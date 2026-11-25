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Questo camper cinese ha persino una lavatrice a bordo

L'Armadillo Defier XT su base MAN è lungo quasi sei metri, pesa a vuoto almeno 7,8 tonnellate e ha spazio per 400 litri d'acqua

Foto di: Armadillo RV

Di: Fabian Grass

Tradotto da: Fabio Gemelli

25 nov alle 14:00

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All'Armadillo Defier XT mancano cinque millimetri per raggiungere i sei metri. È sufficiente per l’azienda cinese per offrire tre posti letto, due cucine e una lavatrice con funzione asciugatrice. Anche l'acqua per il bucato è a bordo del MAN. Il serbatoio dell'acqua fresca può contenere 400 litri, mentre il serbatoio del diesel per la guida ne contiene altri 300.

C'è un piccolo inconveniente con i sei metri. Armadillo misura i 5,995 metri senza la ruota di scorta e le scatole di stivaggio sul retro. E chi si trova di fronte al MAN potrebbe trovare più interessanti altre dimensioni. Il Defier XT è largo 2,55 metri e alto 3,45 metri. Il peso a vuoto più basso dichiarato dal produttore è di 7,8 tonnellate. In Germania, ciò richiede già una patente di guida di classe C per andare dal panettiere.

Sotto la carrozzeria si trova un MAN TGM 13.320 con un sei cilindri in linea da 6,9 litri. Il motore diesel offre 320 CV e 1.250 Nm di coppia, mentre la selezione delle marce è gestita da un cambio automatico a otto rapporti ZF. La trazione integrale è permanente. Per tratti difficili è possibile bloccare i differenziali all'asse anteriore, tra gli assi e all'asse posteriore. Davanti, il MAN è dotato di sospensioni a balestra, mentre dietro è su sospensioni pneumatiche.

Come Armadillo utilizza lo spazio è meglio visibile nella parte posteriore. Durante il giorno, è possibile mangiare in tre in un gruppo di sedute circolare. Di sera, un letto matrimoniale scende elettricamente sopra i cuscini. Con una lunghezza di 2,00 metri, anche i camper più alti stanno comodi, mentre con 1,20 metri di larghezza è consigliabile essere in buoni rapporti. Chi preferisce dormire da solo dispone di un letto singolo fisso nella parte anteriore dell'abitacolo, che misura 1,90 per 0,90 metri.

Foto Di: Armadillo RV

Foto di: Armadillo RV

Durante il viaggio, tutti e tre siedono nella cabina di guida. Chi desidera preparare un caffè rapidamente durante una pausa piovosa deve uscire, poiché non c'è un passaggio verso l'abitacolo. Tuttavia, all'ingresso laterale, una scala a tre gradini si estende elettricamente. All'interno, il pavimento è in teak con strisce di gomma incassate. La cabina è realizzata in pannelli sandwich in vetroresina e poggia su un telaio ausiliario a tre punti.

La cucina interna è dotata di un piano a induzione con cappa aspirante, accompagnata da un microonde e un frigorifero da 152 litri. In caso di bel tempo, lo spazio accanto alla porta d'ingresso è probabilmente più popolare. Lì Armadillo ha installato una seconda cucina con lavello e fornello a cartucce di gas sotto una tenda da sole lunga quattro metri.

Foto Di: Armadillo RV

Foto di: Armadillo RV

L'utilità di 400 litri di acqua fresca su sei metri diventa chiara guardando il bagno. C'è una cabina doccia fissa con riscaldatore. Inoltre, una lavatrice a parete che può contenere tre chili di biancheria e asciugarla successivamente. L'unico elemento senza acqua di scarico è il WC. Tuttavia, in caso di sosta prolungata, vale la pena controllare l'indicatore del serbatoio delle acque grigie, che ha una capacità di soli 100 litri, un quarto del serbatoio dell'acqua fresca.

Per il piano cottura, la lavatrice e gli altri dispositivi, Armadillo installa una batteria al litio-ferro-fosfato con capacità di 940 ampere-ora. Calcolando a 24 volt, si ottengono circa 22,6 kilowattora. Otto moduli solari sul tetto producono insieme 880 watt e l'inverter ha una potenza di cinque kilowatt. Il riscaldamento e l'acqua calda sono gestiti da un apparecchio combinato a combustibile. Nel soggiorno, il pavimento riscaldato previene i piedi freddi.

Foto Di: Armadillo RV

Foto di: Armadillo RV

In Cina, Armadillo chiede per il Defier XT 2,58 milioni di Yuan. Al cambio del 19 novembre, ciò equivale a circa 352.000 euro. In cambio, si ottiene un veicolo da spedizione in cui tre persone possono cucinare, fare la doccia e persino asciugare il bucato. L'unico lusso che ci mancherebbe a quel prezzo? Qualche centimetro in più di larghezza nel letto matrimoniale.

Chi trova il Defier XT troppo cinese, può considerare il Bimobil EX 462 come una buona alternativa. Questo colosso compatto si basa su Iveco Eurocargo, misura 7,60 metri, ha trazione integrale permanente e un serbatoio d'acqua da 400 litri. E per chi cerca qualcosa di più radicale, c'è il Kodiak 6x6 di R Truck-France: undici metri, sei ruote motrici e 440 CV. Rispetto a tutti questi colossi, l'Armadillo rimane comunque il compromesso relativamente compatto.

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