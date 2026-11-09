La nuova Porsche della polizia di Dubai non è poi così nuova

Siamo abituati a scrivere di supercar della polizia di Dubai e Abu Dhabi, le principali città degli Emirati Arabi Uniti, una pattuglia da far invidia ai collezionisti più quotati del Pianeta. Forse non tutti sanno che non si tratta di un'usanza recente: tutto è iniziato nel 1979 con una Porsche 924, prima sportiva a prestare servizio nell'Emirato.

Quella stessa auto, dopo anni e anni passati sulle strade quella stessa 924 è stata completamente restaurata dal Porsche Centre di Abu Dhabi e dal Gruppo Ali &. Un lavoro certosino che ha rimesso a nuovo estetica e meccanica della Porsche 924 con quasi 60 anni di servizio alle spalle.

Apripista

Figlia di un progetto travagliato (nato per volere di Volkswagen e poi abbandonato) la Porsche 924 rispondeva al bisogno di Zuffenhausen di creare un modello più accessibile ma sempre sportivo. La soluzione ha le forme di una coupé con muso lungo, fari a scomparsa, linea laterale morbida e arcuata e ampia vetratura posteriore che, una volta aperta, dà accesso a un vano bagagli sorprendentemente ampio per un’auto sportiva.

Il video dedicato al restauro della Porsche 924 della polizia di Abu Dhabi

Il motore era anteriore con cilindrata di 2 litri, unito a un cambio posteriore. Schema transaxle con potenza di 125 CV, di certo non da strapparsi i capelli, per muovere appena 1.080 kg di peso e 200 km/ e passa di velocità massima. L'asticella venne alzata dalla 924 Turbo da 170 CV e 225 km/h dichiarati.

Ben lontani dalle prestazioni delle moderne supercar, ma quanto bastava per affascinare la polizia di Abu Dhabi, che nel 1979 acquistò una Porsche 924 per vestirla con la divisa e affidarle differenti compiti, facendola debuttare nello stesso anno come auto di scorta per la visita della regina Elisabetta II e del principe Filippo di Edimburgo.

Ora la coupé tedesca è tornata a nuova vita, pronta a sfilare al fianco delle altre supercar della polizia dell'Emirato.