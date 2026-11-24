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BYD prepara una fabbrica in Francia e tratta con Ineos lo stabilimento di Hambach

L’intesa in esclusiva con INEOS Automotive punta a mantenere attiva la fabbrica di Hambach e salvaguardare posti di lavoro e fornitori locali

Foto di: BYD

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

24 nov alle 16:30

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BYD tratta in esclusiva con INEOS Automotive per rilevare lo stabilimento di Hambach, in Francia. Lo ha confermato lo stesso costruttore cinese, che punta a trasformare il sito in una fabbrica per produrre veicoli pensati per il mercato europeo.

L'operazione non è ancora chiusa: resta subordinata alla consultazione degli organi di rappresentanza dei lavoratori competenti, un passaggio obbligato in Francia prima di qualsiasi cessione di questo tipo. BYD non ha comunicato una data entro cui prevede di concludere la trattativa.

Una fabbrica in Francia per BYD

Lo stabilimento di Hambach, nella regione della Lorena, è oggi di proprietà di INEOS Automotive, il costruttore britannico noto per il fuoristrada Grenadier. Se l'acquisizione andrà in porto, BYD userà il sito per produrre vetture destinate agli automobilisti europei, invece di importarle dalla Cina.

BYD Shark

Foto di: BYD

L'operazione rientra in una strategia più ampia. BYD cerca da mesi un impianto da rilevare sul territorio europeo: la casa cinese aveva già mostrato interesse per una fabbrica Volkswagen in Germania e, secondo quanto emerso in precedenza, aveva valutato anche altri stabilimenti del continente. A maggio, BYD aveva anche smentito di aver effettuato un sopralluogo alla fabbrica Stellantis di Cassino.

Occupazione e fornitori locali

BYD afferma di voler garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Hambach e tutelare l'occupazione dei lavoratori già impiegati nel sito. L'azienda dichiara inoltre l'intenzione di creare nuove opportunità per i fornitori del territorio francese, legati finora alla produzione del Grenadier.

A commentare l'operazione è Stella Li, vicepresidente esecutiva di BYD: "Il nostro impegno in Europa è di lungo periodo. Il progetto di investimento ad Hambach riflette la nostra fiducia e la nostra ambizione di continuare a crescere in Europa". Li aggiunge che l'obiettivo è "offrire ai consumatori la possibilità di scegliere veicoli prodotti in Francia".

Ineos Grenadier

Foto di: Ineos

La mossa conferma un percorso che BYD porta avanti da tempo: diventare a tutti gli effetti un costruttore europeo, con fabbriche sul territorio invece che solo import dalla Cina. Non è la prima volta che il nome di BYD viene accostato a un'ipotesi di acquisizione di questo tipo. Già a marzo circolavano indiscrezioni su un possibile acquisto di un marchio automobilistico europeo.

Cosa resta da chiarire

BYD non ha ancora indicato quali modelli verrebbero prodotti a Hambach né in che tempi partirebbe l'eventuale produzione.

Mancano anche informazioni sul numero di posti di lavoro coinvolti e sull'entità dell'investimento necessario per convertire l'impianto.

La parola passa ora alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. Il suo esito determinerà se l'esclusiva negoziale si trasformerà in un accordo definitivo tra BYD e INEOS Automotive.

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