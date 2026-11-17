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Il ritorno della strana Porsche progettata per durare 20 anni

Il concept FLA ha debuttato nel 1973 con un motore da 74 CV modesto, ma l'obiettivo era la longevità piuttosto che le prestazioni

Foto di: Porsche

Di: Adrian Padeanu

Tradotto da: Massimo Grassi

17 nov alle 16:00

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Le auto alla fine si consumano, ma Porsche già oltre 50 anni fa esplorava modi per farle durare più a lungo. Il Museo Porsche ci ha recentemente ricordato quell'esperimento insolito sulla sua pagina ufficiale di Instagram, mettendo in evidenza la Forschungsprojekt Langzeitauto (FLA). Svelata nel 1973, la concept dava priorità alla longevità rispetto alle prestazioni e anticipava anche alcune caratteristiche che alla fine sono arrivate in produzione.

Il progetto seguiva lo studio fatto dal Club di Roma del 1972, "I limiti dello sviluppo", che sollevava preoccupazioni sulle risorse finite del Pianeta e sulle conseguenze dell'espansione industriale incontrollata. Porsche prese questi avvertimenti abbastanza seriamente da indagare su come i produttori di automobili potessero ridurre il consumo di materie prime costruendo veicoli che non avrebbero avuto bisogno di essere sostituiti così spesso.

Nata come esperimento

Commissionato dal Ministero federale tedesco per la ricerca e la tecnologia, il progetto ha portato alla realizzazione di un'auto compatta progettata per percorrere almeno 300.000 chilometri (186.000 miglia) nel corso di una vita utile di 20 anni. Era circa il doppio della durata di servizio prevista per un'auto tipica dell'epoca. Battezzata internamente con il nome Tipo 1989, la Porsche FLA venne presentata al Salone dell'auto di Francoforte del 1973, anche se fin da subito in quel di Zuffenhausen nessuno aveva intenzione di metterla in produzione.

Longevità, non prestazioni

L'FLA non assomigliava affatto alle auto sportive che hanno reso famosa Porsche. La sua silhouette compatta era più vicina a una normale berlina familiare, richiamando alla mente l'AMC Pacer e la Lada Samara, anche se entrambe le auto arrivarono diversi anni dopo. La struttura esposta simile a una griglia la faceva sembrare più un esperimento di ingegneria che un'automobile finita. Questo era esattamente il punto: Porsche voleva che i visitatori vedessero come l'auto era stata assemblata piuttosto che ammirarne lo stile.

L'esterno non convenzionale rivelava anche alcune soluzioni ingegneristiche interessanti. Le porte presentavano protezioni contro gli impatti laterali, qualcosa che non era ancora comune nelle auto di produzione. La concept includeva anche un telaio robusto e una costruzione resistente alla corrosione, con la carrozzeria proposta che utilizzava materiali come alluminio e acciaio inossidabile per combattere la ruggine e semplificare il riciclo.

Porsche considerò anche dettagli che oggi potrebbero sembrare insignificanti ma che potrebbero avere importanza nel corso dei decenni di possesso. Questi includevano vetri resistenti ai graffi, contatti elettrici rivestiti in argento, una batteria senza manutenzione e un cablaggio diviso che avrebbe facilitato le riparazioni e le modifiche future. Serbatoi di olio e filtri di dimensioni generose erano anche destinati a ridurre l'usura e prolungare gli intervalli di manutenzione.

Motore modesto

Naturalmente, un'auto progettata per durare decenni non aveva bisogno di un motore particolarmente potente. Porsche installò un motore boxer a quattro cilindri raffreddato ad aria di 2,5 litri dietro i sedili posteriori, da appena 74 CV e zona rossa a 4.000 giri/min. La potenza modesta era intenzionale, poiché gli ingegneri volevano minimizzare lo stress meccanico e prolungare la durata sia del motore che della trasmissione.

Il gruppo motopropulsore era abbinato a una trasmissione automatica a tre rapporti altrettanto poco eccitante, dando priorità alla durata piuttosto che al coinvolgimento del conducente. La Porsche FLA non doveva essere un'auto emozionante da guidare, e la Casa era perfettamente a suo agio con quel compromesso. Dopotutto, questo era un progetto di ricerca sulla longevità, non un altro tentativo di costruire un'auto sportiva.

1973 Porsche FLA concept

Foto di: Porsche

A Zuffenhausen stimavano che una versione di produzione sarebbe costata circa il 30% in più rispetto a un'auto convenzionale dell'epoca, prezzo poi ammortizzato grazie a una durata ben più lunga rispetto ad altri modelli. Era una proposta interessante, anche se convincere i clienti a pagare di più in anticipo per un'auto che avrebbero potuto tenere per 20 anni sarebbe sempre stata una vendita difficile.

L'esperimento di lunga durata di Porsche non è stato del tutto vano

L'FLA non è mai diventato un modello di produzione, la sua carrozzeria insolita e il motore deliberatamente depotenziato sono rimasti confinati al veicolo sperimentale. Tuttavia, il progetto non è stato una completa perdita di tempo. Un'idea particolarmente importante è stata poi utilizzata per i modelli arrivati successivamente: la zincatura a caldo. A partire dal 1975, la 911 ricevette pannelli della carrozzeria zincati resistenti alla corrosione, aiutando a proteggerla dalla ruggine. Successivamente, Porsche introdusse una garanzia di sei anni contro la perforazione da corrosione, uno sviluppo significativo per un produttore le cui auto erano destinate a durare.

C'è anche una nota storica interessante. Porsche aveva già sperimentato la carrozzeria in acciaio inossidabile su una 911 S nel 1967, dimostrando che l'azienda stava indagando sulla resistenza alla corrosione ben prima che l'FLA apparisse.

Più di cinque decenni dopo, l'FLA appare sorprendentemente rilevante. I produttori di automobili stanno nuovamente discutendo di temi come conservazione delle risorse, riciclo, riparabilità e prolungamento dei cicli di vita dei veicoli. L'esperimento di Porsche ha dimostrato che la rivoluzione dei veicoli elettrici non ha inventato queste preoccupazioni. Infatti, l'azienda le stava esplorando già quando 74 cavalli erano considerati sufficienti per un'auto di Stoccarda.

L'FLA rimane un promemoria di come a volte le innovazioni automobilistiche più interessanti non riguardano il rendere le auto più veloci, ma il garantire che non finiscano in discarica così presto.

La Porsche C88 Concept del 1994

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Porsche ha rivisitato l'idea di costruire un'auto non-Porsche due decenni dopo, anche se con una missione molto diversa. La C88 del 1994 era una berlina senza fronzoli sviluppata per la Cina come parte di un'iniziativa governativa per creare un'auto popolare accessibile. Indossava persino un badge appositamente progettato raffigurante una famiglia di tre persone invece del famoso stemma di Porsche. Il progetto non è mai arrivato alla produzione, dando a Porsche un altro curioso esemplare unico da aggiungere alla sua storia.

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