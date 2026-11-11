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Prezzi e allestimenti del super SUV di Zeekr da 897 CV

Unico allestimento per la Zeekr 9X Ultra AWD plug-in hybrid con 897 CV, dotazione di lusso, 6 posti e prime consegne da gennaio 2027

Foto di: Zeekr

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

11 nov alle 18:00

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La Zeekr 9X è un SUV plug-in hybrid di lusso con un unico allestimento, Ultra AWD, abbinato a un motore termico 2.0 turbo e due elettrici per una potenza di sistema di 897 CV. Il listino italiano parte da 122.610 euro chiavi in mano.

Le consegne in Italia sono previste a partire da gennaio 2027. Il prezzo comprende l'equipaggiamento più ricco della gamma, già completissimo, rendendo la 9X una credibile concorrente nell'esclusivo mercato dei super SUV, potenti e lussuosi.

Zeekr 9X: gli allestimenti

Zeekr 9X: i prezzi

Zeekr 9X: i motori

Zeekr 9X: le concorrenti

Zeekr 9X: gli allestimenti

La Zeekr 9X Ultra AWD è l'unico allestimento proposto per il mercato italiano, ed è già dotato di tutto l'equipaggiamento disponibile sul modello. La plancia porta due display OLED da 16 pollici, un head-up display da 47 pollici con realtà aumentata e un quadro strumenti digitale da 13 pollici.

Zeekr 9X

Foto di: Zeekr

Nella seconda fila trova posto uno schermo OLED da 17 pollici scorrevole e ripiegabile, mentre l'impianto audio è firmato Naim. Di serie ci sono anche connettività 5G, hotspot Wi-Fi, aggiornamenti over-the-air e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Il pacchetto di sicurezza comprende un sistema ADAS avanzato con LiDAR, cruise control adattivo, frenata automatica d'emergenza e sospensioni pneumatiche a doppia camera con controllo elettronico dello smorzamento. Il parcheggio da remoto è invece optional, e richiede la chiave digitale 3.0 su dispositivi Apple compatibili.

Gli interni sono disponibili in pelle Nappa nera antracite di serie, con la combinazione Caramel Brown e Blu Moonglade proposta a pagamento solo insieme alla carrozzeria Onyx Black. I sedili anteriori offrono massaggio, ventilazione, riscaldamento e regolazione elettrica in 12 direzioni con memoria, mentre la seconda fila ospita una panca a tre posti o sedili Co-Pilot optional con le stesse funzioni.

Zeekr 9X, la plancia

Foto Di: Zeekr

Zeekr 9X, i sedili posteriori

Foto Di: Zeekr

Tra gli optional di carrozzeria figurano i cerchi Monoblock da 22 pollici, la vernice metallizzata Onyx Black o Lava Grey, e il Black Pack che scurisce griglia anteriore e montante D. Una curiosità di bordo è il frigorifero intelligente integrato da 8,6 litri, con apertura scorrevole nell'abitacolo.

Zeekr 9X: i prezzi

Versione Motore Prezzi Zeekr 9X Ultra AWD Plug-in Hybrid, 897 CV, AWD 122.610 euro

Zeekr 9X: i motori

L'unico powertrain disponibile abbina un motore termico 2.0 turbo a quattro cilindri a due motori elettrici, uno per asse, per una potenza complessiva di 660 kW (897 CV) e 935 Nm di coppia massima. La trazione è integrale e lo 0-100 km/h si copre in 4,1 secondi, con velocità massima di 240 km/h.

La batteria ha una capacità lorda di 55,1 kWh e garantisce fino a 179 km in modalità solo elettrica, per un'autonomia combinata dichiarata di 737 km. La ricarica in corrente alternata arriva a 11 kW, mentre in corrente continua tocca i 330 kW, con il passaggio dal 10 all'80% in circa 9,5 minuti. Per approfondire le specifiche tecniche di questo propulsore si può consultare il SUV con lo schermo scorrevole e quasi 900 CV arrivato in Europa.

Zeekr 9X: le concorrenti

Nel segmento dei grandi SUV di lusso, la Zeekr 9X si confronta col meglio della produzione europea dotata di motorizzazione ibrida plug-in e potenza generosa, come la nuova BMW X5 che arriva a 612 CV o la Porsche Cayenne da 739 CV.

Una rivale diretta della Zeekr, come dimensioni e potenza, è la Lotus Eletre X, SUV ultra sportivo dello stesso gruppo Geely che arriva a 952 CV. L'unica lunga e lussuosa quanto la Zeekr 9X è invece le Range Rover a passo lungo che però si "accontenta" di 460 CV, quasi la metà della cinese.

Modello Dimensioni Prezzo Zeekr 9X 5,24 m 122.610 euro BMW X5 M60e xDrive 4,99 m 126.000 euro Denza Bao 5 4,92 m 78.340 euro Lotus Eletre X H1000 5,10 m 123.990 euro Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid 4MATIC+ 4,93 m 127.651 euro Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 4,93 m 195.485 euro Range Rover P460e passo lungo 5,25 m 154.300 euro

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Fonte: Zeekr

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