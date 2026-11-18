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Pannelli integrativi: leggere i segnali stradali in pochi secondi

I pannelli sotto i cartelli stradali indicano durata, distanza, orari e veicoli coinvolti nelle diverse situazioni di circolazione

Foto di: Motor1.com

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

18 nov alle 18:00

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Sotto molti segnali stradali compare un rettangolo bianco con scritte più piccole. Non è un dettaglio decorativo: è la parte che spesso cambia davvero il comportamento da tenere. Il segnale principale dice la regola generale, il pannello sotto dice quando, dove e per chi quella regola si applica per davvero.

Ignorare quel rettangolo è un errore comune e può costare una multa, perché il pannello integrativo ha lo stesso valore prescrittivo del segnale a cui è abbinato. Capire come leggerlo in pochi secondi, senza scendere dall'auto, è quindi una competenza pratica per chiunque guidi in città come in provincia.

Cosa sono i pannelli integrativi

Un pannello integrativo è una targa aggiuntiva, quasi sempre bianca con bordo e simboli neri o rossi, installata sotto il segnale principale per precisarne il significato. Da solo non vale nulla: esiste solo in abbinamento a un segnale di pericolo, prescrizione o indicazione, e ne restringe o specifica il campo di applicazione.

I pannelli integrativi nei segnali stradali

Foto di: Shutterstock

Il materiale tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) elenca i casi più frequenti: condizioni climatiche pericolose come nebbia o vento forte, curve strette o tornanti ravvicinati, presenza di pale meccaniche sulle strade di montagna, andamento della carreggiata principale, sottopassaggi e strade senza uscita. Sono tutte informazioni che il solo simbolo del segnale non potrebbe contenere.

La normativa è chiara anche su un punto spesso trascurato. Secondo la Direttiva ministeriale 6688 del 2000 sulla manutenzione della segnaletica, il segnale integrato da un pannello deve restare installato esclusivamente nella configurazione richiesta dalla situazione reale da disciplinare. Un pannello non aggiornato o rimasto per errore non va seguito ciecamente, ma segnalato.

Durata, distanza e categorie: le informazioni più comuni

I pannelli distanziometrici indicano a che distanza inizia o finisce la condizione segnalata, per esempio l'inizio di un tratto a limite di velocità o la fine di un divieto. Il decreto ministeriale del 10 luglio 2002 stabilisce che queste distanze vanno arrotondate almeno ai 50 metri, proprio per renderle leggibili a colpo d'occhio mentre si guida.

Un esempio di pannelli integrativi nei segnali stradali

Foto di: Shutterstock

Altri pannelli indicano invece l'estensione del tratto interessato, cioè quanti metri o chilometri dura la condizione, oppure la validità temporale: giorni della settimana, fasce orarie, periodi stagionali. Sono frequentissimi nelle Zone a Traffico Limitato, dove le linee guida ministeriali prevedono pannelli che specificano periodo, giorni e fascia oraria di validità, insieme a deroghe, eccezioni e, quando serve, l'indicazione del controllo elettronico.

Una terza famiglia riguarda le categorie di veicoli coinvolte: mezzi pesanti, motocicli, residenti, disabili. Sotto il segnale di parcheggio, per esempio, il pannello può indicare limiti di tempo, tariffe, modalità di disposizione dei veicoli e categorie ammesse o escluse, con lo stesso valore prescrittivo del divieto principale.

Pannello integrativo con data di inizio e fine obbligo dotazioni invernali

Foto di: Shutterstock

Come interpretarli correttamente alla guida

La prima regola pratica è leggere sempre il pannello insieme al segnale, mai il segnale da solo. Un divieto di sosta con pannello orario, per esempio, vale solo nella fascia indicata: fuori da quell'orario non si applica. Scambiare un divieto parziale per uno assoluto porta a perdere posti liberi che invece sono legittimi.

Alla guida, i pannelli vanno letti scomponendo l'informazione in due passaggi veloci: prima il simbolo del segnale principale, che dice la regola, poi il testo o i numeri sotto, che ne dicono i confini. Con l'abitudine diventa un'operazione di un paio di secondi, la stessa rapidità richiesta per interpretare correttamente un segnale di dare precedenza o uno di stop.

Pannello integrativo in un segnale stradale. Significa fine del divieto di sosta

Foto di: Shutterstock

Nei dubbi più frequenti, come la combinazione fra più pannelli sullo stesso palo o la presenza di simboli meno comuni (pale meccaniche, sottopassaggi, strade senza uscita), conviene rallentare e osservare con calma piuttosto che procedere per abitudine. La circolare ministeriale 7938 del 1999 richiama proprio l'articolo 117 del Regolamento di attuazione del Codice della strada per le limitazioni segnalate con pannelli integrativi sul posto.

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