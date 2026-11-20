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Le auto di GTA 6 sono vere, una è in vendita

La Ferrari Testarossa trasformata in Grotti Cheetah è l’unica tra le sei auto di GTA 6 davvero acquistabile. Costa più di 1 milione di euro

Foto di: Motor1 Italia

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

20 nov alle 08:00

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Milioni di giocatori stanno esplorando la prima parte dell'immensa mappa di Vice City e dello stato di Leonida, i luoghi di GTA 6. Tra rapine e la gestione della 6ta di coppia ci sono naturalmente corse in auto, a bordo di una serie di modelli che non esistono solo nel mondo di Gran Theft Auto. Rockstar Games (publisher di GTA 6) e West Coast Customs hanno infatti creato 6 auto in carne ed ossa ispirate a quelle dei videogioco, compresa una riproduzione in scala reale della Grotti Cheetah, tra le new entry di GTA 6. E non è finita: la si potrà acquistare.

Esposta nello spazio GTA 6 di Selfridges (grande magazzino di Londra) fino al 28 novembre 2026, la Cheetah è in vendita a un prezzo di 1 milione di sterline (circa 1,2 milioni di euro).

La Grotti Cheetah di GTA 6 è in vendita a Londra

La Grotti Cheetah non fa nulla per nascondere la sua voglia di riprendere linee e proporzioni della Ferrari Testarossa, dal frontale a cuneo alle prese d'aria laterali. Sulla carrozzeria è stata applicata una livrea che sfuma dal blu della parte anteriore al rosa sul retro, un richiamo diretto all'estetica di Vice City, città fittizia dove è ambientato GTA 6, una replica formato pixel di Miami).

Non sappiamo se dietro l'abitacolo sia presente o meno il V12 della Testarossa - né Selfridges, né Rockstar, né West Coast Customs hanno reso pubbliche cilindrata e architettura del motore - ma di sicuro con la Cheetah si diventerebbe immediamente il re dell'aperitivo.

Le sei auto reali costruite da Rockstar Games e West Coast Customs

Oltre alla Cheetah in vendita da Selfridges, il progetto comprende Pegassi Tempesta Police, Progen Emerus, Invetero Coquette D10, Albany Buccaneer e Albany Manana. Le sei vetture sono state filmate mentre circolavano per le strade di Miami nelle settimane precedenti il lancio di GTA 6, poi sono arrivate nello spazio Selfridges dedicato al gioco.

La Grotti Cheetah in GTA 6

Foto di: Motor1 Italia

Ognuna richiama, per linee e proporzioni, un modello reale diverso: la Tempesta si ispira alla Lamborghini Huracán, l'Emerus alla McLaren Senna, la Coquette D10 alla Chevrolet Corvette C8, mentre Buccaneer e Manana si rifanno invece a modelli 100% americani, pesantemente modificati.

Da sottolineare come nessuna delle 6 auto (e nessuna delle auto mai comparse all'interno della saga) nasca da un accordo ufficiale con i brand cui si ispirano. I nomi Grotti, Pegassi, Progen, Invetero e Albany restano marchi di fantasia creati per il mondo di GTA 6, dove da anni le vetture del gioco si ispirano ad auto iconiche senza riprodurle con licenza. La sola eccezione resta la Cheetah, diventata un oggetto fisico acquistabile e non più solo un modello digitale.

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