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La Jaguar di 007 debutta in Italia tra mille auto d’epoca a Milano AutoClassica

La sedicesima edizione di Milano AutoClassica celebra Lancia, Maserati e la Jaguar XKR di James Bond con raduni e premi dedicati

Foto di: Subito.it

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

23 nov alle 15:30

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Più di 1.000 auto d'epoca nei piazzali esterni, quattordici Lancia storiche riunite per i 120 anni del marchio e la Jaguar XKR di James Bond esposta per la prima volta in Italia. Si è chiusa a Fiera Milano Rho la sedicesima edizione di Milano AutoClassica, il salone dell'auto classica e sportiva che ha riempito i padiglioni 12 e 16 dal 19 al 22 novembre con anniversari, aste e raduni di club.

La giornata di preview di giovedì 19, con biglietto a tiratura limitata, ha permesso a collezionisti e appassionati di trattare gli acquisti in un contesto riservato. Lo chef Carlo Cracco ha curato il ristorante del Padiglione 12 e la proposta della Club House, realizzata con Gruppo Campari, Ferrari Spumanti e Lavazza, prima dell'evento su invito Light Dinner, Music & Cars con il DJ set di Luca Onere di Radio Monte Carlo.

Le protagoniste in mostra

All'ingresso del Padiglione 12 erano esposte tre vetture della collezione Maserati Umberto Panini, nell'anno del centenario del Tridente: la 6C/34 del 1934, la sport prototipo Tipo 61 "Birdcage" carrozzata da Piero Drogo e la Alfieri Concept del 2014. Dal Padiglione 16, una selezione curata con ASI ha celebrato il centenario della Carrozzeria Touring con la Maserati 3500 GT, la OSCA 1600 GT e la Lamborghini 350 GT Preserie.

Maserati Tipo 61 "Birdcage"

I 120 anni di Lancia sono stati celebrati con quattordici esemplari, dieci dei quali arrivati dall'Heritage HUB di Torino. Il percorso andava dalla 12 HP (Alpha) del 1908 fino alla Nuova Lancia Gamma elettrica prodotta a Melfi, passando per Aurelia B24 Spider, Thema 8.32 e Gamma del 1976. Accanto alle vetture stradali, la monoposto di Formula 1 D50 e le regine dei rally Stratos HF, Rally 037 e Delta HF Integrale Evoluzione hanno raccontato l'anima sportiva del marchio, fino alla Ypsilon Rally2 HF Integrale, vincitrice del titolo mondiale Team WRC2 nel 2026.

In mostra anche gli ottant'anni dell'Ape Piaggio, i sessant'anni dell'Alfa Romeo Spider Duetto e i 25 della Mercedes SL R230. C'era anche la quinta edizione della mostra fotografica del Museo Fratelli Cozzi "Non è un mestiere per donne", con gli scatti di Camilla Albertini dedicati alle donne affermatesi in ambiti tradizionalmente maschili.

Alfa Romeo Spider Duetto (1966-1969)

Foto di: Alfa Romeo

Premi, aste e la Jaguar di 007

Al Centro Congressi Stella Polare si è tenuta la sesta edizione dei Best in Classic, i riconoscimenti assegnati da Ruoteclassiche con ACI Storico. Il pubblico sui social ha votato l'Alfa Romeo Spider del 1967 come Auto Classica dell'anno e l'Aston Martin V12 Vanquish del 2003 come Classica di Domani. La giuria invece ha premiato l'Alfa Romeo Giulia TZ del 1964 per il miglior restauro e la Kimera K39 come miglior restomod.

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Fonte: Milano AutoClassica

Leonardo Fioravanti ha ricevuto il Premio Speciale alla Carriera, con la membership onoraria del Circolo dell'Automobile. Maserati Classiche ha ottenuto un riconoscimento speciale per il programma di certificazione. Tra le vetture esposte figurava anche la Jaguar XKR guidata dal villain Zao nel film di James Bond "La morte può attendere", mostrata per la prima volta al pubblico italiano nell'area di Subito Motori, digital partner della manifestazione.

Lancia Thema 8.32

Il weekend dei raduni

Sabato 22 novembre si è svolto il Raduno Youngclassic con 60 esemplari di Alfa Romeo Duetto per celebrarne i 60 anni. Nel corso del weekend oltre mille vetture hanno animato l'area esterna della manifestazione, con la partecipazione di club come Cinquecentiamo, Jaguar Club Italia, BMW Auto Italia Milano e il Club storico Peugeot Citroen DS Italia.

Parallelamente, il Vintage Boat Show ha celebrato i 57 anni del cantiere fondato nel 1969 da Tullio Abbate, oggi guidato dal figlio Tullio Abbate Jr, esponendo tre scafi storici: il Senna Mito 42 Offshore del 1993, ideato con Ayrton Senna, il Folgore da record mondiale sviluppato con Guido Cappellini e il Catamarano Casiraghi, vincitore della Centomiglia del Lario nel 1986 e restaurato per il quarantennale. L'appuntamento con la prossima edizione di Milano AutoClassica è fissato all'autunno 2027.

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