti da un’eleganza essenziale, costruita su volumi armoniosi e superfici distese, prive di inutili spigoli o sovrastrutture.

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Fonte: Volvo

Con questo aggiornamento le linee diventano ancora più pulite e levigate, allineandosi pienamente al nuovo linguaggio stilistico del resto della gamma.

È proprio il frontale a concentrare gli interventi più significativi, assorbendo i tratti distintivi delle sorelle maggiori XC60 e XC90. La nuova firma luminosa a martello di Thor, caratterizzata da elementi affilati, è ora più efficiente grazie alla tecnologia Matrix LED e appare letteralmente incastonata tra il cofano e il paraurti ridisegnato.

Volvo XC40 2026, il frontale

Foto di: Volvo

Al centro domina l'inedita calandra – svecchiata nello stile – e contraddistinta da una trama a motivi trasversali, ripresa direttamente dai modelli di fascia superiore. A completare la metamorfosi anteriore provvedono infine i lamierati di cofano e parafanghi, rivisti per rendere ogni raccordo ancora più fluido. Lo stesso approccio minimalista prosegue al posteriore, dove debuttano un portellone aggiornato, un nuovo paraurti e fanali dalla grafica rivista. A chiudere il quadro intervengono infine i cerchi in lega diamantati, disponibili nei formati da 18, 19 e 20 pollici.

Volvo XC40 2027, gli interni

La nuova Volvo XC40 ha un compito tutt'altro che semplice: aprire la gamma ibrida dei SUV del costruttore svedese offrendo, pur con un posizionamento di prezzo più accessibile rispetto alle sorelle maggiori, un'autentica esperienza premium. Una missione che l'abitacolo affronta puntando su un sapiente equilibrio tra sostanza costruttiva, cura per i dettagli e una gestione intelligente degli spazi.

Volvo XC40 2026, gli interni

Foto di: Volvo

Davanti si viaggia comodi e si gode di una visibilità più che buona, ma è dietro che si apprezza l'ottimizzazione dei volumi: grazie a un tunnel centrale poco ingombrante, anche tre passeggeri trovano una sistemazione adeguata. La qualità percepita è convincente, frutto di assemblaggi molto solidi e di materiali ricercati come i nuovi rivestimenti in pelle Arianne Cardamom abbinati a inserti in vero legno. A fare la differenza sono però anche soluzioni furbe, come il rivestimento in moquette esteso all'interno delle tasche di tutte e quattro le portiere, un accorgimento che innalza sensibilmente la sensazione qualitativa a bordo.

L'unica vera nota stonata riguarda l'inserto in nero lucido (piano black) attorno al selettore del cambio: oltre ad attirare facilmente ditate, graffi e fastidiosi riflessi, crea un contrasto poco felice con il resto delle plastiche dell'abitacolo, la cui finitura nera opaca riesce invece a mascherare con grande efficacia la loro natura più semplice. Sul fronte tecnologico, la compatta di Göteborg non accetta compromessi e replica fedelmente l'impostazione delle ammiraglie XC60 e XC90, quasi a voler sottolineare che la gerarchia di gamma non passa più dalla dotazione digitale.

Volvo XC40 2026, la cura nei dettagli

Foto di: Volvo

Davanti al guidatore trova posto la strumentazione digitale da 12 pollici, affiancata al centro della plancia dal nuovo display verticale da 11,2 pollici, più ampio e definito. L'ultima evoluzione dell'interfaccia sviluppata con Google semplifica l'interazione riducendo i passaggi necessari per raggiungere le funzioni principali e introduce Google Gemini.

Grazie all'intelligenza artificiale di nuova generazione è possibile dialogare con l'auto in modo del tutto naturale - senza formule rigide - per gestire i messaggi, pianificare un itinerario o cercare una tappa lungo il percorso. Resta invariata la capacità del bagagliaio, che spazia da un minimo di 443 litri fino a 1.319 litri abbattendo gli schienali posteriori.

Volvo XC40 2027, la guida

Con una gamma motori sensibilmente semplificata e articolata su due varianti mild hybrid da 163 o 197 CV, entrambe supportate da un piccolo boost elettrico di 14 CV, la nuova Volvo XC40 2027 si afferma come una vettura concreta e priva di inutili complicazioni tecnologiche.

Volvo XC40 2026, la prova

Foto di: Volvo

A conquistare è soprattutto una scelta meccanica sempre più rara e apprezzata dagli automobilisti europei, ovvero la presenza di un propulsore non sottodimensionato. Sotto il cofano batte infatti un solido quattro cilindri 2.0 turbo benzina, la cui robustezza costruttiva rappresenta il vero punto di forza del progetto.

Una volta al volante, la compatta svedese sorprende immediatamente per l'ottima insonorizzazione dell'abitacolo e per la discreta silenziosità del suo motore termico. L'assetto, affidato a uno schema MacPherson all'anteriore e multilink al posteriore con ammortizzatori idraulici, mette al centro il comfort e assorbe con efficacia qualsiasi tipo di asperità. Lo sterzo segue la stessa filosofia, risultando piuttosto filtrato come sulla maggior parte dei SUV di questa categoria, ma comunque diretto e preciso nel mantenere la traiettoria impostata.

Un dettaglio interessante riguarda il selettore della trasmissione. Se sulle sorelle maggiori dotate di sistema plug-in il comando serve unicamente a gestire le modalità di marcia e la frenata rigenerativa, sulla XC40 si trasforma in un piacevole cambio sequenziale.

Volvo XC40 2026, il selettore del cambio

Foto di: Volvo

Nell'uso quotidiano i passaggi di marcia risultano molto fluidi in salita e generalmente puntuali in scalata, mostrando il fianco solo nelle frenate più brusche, quando la trasmissione è costretta a scalare rapidamente da un rapporto medio-alto a uno basso e restituisce un leggero contraccolpo. La versione protagonista della prova è la top di gamma B4 da 197 CV, una potenza più che adeguata per affrontare con disinvoltura tanto gli spostamenti quotidiani quanto i lunghi viaggi. Il confronto con le sorelle maggiori, che abbinano la stessa unità termica a motori elettrici ben più generosi, evidenzia ovviamente una spinta meno fulminea.

Nello specifico, viaggiando a bassa andatura e richiedendo un'accelerazione istantanea, come durante l'immissione su una strada a scorrimento veloce, si avverte un lieve ritardo di risposta dovuto al tempo necessario all'elettronica per scalare marcia e portare il propulsore nel regime ideale.

Pur apprezzando profondamente i vantaggi dell'elettrificazione più spinta, il rinnovato SUV Volvo mi ha convinto proprio per questa sua essenzialità meccanica. Avere a listino un'auto così lineare, concreta e priva di sovrastrutture garantisce una grande praticità d'uso e trasmette quella rassicurante sensazione di solidità fatta per durare nel tempo, nel pieno rispetto della tradizione storica dei motori della Casa di Göteborg.

XC40 2027, i prezzi

Il listino della nuova Volvo XC40 si articola attorno alle due motorizzazioni B3 e B4, con un prezzo d'attacco fissato appena sotto la soglia dei 42.000 euro. Al vertice dell'offerta si colloca invece la versione B4 nell'allestimento Ultra Black Edition, il cui costo arriva a sfiorare i 55.000 euro.

XC40 2027, Pro e Contro

Pro

Design esterno e interno

Soluzioni furbe nell'abitacolo

Motore solido

Contro

Assenza di tasti fisici per il clima

Piano black che stona

Telecamere di qualità modesta

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